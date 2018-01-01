Ветеран войны в Ираке расстрелял полицейских в США (2)

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Владимир Бучельников
10:20 01.01.2018
В мире / Война

Стрельбу в городе Денвер в американском штате Колорадо устроил местный житель Мэттью Рил — бывший военнослужащий армии США, побывавший в Ираке.

Напомним, 31 декабря мужчина открыл стрельбу в многоквартирном жилом доме, соседи вызвали полицию. После примерно получаса переговоров с Рилом, который забаррикадировался в спальне, началась стрельба. Рил ранил пятерых полицейских, один из которых позже скончался. Прибывший спецназ ликвидировал преступника. Кроме полицейских ранены двое соседей Рила.

 

После происшествия было установлено, что Рил с 2006 года служил в Национальной гвардии штата Вайоминг. ​В 2009 году отправился в Ирак, в 2012 году с почетом ушел со службы.

 

Однако выяснение подноготной Рила показало, что он неоднократно оставлял в социальных сетях оскорбительные записи о сотрудниках правоохранительных органов.

 

Соседи, вызвавшие полицию, заявили, что Рил грешит буйным поведением и, возможно, страдает психическим расстройством.

Polit.ru / Фото
Комментарии (2)
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Jurists 13:44 01:01:2018

Fotogrāfijas centrā Latviešu patriota bračuks.

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ИвАн 17:48 01:01:2018

Krievijā policists trenējās šaušanā pa cilvēkiem supermārketā.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

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