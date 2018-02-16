Российский активист Новороссии и ветеран украинской войны Михаил Полынков сообщил свои данные о российских потерях в Сирии в ходе американского удара 7 февраля. Он ссылается на рассказы как участников разгрома, так и на источники в ЧВК.

По данным Михаила Полынкова, безвозвратные потери на сегодняшний день составили:

217 человек — 5ШО (штурмовой отряд)

10 человек — 2 ШО

94 человека — «Весна» (она же «Карпаты»)

13 человек — артдивизион

Итого 334 по состоянию на сегодняшний день. Данные уточняются.

«МИД и МО официально признали пятерых погибших россиян. Что ж, уже прогресс. И это говорит о том, что клерки этих ведомств, даром свой хлеб не жуют. Интернет мониторят. Насчитали в интернете пятеро. Значит пятеро.

По моими же данным на сегодня, безвозвратные потери составили: 217 человек — 5ШО, 10 человек — 2ШО, 94 человека «Весна» они же «Карпаты». Сколько погибло в артдивизионе и бронегруппе, у меня цифр нет. Но судя по тому, что у арты попал снаряд в бк, а на переправу вернулся только один танчик. брдм я не считаю, так как он скорее всего был в составе одного из отрядов. В любом случае, получается никак не меньше трехста человек.

Басурман я в расчет не беру. Во всех группах были россияне и дончане.

Что касается, так называемых «ISIS Hunters» то мой источник слышал о них только краем уха. Не исключаю вероятность того, что это подразделение выполняло ту же роль, что и «батальон Прилепина»

Но разумеется верить мне совсем не обязательно. Что я... У нас даже сам президент не может быть гарантом правдивой информации.

Апдейт.

Меня поправили.

«В бк» попали— у взвода огневой поддержки «пятёрки», а не у артдивизиона.

В артдивизионе погибло 13 человек», — пишет Полынков.