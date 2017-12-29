Вернисаж в… автосалоне

Удивительное, поистине, рядом. Акварелист мегавеличины, коим признан Александр Неберекутин, живет уже свыше 30 лет в Риге. И не в какой–нибудь там элитной Тейке или Межапарке. А в районе с рабочим характером.

Такая слава уже не одно столетие идет за Чиекуркалнсом. В своей любви именно к этому не престижному в общественном мнении уголку столицы художник признался на днях в помещении местного автосалона Rolis. Здесь развернут его вернисаж из 25 полотен, на каждом из которых запечатлена эта малая родина Мастера.

Почему художник, который постоянно выставляется в престижных выставочных залах не только латвийской столицы, но и зарубежья, вдруг избрал очередной площадкой для вернисажа автосалон, да еще далеко не в центре города? Ответ пришел, когда стала внимательно вслушиваться в речь председателя общества за развитие Чиекуркалнса Каспара Спунде. Именно он открывал вернисаж, и это само за себя говорило, кто был главный виновник торжества.

— Девиз нашего общества «Не спрашивай, что Чиекуркалнс может дать тебе. Спроси, что ты можешь дать Чиекуркалнсу!» — начал Каспарс. — Мы — группа инициативных жителей микрорайона, которым не все равно, в какой окружающей среде они живут. Хотим, чтобы наш Чиекуркалнс не уступал в своем развитии ни в чем центральной части города. Подаем в местное самоуправление предложения по его развитию. Однажды озадачились: почему это в Чиекуркалнсе нет ни одной картинной галереи? Так пришла мысль приспособить под эти нужды автосалон. Узнали, что в нашем микрорайоне живет именитый художник. Сам Бог велел дать ему пальму первенства в составлении новой страницы в биографии автосалона–галереи…

Необычная премьера собрала много жителей как из окрестных деревяшек вековой давности, так и из современных многоэтажек.

— Вот это створ улицы Гауяс, — подслушиваю разговор двух дам, задержавшихся у одной из акварелей…

— А это 5–я Поперечная… Помнишь, здесь работала съемочная группа режиссера Ивара Селецкиса, увековечившая этот район еще в советское время в фильме, позже получившем международное признание…

В акварелях, исполненных художником легко и пронзительно, угадывались типичные лики микрорайона в самые разные времена года. Посетителей переполняло чувство гордости за свой родной уголок, неприхотливую красоту которого столь талантливо рассмотрел земляк–художник.

Общество во главе с Каспаром Спунде пошло дальше идеи «вернисаж под боком дома». На торжестве его представители раздавали календарь, аккумулировавший 12 лучших акварелей Александра, посвященных тому же Чиекуркалнсу. Половина тиража ушла на глазах. По–настоящему порадовалась за Мастера: это ж в скольких домах и квартирах его яркие работы получат постоянную прописку, воспитывая чувство прекрасного!

Был рад и акварелист, размашисто раздавая автографы на типографской новинке.

— От всей души благодарен обществу по развитию Чиекуркалнса за инициированный ими проект, — сказал мне художник. — Он получил прекрасное воплощение.

Каспарс Спунде тоже не скрывал изумления: результат превзошел ожидания.

Выручка от календаря пойдет на другие проекты во благо микрорайона.

О самом художнике. Блистать в акварелях, и не только (Александр успешно пишет и маслом) ему не мешает отсутствие академического образования. Учился этой науке в ленинградских студиях у великолепных мастеров. На исходе минувшего лета отметил свое 55–летие. Благодаря его инициативе латвийские акварелисты теперь ежегодно присутствуют на международных фестивалях художников, работающих в этой технике. Их столицей не случайно стал итальянский Фабриано, прославившийся еще восемь веков назад благодаря тому, что именно здесь владеют секретом изготовления бумаги, которая «помогает» стать акварелистам мастерами мировой величины. Леонардо да Винчи тоже создавал свои бессмертные полотна именно на этой бумаге.

Александр признался:

— Многие мои полотна на нынешнем вернисаже — это тоже бумага из Фабриано. На ней были созданы и те мои акварели, которые вошли в международные каталоги.

Выставка в автосалоне будет работать вплоть до Нового года.

Инна ХАРЛАНОВА.