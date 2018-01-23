Версия: «Шведская диета — это враньё!»

«Хочу поделиться информацией и мнением о знаменитой Стокгольмской диете», — выдвигает версию портал Pietiek. Год назад многие поверившие обещаниям сайта заказали себе с него «индивидуальный план похудения», а затем обнаружили, что план, во–первых, не очень индивидуальный, а во–вторых, весьма «прожорливый»

Каждый месяц тихо списывал со счета клиентов несколько евро. Когда в сети и СМИ поднялся шум, такая практика вроде бы прекратилась, и многие получили деньги назад. Но все–таки программа подозрительная.

«Представители на сайте утверждают, что она разработана по методике шведского врача. Однако это все вранье. У программы нет ничего общего со Стокгольмом или Швецией. Она создана в Латвии», — пишет разоблачитель.

«Без лекарств и тренировок»

Что обещают клиентам: «Это программа похудения, основанная на принципах здорового питания, выработанных Шведским медицинским центром, основателем которого является шведский врач Нильс Йоханссон. Эффективность программы подтверждают свыше полумиллиона людей из 170 стран мира, которым программа StockholmHealth.com помогла создать тело своей мечты.

StockholmHealth.com гарантирует результат, потому что в основе потери веса лежит активация обмена веществ и сбалансированное меню, разработанное для каждого дня вашего плана. Этот процесс полезен для здоровья, и пользователи достигают результата без труда, поскольку программа не требует изнурительных тренировок, использования биологических добавок или лекарственных препаратов. Результат сохраняется надолго — лишний вес не вернется, когда вы прекратите следовать диете. Более полумиллиона клиентов в 170 странах мира уже сбросили вес благодаря StockholmHealth.com».

Желающим обещают индивидуально подобранную программу питания, которую легко соблюдать людям, живущим насыщенной жизнью. «Каждый участник сбрасывает вес под контролем диетолога, который помогает достичь желаемого веса. За семь дней вес снизится, и вы почувствуете себя превосходно. По завершении программы вы получите рекомендации диетолога, которые помогут всегда оставаться в форме».

Жалобы: «Всем одно и то же!»

Действительно, на порталах calis.lv, mammamuntetiem.lv, sudzibas.lv, Facebook, draugiem.lv множество жалоб на эту диету. Прежде всего людей расстраивает, что план оказывается не таким уж индивидуальным.

Вот типичная жалоба на sudzibas.lv:

«Более года назад нарвались с коллегами на прославленную Стокгольмскую диету. Сначала заплатила в интернете запрашиваемую сумму — вроде бы недорого, так как обещали индивидуальный подход. Но потом выяснилось, что нам всем прислали один и тот же бред с очень небольшими изменениями. Даже не было особой разницы между мужчинами и женщинами. Бесстыдство началось после прохождения курса — почти каждый день стали приходить предложения продолжить это издевательство, конечно, опять за деньги! Никак от этого спама не отказаться, и до сих пор приходят практически угрожающие письма, содержание которых просто противно! Мелкими буквами написано, что возможно отказаться, но это только подогревает их! Граничит уже с личными оскорблениями и унижением человеческого достоинства!»

И хотя жалоба отмечена как решенная, представители фирмы предложили написать на сайте технической поддержки Stockholmhealth.com в чат или по электронной почте, а также в случае чего звонить по телефону 20023472 — вопрос с однообразием питания остается открытым.

Алекса, например, пишет там же, на sudzibas.lv:

«Заказала диету и могу сказать, что не стоило. Хорошо, что сумма маленькая — ничего не потеряете, но и не приобретете. Они говорят, что диета составлена для тебя, но это полное вранье. Мне достались те продукты, на которые у меня непереносимость. И сама диета просто смех. Например, у меня в один день: на завтрак половина брокколи, на обед рыба (без ничего), на полдник морковка, на ужин — половина брокколи. В остальные дни в таком же духе. После обеда ходьба (3 или 5 км, не помню). Интересно, как работающий человек может это реализовать? После ужина — расслабляющая ванна (у меня ее нет). Все это я восприняла как издевательство. Когда я высказала недовольство, сказали, что вернут деньги, но до сих пор не вернули. Если кому–то надо потратить деньги на диету, лучше мне шлите — я вам такое составлю! На одной брокколи и фасоли сидеть будете!»

В общем, обычная «голодная диета», можете сами себе организовать, заодно и деньги (на продукты) сэкономите. Вопрос только о вашем здоровье.

Красивый фасад

Кстати, о нем — точнее, о знаменитых врачах. На сайте ссылаются на некого доктор Нильса Йоханссона. Конечно, в Швеции Йоханссонов — как в Бразилии Донов Педро, но особо знаменитых докторов из них Википедия не знает. А вот Шведский медицинский центр (Swedish Medical Center в английском варианте аннотации) — это американская некоммерческая организация в Сиэтле. Она является оператором пяти больниц, амбулаторного центра и сети более ста специализированных клиник. Основал организацию как раз выходец из Швеции Нильс Август Йоханссон в 1910 году. По специальности он хирург, скончался в 1946 году. В статье Википедии ничего о его деятельности в сфере диетологии не говорится.

Так что «создатель диеты» вызывает серьезные сомнения.

Еще большее недоумение вызывают благодарные клиенты. Например, под именем Марты Миезите — «американской латышки, которая попробовала диету и похудела», а затем поделилась своей историй на youtube.com, скрывается американская актриса. На специальным сайте эта женщина предлагает наговорить рекламные тексты заказчика.

Люди в сети еще год назад жаловались, что «диета» сама хорошо питается деньгами с их банковского счета. Например, Солвита поверила рекламе и заказала программу. Ведь заплатить нужно было всего 13 евро. Когда полученная программа оказалась для нее неприемлемой, Солвита не переживала — небольшая потеря.

Вот только потом она случайно обнаружила: каждый месяц в пользу «диеты» с ее счета исчезают 2,95 евро! Оказывается, всех клиентов сайта об этом даже предупреждали. Но предупреждение появлялось только один раз, а затем на портале ничего про это нельзя было найти. Когда люди начали жаловаться, сайт пообещал всем недовольным вернуть деньги.

Судя по отзывам на sudzibas.lv, части клиентов (по крайней мере тем, кто жаловался) деньги вернули. Сейчас план диеты предлагают за единовременную плату 49,95 евро.

Что за фасадом

Есть еще один продукт, рекламируемый в Латвии — обучение языкам по швейцарской программе на сайте swisscourses.com. Как пишет разоблачитель, там можно получить никому не нужный «сертификат», якобы подтверждающий владение английским. Очень похожий сайт, очень похожие на фальшивые комментарии «благодарных клиентов» — и никакой связи со Швейцарией.

И снова клиенты не замечают, что каждый месяц с карты списывается 1,95 евро, пока они не откажутся от услуги.

Оба продукта продают в Латвии, Литве, Эстонии, Словакии, Польше и других странах ЕС. Как пишет разоблачитель, за обоими стоит предприятие Creative — http://creative.gs/. Оно находится на ул. Републикас, 3, в Риге.

«И диета, и SwissLanguages изначально были проектами, придуманными Вилнисом Балтиньшем, которые присвоил Кристофс Блаус без всякой оплаты. В то время продукты назывались dieta.lv и talk2travel.com.

В последние три года Creative сменил три предприятия, через которые получает доход Everyday Content International LTD, Life Apps SIA, SIA Content Distribution. Многих работников перевели в микропредприятия.

Стоит добавить, что ранее фамилия Кристофса Блауса была Гришкевич. А двоюродная сестра его отца — Роберта Гришкевича — это супруга известного адвоката Байба Страутмане», — указывает автор версии.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.