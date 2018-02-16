Ветеран Донбасса: катастрофа в Сирии, убито уже 334 русских(13)

Лента новостей
Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников США тихо развязывают мировую войну Чем запомнилась неделя? Меркель убеждена — труба Путина безопасна Первые псы Америки Латвиец отличился на Олимпиаде в Корее Сухой закон: как правильно сушить волосы NASA уберёт с МКС «робота-убийцу» Строптивый депутат: власти Латвии уничтожают латгальский
Eще в разделе
Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников США тихо развязывают мировую войну Страны Балтии призывают увеличить взносы в бюджет ЕС «Вагнеровцев» списали в утилизацию? Объявление возмутило общественность: сколько еще будут ущемлять русских?
Владимир Бучельников
15:40 16.02.2018
В мире / Война

Российский активист Новороссии и ветеран украинской войны Михаил Полынков сообщил свои данные о российских потерях в Сирии в ходе американского удара 7 февраля. Он ссылается на рассказы как участников разгрома, так и на источники в ЧВК.

По данным Михаила Полынкова, безвозвратные потери на сегодняшний день составили:

 

217 человек — 5ШО (штурмовой отряд)

10 человек — 2 ШО

94 человека — «Весна» (она же «Карпаты»)

13 человек — артдивизион

 

Итого 334 по состоянию на сегодняшний день. Данные уточняются.

 

«МИД и МО официально признали пятерых погибших россиян. Что ж, уже прогресс. И это говорит о том, что клерки этих ведомств, даром свой хлеб не жуют. Интернет мониторят. Насчитали в интернете пятеро. Значит пятеро.

 

По моими же данным на сегодня, безвозвратные потери составили: 217 человек — 5ШО, 10 человек — 2ШО, 94 человека «Весна» они же «Карпаты». Сколько погибло в артдивизионе и бронегруппе, у меня цифр нет. Но судя по тому, что у арты попал снаряд в бк, а на переправу вернулся только один танчик. брдм я не считаю, так как он скорее всего был в составе одного из отрядов. В любом случае, получается никак не меньше трехста человек. 

 

Басурман я в расчет не беру. Во всех группах были россияне и дончане.

 

Что касается, так называемых «ISIS Hunters» то мой источник слышал о них только краем уха. Не исключаю вероятность того, что это подразделение выполняло ту же роль, что и «батальон Прилепина» 

 

Но разумеется верить мне совсем не обязательно. Что я... У нас даже сам президент не может быть гарантом правдивой информации.

 

Апдейт.

Меня поправили.

«В бк» попали— у взвода огневой поддержки «пятёрки», а не у артдивизиона.

В артдивизионе погибло 13 человек», — пишет Полынков.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (13)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
22 15:43 16:02:2018

Завтра бучельников тыщщу насчитает, давай еще, долбо еб, надо еще больше слухов

« ответить
Profile_default
Janka 16:11 16:02:2018

Михаил Полынков сообщил свои данные о российских потерях
====
a po moim dannim...
a po dannim Vasji Pupkina...
a po dannim Pitera Pena...
a po dannim teti Veri s bazara...
mne kak to pofig ne ego i ego dannih. ja verju dannim iz oficialnih istocnikov a feikometciki puskai idet lesom. a oficialnih dannih esce netu. kogda budet togda i budem posmotretj.

« ответить
Profile_default
Ваня 16:41 16:02:2018

Рад за каждого убитого нелюдя и выродка россии..праздник на душе.. Жаль что так мало их ещё уничтожили...очень мало..

« ответить
Profile_default
васе 17:23 16:02:2018

Ты еще здесь скунс? На том свете порадуешься

« ответить
Profile_default
П у т и н 15:47 16:02:2018

А Маша Захарова с полной пастью молофьи, сказала, что их было меньше. И ваще русские бабы ещё нарожают.

« ответить
Profile_default
pinochet 17:54 16:02:2018

eto ti malafetishj s utra do nochi zadrot

« ответить
Profile_default
дамбрава гооомосек 15:48 16:02:2018

ветеренар домбаса?там уже война кончилась?

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 15:49 16:02:2018

Jo vairāk krievus iznīcinās Sīrijā, jo pasaule paliks tīrāka! Prozīt!

« ответить
Profile_default
Саня™ 15:50 16:02:2018

"Итого 334 по состоянию на сегодняшний день"
Спасибо, Родина, что не забыла про своих сыновей. Персональное спасибо Маше за правду.

« ответить
12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV