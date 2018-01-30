«Вест Хэм» хочет Смолова

По сведениям источников Sky Sports, лондонцы пытаются договориться об аренде с последующим правом выкупа. Однако руководство ФК «Краснодар» выступает за прямую продажу форварда за 12 млн фунтов стерлингов.
В текущем сезоне чемпионата России по футболу Смолов в 10 играх забил 13 мячей.
Ранее сообщалось, что Смоловым интересуются мадридский «Реал», дортмундская «Боруссия».
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