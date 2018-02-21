Весна придет с круизами

Лента новостей
Латвийский банк ABLV выдал вкладчикам уже свыше €600 млн. Хватит ли денег? Кто самые богатые люди в Латвии? Банкиры! Илмарс Римшевич раскрыл заговор банков Спецслужбы: фото с Римшевичем — настоящее! Инвалида каждый обидеть может? США снова пригрозили России 6 правил свидания... с собой «Это провокация против государства!» США запретили Украине строить ракеты
Eще в разделе
Новое пособие на медицину Минус еще семь трущоб Турлайс: «Главная опасность – популизм и раскол в обществе» Европейская армия создается в Риге Дворец ВЭФ – лучший!
Фото Rop.lv
Герман Бергер
06:45 21.02.2018
Наш город

Рижский свободный порт получил уже 84 заявки на прием круизных лайнеров. Пять лайнеров зайдут в Ригу впервые.

В прошлом году Ригу посетили круизные судна 28 различных операторов, в 2016 году – 21 оператора. Более половины, или 41 лайнер, были приписаны к операторам из США, остальные – к операторам из Германии, Великобритании и Италии.

 

В прошлом году в Ригу на судах прибыли 830 380 туристов из 120 стран. Чаще всего – это гости из Германии (23 процента) и Великобритании (10,4). 

 

Чаще стали приезжать туристы их Финляндии, Испании и Канады. Более тысячи человек прибыли на лайнерах из Австралии, Италии, Израиля, России, Швейцарии, Японии и даже Мексики.

Vesti.lv / Фото

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (18)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV