«Вест Хэм» хочет Смолова

Клуб английской премьер-лиги «Вест Хэм» ведет переговоры с нападающим «Краснодара» и сборной России по футболу Федором Смоловым, сообщает британский телеканал Sky Sports в понедельник.

По сведениям источников Sky Sports, лондонцы пытаются договориться об аренде с последующим правом выкупа. Однако руководство ФК «Краснодар» выступает за прямую продажу форварда за 12 млн фунтов стерлингов.

В текущем сезоне чемпионата России по футболу Смолов в 10 играх забил 13 мячей.

Ранее сообщалось, что Смоловым интересуются мадридский «Реал», дортмундская «Боруссия».