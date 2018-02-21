«Единство» готово принять тех, кто в свое время сбежал из партии, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

В минувшую субботу, как мы уже сообщали, дума партии «Единство» решила начать уже официальные переговоры с близкими по духу политическими силами о едином списке на грядущих выборы. Были названы и потенциальные партнеры на переговорах — «Движение За!» и «Для развития Латвии».

Стоит заметить, что видные деятели этих двух партий являются выходцами из «Единства» и, разумеется, отношения с бывшими однопартийцами у них по–прежнему весьма напряженные. Но, видимо, лидеры «Единства» надеялись, что общее желание попасть в следующий парламент заставит вчерашних партайгеноссе забыть старые обиды и вступить в брак по расчету. Но не тут–то было!

Лидер «Движения За!» Даниэлс Павлютс заявил газете «Диена», что эта новая политическая сила руку дружбы не принимает и общий предвыборный список с «Единством» создавать не планирует. Д. Павлютс дал понять, что «Движение За!» будет формировать общий список с партиями, которые не находятся у власти и которые разделяют либеральные ценности. А именно — с партией «Прогрессивные» и «Для развития Латвии». Интересно, что и «Единство» не прочь сколотить общий список с «Для развития Латвии».

Между тем амбициозный руководитель сеймовской фракции «Единство» Хосам Абу Мери уже успел заявить, что его партия готова великодушно принять обратно перебежчиков из числа депутатов сейма — Алексея Лоскутова, Андрея Юдина, Инта Далдериса и Лолиту Чигане. «Если они согласятся работать в единой команде», — подытожил господин Абу Мери. Иными словами, «вернись, я все прощу!». Впрочем, очевидно, что упомянутые парламентарии в «Единство» возвращаться не намерены и надеются попасть в новый сейм от своей партии «Движение За!».

Итак, теперь уже ясно, что на условно центристском фланге на выборах будет два конкурирующих списка. В одном — «Единство» с региональными партиями и, возможно, партией Юриса Пуце «Для развития Латвии», а в другом — «Движение За!» с «Прогрессивными». Примечательно, что пока ни один из этих списков, согласно опросу общественного мнения, даже близко не подошел к пятипроцентному барьеру.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.