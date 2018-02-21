Весна придет с круизами

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Рижский свободный порт получил уже 84 заявки на прием круизных лайнеров. Пять лайнеров зайдут в Ригу впервые.

В прошлом году Ригу посетили круизные судна 28 различных операторов, в 2016 году – 21 оператора. Более половины, или 41 лайнер, были приписаны к операторам из США, остальные – к операторам из Германии, Великобритании и Италии.

В прошлом году в Ригу на судах прибыли 830 380 туристов из 120 стран. Чаще всего – это гости из Германии (23 процента) и Великобритании (10,4).

Чаще стали приезжать туристы их Финляндии, Испании и Канады. Более тысячи человек прибыли на лайнерах из Австралии, Италии, Израиля, России, Швейцарии, Японии и даже Мексики.