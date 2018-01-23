Латвийцы, решившие вернуться на родину, сталкиваются с различными сложностями административного характера. Так уроженка Вестиенской волости, приехавшая в Латвию после шести проведенных в Великобритании лет, не смогла сразу получить водительские права – выяснилось, что ей нужно подождать 185 дней, сообщает LTV.

Латвийка по имени Илва не смогла найти работу в родной Вестиенской волости, и решила получить водительское удостоверение, чтобы ездить в город. Однако в Екабпилсском отделении Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) ей сказали, что приезжие могут сдавать на права только через полгода после прибытия.

Тогда женщина отправилась в Ригу. В столичном отделении ДБДД требования были другими — нужно было написать заявление, что после возвращения на постоянное проживание в Латвии есть желание сдать экзамен на получение водительского удостоверения.

«На следующий день поехала в Екабпилское отделение сдавать экзамен, и не было ни слова о том, что я его не могу сдать», — рассказывает Илва.

«Если человек возвращается на постоянное проживание в Латвию, то он может сдать экзамен и получить права», — говорит представитель ДБДД Юрис Тетерис. По его словам, полугодовой период для приезжих необходим, чтобы избавиться от наплыва иностранцев, приезжающих сюда для получения водительского удостоверения.

Однако проблемы Илвы одними лишь правами не ограничились. Так, например, она столкнулась с трудностями в оформлении пособия.

Латвия столкнулась с массовым оттоком населения в последние годы – после вступления страны в ЕС трудоспособные граждане все чаще ищут работу за рубежом, в экономические более благополучных странах. Правительство Латвии ищет способы стимулировать граждан возвращаться на родину. Есть и частные инициативы в этой области.

Так, 24 января будет открыт информационный сайт о работе реэмигрантов Your Move, сообщает Dienas Bizness. Предполагается, что портал будет создавать связь между профессионалами с международным опытом и современными, растущими латвийскими предприятиями.

Your Move — это частная инициатива, ее автор Янис Крейлис после девяти лет пребывания за границей в 2016 году вернулся в Латвию и руководит сейчас организацией «С мировым опытом в Латвии».