«Вест Хэм» хочет Смолова

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Анатолий Тарасов
09:13 30.01.2018
Спорт / Футбол

Клуб английской премьер-лиги «Вест Хэм» ведет переговоры с нападающим «Краснодара» и сборной России по футболу Федором Смоловым, сообщает британский телеканал Sky Sports в понедельник.

По сведениям источников Sky Sports, лондонцы пытаются договориться об аренде с последующим правом выкупа. Однако руководство ФК «Краснодар» выступает за прямую продажу форварда за 12 млн фунтов стерлингов.

 

В текущем сезоне чемпионата России по футболу Смолов в 10 играх забил 13 мячей.

 

Ранее сообщалось, что Смоловым интересуются мадридский «Реал», дортмундская «Боруссия».

Интерфакс / Фото
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