На протяжении последних трех лет министр юстиции Дзинтар Расначс утверждает, что влияние администраторов неплатежеспособности на Национальное объединение — лишь распространяемый конкурентами и недоброжелателями миф.

Однако передача De facto Латвийского телевидения убедилась, что на самом деле сразу несколько подозреваемых по делу бывшего администратора Мариса Спрудса связаны с политиками Нацблока.

Например, бывший парламентский секретарь Министерства юстиции Айгар Лусис, который также являлся генеральным секретарем Национального объединения, а сейчас стал рядовым его членом, никогда и не скрывал своих хороших отношений с Марисом Спрудсом. Три года назад в интервью De facto Лусис заявил о Спрудсе следующее: «Я его хорошо знаю, высоко оцениваю, уважаю и считаю, что он выдающийся профессионал в своей отрасли».

Прошлым летом, когда прошел ряд задержаний в рамках дела о Trasta Komercbanka, по одному из уголовных процессов Лусис проходил в статусе подозреваемого. Прокурор подозревал, что политик поддержал присвоение денег в больших объемах, а также «отмывал» преступно нажитые средства.

На этот раз Лусис с De facto говорить отказался, а его адвокат Оскар Роде указал, что его клиент отрицает участие в любых преступных деяниях. Однако в прокуратуре рассказали, что работа по делу все еще идет, причем интенсивно — в конце января планируется выдвинуть обвинения.

В свете событий прошлого лета Лусису пришлось уйти с поста заместителя генсека Национального объединения, но лидер партии Райвис Дзинтарс считает этот поступок «проявлением мужественности и джентльменства». «Очень достойно, чтобы не дать возможность конкурентам навести тень на Национальное объединение», — подчеркнул он.

Еще однин видный представитель Нацблока — глава Юридической комиссии Сейма Гайдис Берзиньш — не только поддерживает дружбу с бывшим ликвидатором Trasta Komercbanka Илмаром Крумсом, но и ведет с ним совместный бизнес. Берзиньш, Крумс и их жены являются совладельцами АО Strēlnieku nams, которое занимается сдачей недвижимости в аренду. Берзиньш в свое время был основателем и владельцем юридического бюро Baltic Law Offices, в котором до сих пор числится обвиняемый Крумс. Прекращать совместный бизнес Берзиньш не думает. «Коммерческая деятельность — это мое личное дело, и оно, соответственно, находится в моей компетенции», — пояснил он.

Выяснилось, что и представитель Нацблока Имант Парадниекс знаком и со Спрудсом, и с Крумсом. Например, в интернете фамилии всех троих можно найти в числе участников в карточном турнире весной 2016 года. При этом ранее Парадниекс всегда отрицал, что мог действовать в интересах администраторов.

Когда ему показали фотографию с того самого турнира, Парадниекс «вспомнил», что знает Мартиньша Крумса, причем не только по игре в карты. «Мы были вместе на одном мероприятии в Arēna Rīga. Мне кажется, Мартиньш тогда пригласил. У него была ложа там», — признался Парадниекс.

На вопрос, будет ли он продолжать общаться со Спрудсом после того, как тот выйдет из тюрьмы, Парадниекс возмутился. «Слушайте, это его личные дела. Это его профессиональные дела. Ко мне это не относится», — сказал политик.

Председатель Национального объедиенения Райвис Дзинтарс все же считает, что партии не за что чувствовать себя виноватой и упоминает неких «политических конкурентов и определенные СМИ, которые пытаются использовать данные вопросы». Он также вскольз допускает, что «у кого-то и могли быть личные отношения или совместное посещение спортивных мероприятий».

Однако, как отмечает De facto, эти «кто-то», связи которых не стоит воспринимать всерьез — Гайдис Берзиньш, который до конца прошлого года был сопредседателем Нацблока, и Айгар Лусис, который до сих пор щедро делится с партией, пожертвовав в прошлом году 13 тысяч евро.