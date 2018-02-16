По данным Михаила Полынкова, безвозвратные потери на сегодняшний день составили:
217 человек — 5ШО (штурмовой отряд)
10 человек — 2 ШО
94 человека — «Весна» (она же «Карпаты»)
13 человек — артдивизион
Итого 334 по состоянию на сегодняшний день. Данные уточняются.
«МИД и МО официально признали пятерых погибших россиян. Что ж, уже прогресс. И это говорит о том, что клерки этих ведомств, даром свой хлеб не жуют. Интернет мониторят. Насчитали в интернете пятеро. Значит пятеро.
По моими же данным на сегодня, безвозвратные потери составили: 217 человек — 5ШО, 10 человек — 2ШО, 94 человека «Весна» они же «Карпаты». Сколько погибло в артдивизионе и бронегруппе, у меня цифр нет. Но судя по тому, что у арты попал снаряд в бк, а на переправу вернулся только один танчик. брдм я не считаю, так как он скорее всего был в составе одного из отрядов. В любом случае, получается никак не меньше трехста человек.
Басурман я в расчет не беру. Во всех группах были россияне и дончане.
Что касается, так называемых «ISIS Hunters» то мой источник слышал о них только краем уха. Не исключаю вероятность того, что это подразделение выполняло ту же роль, что и «батальон Прилепина»
Но разумеется верить мне совсем не обязательно. Что я... У нас даже сам президент не может быть гарантом правдивой информации.
Апдейт.
Меня поправили.
«В бк» попали— у взвода огневой поддержки «пятёрки», а не у артдивизиона.
В артдивизионе погибло 13 человек», — пишет Полынков.
Завтра бучельников тыщщу насчитает, давай еще, долбо еб, надо еще больше слухов« ответить
Михаил Полынков сообщил свои данные о российских потерях« ответить
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a po moim dannim...
a po dannim Vasji Pupkina...
a po dannim Pitera Pena...
a po dannim teti Veri s bazara...
mne kak to pofig ne ego i ego dannih. ja verju dannim iz oficialnih istocnikov a feikometciki puskai idet lesom. a oficialnih dannih esce netu. kogda budet togda i budem posmotretj.
Рад за каждого убитого нелюдя и выродка россии..праздник на душе.. Жаль что так мало их ещё уничтожили...очень мало..« ответить
Ты еще здесь скунс? На том свете порадуешься« ответить
А Маша Захарова с полной пастью молофьи, сказала, что их было меньше. И ваще русские бабы ещё нарожают.« ответить
eto ti malafetishj s utra do nochi zadrot« ответить
ветеренар домбаса?там уже война кончилась?« ответить
Jo vairāk krievus iznīcinās Sīrijā, jo pasaule paliks tīrāka! Prozīt!« ответить
"Итого 334 по состоянию на сегодняшний день"« ответить
Спасибо, Родина, что не забыла про своих сыновей. Персональное спасибо Маше за правду.