«Вернись, мы все простим!» (5)

Лента новостей
Новое пособие на медицину Весна придет с круизами В Америке нашли исчезнувшую цивилизацию Алексей Серебряков назвал хамство национальной идеей России‍ Эксперт: Латвия не решает! Судьбу Римшевича определит суд ЕС В Associated Press уверены в подлинности фото с Римшевичем. Кто лжёт? Самолеты РФ замечены в зоне крупной военной операции в Сирии Эмиссар Трампа едет в Ригу Римшевичу запретили «рулить» Банком Латвии и покидать страну
Eще в разделе
Эмиссар Трампа едет в Ригу Кто такие финны и почему они все делают вместе «Бельведер» едет в Юрмалу Реформу Шадурскиса отправят в Венецию? Банк ABLV заморозил деньги вкладчиков
газета Сегодня
19:30 20.02.2018
газета Сегодня / Политика

«Единство» готово принять тех, кто в свое время сбежал из партии, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

В минувшую субботу, как мы уже сообщали, дума партии «Единство» решила начать уже официальные переговоры с близкими по духу политическими силами о едином списке на грядущих выборы. Были названы и потенциальные партнеры на переговорах — «Движение За!» и «Для развития Латвии».

 

Стоит заметить, что видные деятели этих двух партий являются выходцами из «Единства» и, разумеется, отношения с бывшими однопартийцами у них по–прежнему весьма напряженные. Но, видимо, лидеры «Единства» надеялись, что общее желание попасть в следующий парламент заставит вчерашних партайгеноссе забыть старые обиды и вступить в брак по расчету. Но не тут–то было! 

 

Лидер «Движения За!» Даниэлс Павлютс заявил газете «Диена», что эта новая политическая сила руку дружбы не принимает и общий предвыборный список с «Единством» создавать не планирует. Д. Павлютс дал понять, что «Движение За!» будет формировать общий список с партиями, которые не находятся у власти и которые разделяют либеральные ценности. А именно — с партией «Прогрессивные» и «Для развития Латвии». Интересно, что и «Единство» не прочь сколотить общий список с «Для развития Латвии». 

 

Между тем амбициозный руководитель сеймовской фракции «Единство» Хосам Абу Мери уже успел заявить, что его партия готова великодушно принять обратно перебежчиков из числа депутатов сейма — Алексея Лоскутова, Андрея Юдина, Инта Далдериса и Лолиту Чигане. «Если они согласятся работать в единой команде», — подытожил господин Абу Мери. Иными словами, «вернись, я все прощу!». Впрочем, очевидно, что упомянутые парламентарии в «Единство» возвращаться не намерены и надеются попасть в новый сейм от своей партии «Движение За!». 

 

Итак, теперь уже ясно, что на условно центристском фланге на выборах будет два конкурирующих списка. В одном — «Единство» с региональными партиями и, возможно, партией Юриса Пуце «Для развития Латвии», а в другом — «Движение За!» с «Прогрессивными». Примечательно, что пока ни один из этих списков, согласно опросу общественного мнения, даже близко не подошел к пятипроцентному барьеру. 

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (5)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
бойкот 19:58 20:02:2018

Хоть все эти партейки сольются в экстазе, им 5% не набрать. Народ помнит подлость рыжей из Блединства и не будет голосовать ни за эту партейку, ни за другие, где есть бывшие Блединства.

« ответить
Profile_default
бойкот 19:59 20:02:2018

Хоть все эти партейки сольются в экстазе, им 5% не набрать. Народ помнит подлость рыжей Абдолбыни из Блединства и не будет голосовать ни за эту партейку, ни за другие, где есть бывшие Блединства.

« ответить
Profile_default
ЛСД 20:53 20:02:2018

ДЕД ХАСАН СОБИРАЕТ СВОЮ ШОБЛУ....

« ответить
Profile_default
Шаша 23:29 20:02:2018

Кто этого Абы и чем кормит? Щеки наел - ужас, как мультика персонаж теперь выглядит.

« ответить
Profile_default
dimon 05:31 21:02:2018

a razve MUSULJMANE PJUT ALKOGOLJ?????

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV