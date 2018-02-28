Президент Литвы Даля Грибаускайте попала в список агентов КГБ — признавшихся Люстрационной комиссии работников советских спецслужб. Информация о Грибаускайте и других агентах была засекречена, однако главный редактор газеты Respublika утверждает, что нашел доступ к списку раскаявшихся «стукачей».

Литовская газета Respublika опубликовала в своей печатной версии первую часть списка из 1 589 человек, сотрудничавших с КГБ Литовской ССР. В начале 1990‑х годов эти люди чистосердечно покаялись Государственной люстрационной комиссии Литвы в работе на советских чекистов и в обмен на это получили от Комиссии обещание, что информация об их «стукачестве» будет засекречена и никогда не дойдет до электората.

В 2015 году Сейм Литвы постановил засекретить список Люстрационной комиссии на 75 лет. По многочисленным слухам, связано это было с тем, что фигуранты данного списка сегодня работают в Сейме Литвы, а также в судах, министерствах, силовых ведомствах и (страшно подумать) в президентском дворце.

И вот теперь главный редактор и владелец Respublika Витас Томкус утверждает, что получил допуск к секретному списку и готов представить литовской общественности всех признавшихся осведомителей советских спецслужб.

На страницах Respublika красуются «отец нации» Витаутас Ландсбергис, его отец Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис, бывший президент Валдас Адамкус, действующий президент Даля Грибаускайте, бывшие премьер-министры Андрюс Кубилюс и Альгирдас Буткявичюс, действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис, бывшие министр обороны Раса Юкнявичене и Юозас Олекас, бывший спикер Сейма Литвы Ирена Дягутене и действующие министры и депутаты.

Витасу Томкусу (чье имя в списке агентов тоже упоминается) за публикацию этого списка грозит уголовное дело по статье о нарушении государственной тайны. Однако привлечь издателя к уголовной ответственности для литовских властей означает расписаться в том, что всё написанное в его газете правда, что Грибаускайте, Ландсбергис, Адамкус и прочие в самом деле работали на КГБ.

Подтверждения такой информации литовская государственность не перенесет. Ладно бы один-два отщепенца, а то получается, что весь правящий класс Литвы, который клеймит «советскую оккупацию» и четверть века проводит декоммунизацию, в советские годы был «стукачами». От такого знания недалеко и до революции, поскольку оно гарантирует кризис легитимности.

Поэтому проще пойти другим путем: сказать, что информация газеты Respublika — больная фантазия «желтой прессы» и никакого списка покаявшихся агентов КГБ ее издатель в глаза не видел. Тем более что это может оказаться правдой: никаких документальных доказательств того, что упомянутые в газете люди — это не произвольный набор имен и фамилий, а засекреченный список Государственной люстрационной комиссии Литвы, Respublika не предъявляет.

Но даже если информация Витаса Томкуса окажется «фейком», она в любом случае станет еще одним информационном ударом по Дале Грибаускайте.

Президент Литвы с начала года стала объектом информационных атак в собственной стране: на финише второго президентского срока на Грибаускайте обрушивается удар за ударом.

Сперва presidente попала в неприятную ситуацию из-за спора с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом по поводу отношений с Россией. Сквернялис высказался за возрождение политического диалога с Россией на высшем уровне и предложил возобновить работу Российско-литовской межправительственной комиссии. Грибаускайте в ответ обвинила главу правительства в безответственности и заявила, что с «этой страной» (то есть Россией) не может быть никаких нормальных отношений.

Тогда информационное агентство BNS заказало опрос общественного мнения об отношениях с Россией. И абсолютное большинство литовцев поддержало Сквернялиса в его конфликте с Грибаускайте. По данным социологов, 52% граждан Литвы высказались за восстановление политического диалога Вильнюса и Москвы. Еще 22% респондентов затруднились с ответом.

Учитывая царившую в Литве последние несколько лет неврастению по поводу «русской угрозы» и «агентов Кремля», это означает, что большинство затруднившихся с ответом, скорее всего, тоже поддерживают возобновление работы Межправительственной комиссии. То есть до трех четвертей литовцев выступает за нормализацию отношений с Россией.

Это явный удар по Дале Грибаускайте: собственный народ не поддерживает ее в маниакальном стремлении проводить несгибаемо антироссийскую политику и бороться с восточным соседом до конца.

Второй удар последовал от бывшего главы МИД Литвы Антанаса Валёниса. Последний опубликовал книгу своих мемуаров «Политические качели», где рассказал, как Литва обманула Латвию с терминалом сжиженного природного газа (СПГ).

Региональный терминал сжиженного природного газа должен был быть построен под Ригой, и руководители Латвии и Литвы договорились, что будут сообща лоббировать этот проект в Еврокомиссии. Однако Литва обманула Латвию и построила свой СПГ‑терминал, мощностью намного превосходящий ее потребности в энергии. Расчет был на то, что Латвия «утрется», начнет закупать сжиженный природный газ у Литвы, Брюссель даст СПГ‑терминалу статус регионального и в Вильнюс пойдут европейские деньги на его содержание.

Ничего этого не случилось. Латвия и Эстония литовский СПГ покупать отказались, терминал Independence не получил статуса регионального и европейских денег, и теперь Литве приходится тратить огромные средства из собственного бюджета на убыточный проект, не зная, как от него избавиться.

Затея с СПГ‑терминалом была хуже чем преступлением — это была ошибка, и виновной в этой ошибке экс-министр и посол Литвы в Латвии Валенис называет Далю Грибаускайте — автора идеи и главного сторонника появления у Литвы собственного терминала сжиженного природного газа.

Вдобавок к этому часть депутатов Сейма взбунтовалась против дальнейшего роста военных расходов. Социал-демократы объявили, что 2% ВВП, выделяемых на оборону, — это более чем достаточно для подержания обороноспособности страны. Обязательства перед НАТО выполнены, формальных оснований не приходить на помощь Литве в случае военной агрессии у союзников по Североатлантическому альянсу больше нет, поэтому вместо дальнейшего роста военных расходов лучше потратить деньги на преодоление социального отчуждения и неравенства.

Несколько месяцев назад невозможно было представить, что одна из системных политических сил Литвы посмеет выступить против «священной коровы» г‑жи президента — милитаризации. Денег на военные расходы в принципе не может выделяться слишком много, а тот, кто считает иначе, — агент Кремля! А теперь депутаты литовского Сейма вплотную приблизились к утверждению, что рост бедности, неравенства и эмиграции в стране как-то связан с тем, что глава государства бросает все ресурсы на оборонную политику и плюет на «социалку».

Грибаускайте к концу своих президентских полномочий становится «токсичным» политиком, и ее начинают целенаправленно «сливать». Огонь ведется по реперным точкам президентства Грибаускайте. Кризис в отношениях с Россией, милитаризация, СПГ‑терминал. Следующим этапом должно стать возложение на г‑жу президента прямой ответственности за повальную эмиграцию и феноменальное опустение Литвы.

Параллельно с этим вновь начинает раскручиваться тема «красной Дали». Про связь агента «Магнолии» с КГБ уже напомнили, дальше по ходу «пьесы» будут даны такие всегда актуальные истории, как Вильнюсская школа КПСС, работа в посольстве СССР в Вашингтоне в 1991 году, учеба в ЛГУ им. Жданова, Академии общественных наук ЦК КПСС и так далее вплоть до подробностей личной жизни.

Александр Носович