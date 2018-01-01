Напомним, 31 декабря мужчина открыл стрельбу в многоквартирном жилом доме, соседи вызвали полицию. После примерно получаса переговоров с Рилом, который забаррикадировался в спальне, началась стрельба. Рил ранил пятерых полицейских, один из которых позже скончался. Прибывший спецназ ликвидировал преступника. Кроме полицейских ранены двое соседей Рила.
После происшествия было установлено, что Рил с 2006 года служил в Национальной гвардии штата Вайоминг. В 2009 году отправился в Ирак, в 2012 году с почетом ушел со службы.
Однако выяснение подноготной Рила показало, что он неоднократно оставлял в социальных сетях оскорбительные записи о сотрудниках правоохранительных органов.
Соседи, вызвавшие полицию, заявили, что Рил грешит буйным поведением и, возможно, страдает психическим расстройством.
Fotogrāfijas centrā Latviešu patriota bračuks.« ответить
Krievijā policists trenējās šaušanā pa cilvēkiem supermārketā.« ответить