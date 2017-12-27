Официальная позиция Латвии сводится к тому, что латыши, сражавшиеся по разные линии фронта, были в одинаковой степени «жертвами войны», вынужденными класть головы за интересы чуждых режимов. При этом отношение к ним все же неравное.
Умерший в прошлом году Альберт Паже, долгое время возглавлявший общество ветеранов латышского 130-го стрелкового корпуса РККА, с горечью рассказывал: «Многие доживают свою жизнь в полной нищете. Наши однополчане, живущие в Германии, Америке, Израиле, получают поддержку от своих стран. Мы же на все свои многочисленные обращения всегда получаем от латвийского правительства одно: признание нашего вклада в разгром фашизма. Как будто мы сами не знаем о своем вкладе, но пособие выплачивают так называемым «национальным партизанам» (сражавшимся против советских войск), а не нам. Нас упрекают: они присягали Гитлеру, а вы — Сталину».
В мае 2012 года президент Латвии Андрис Берзиньш обратился к еще живым советским ветеранам-латышам и бывшим легионерам Waffen SS с призывом к «примирению». Он же предложил парламенту начать работу над законопроектом о статусе участника Второй мировой войны, предусматривающим, в частности, введение выплат его обладателям.
Работа над этим документом затянулась на пять с лишним лет. Участниками войны были признаны «граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители Латвии, легально въехавшие в страну до этой даты». Эта норма «не распространяется на лиц и членов их семей, которые прибыли в Латвию по так называемому договору о военных базах от 5 октября 1939 года». Таким образом, многие бойцы РККА новый статус не получат.
Бывших участников войны, способных вынести оценку законопроекту, остались в Латвии считаные единицы. Восьмидесятивосьмилетний житель Даугавпилса Анатолий Гаврилович Гунарь — человек уникальный. Рожденный в маленьком украинском селе Перелюб под Черниговом, он в годы войны потерял мать: Анну Яковлевну как «партийную да еще и еврейку» расстреляли оккупанты. После этого юный Толик прибился к партизанскому отряду имени Чапаева, действовавшему в окрестностях родного села, выполнял обязанности разведчика и курьера, участвовал в боях. Однажды, выполняя разведывательную миссию под Рыбинском, попался Толик вражескому патрулю. Его отвезли в местное отделение гестапо и начали допрашивать, требуя информацию о партизанах.
Гунарь прошел через страшные пытки, но никого не выдал. Его приговорили к повешению, спасло чудо: партизаны устроили налет на комендатуру, захватили тюрьму, освободили узников.
В последние годы ветеран переживает из-за происходящего на Украине. «Страшный грех лежит на президенте Януковиче, бросившем свой народ на растерзание тем, кто сейчас там стоит у власти! Это прямые наследники тех, кто нас когда-то пытал и расстреливал, с кем мы ни на жизнь, а на смерть сражались». Что же касается закона, принятого парламентом Латвии, пенсионер пожимает плечами: «Это игры властей, интересные главным образом только им же самим. Меня не интересует, как они оценивают нас, нашу жизнь. История давно расставила все на свои места, и этого уже никто никогда не изменит».
Советских нелюдей витеранов и не жаль..чего жалеть убийц и грабмтелей и оккупантов..« ответить
Из за ненависти разум потеряли« ответить
Жди и к тебе твои друзья из службы безпеки ОУН ( не важно как зовут , важно что придут, те, твои друзья, где ты живешь и поддерживаешь их ) придут, тебя они конечно помилуют за твою работу , но заставят тебя лично решить проблему твоих родных и близких и будешь ты молотком, вилами, топориком, лопатой или удавкой отправлять самых дорогих людей на тот свет, а твои друзья будут с автоматами и винтовками держать на прицеле, чтобы ты не совершил глупости и ты урод все сделаешь как они велят ....жди это наступит скоро....« ответить
Надо же..кто то предлагает самим убийцам и грабителям ссср спрашивать мнения о том кто ветеран а кто нет..совсем больные на всю голову« ответить
"Ванятке"-ты лошок!!Не смеши людей, ущербный!!« ответить
Vanja ti esche ne sdoh pidaras v rozovom parike ?? Kak ono zhopa balit posle operacii , krovotochit ??« ответить
Taisnība ir uzvarējusi, likums ir taisnīgs. Latvija nekad negodinās okupantus un Latvijas valsts ienaidniekus. Mums ir jāgodina tie, kas cīnījās par brīvu Latviju.« ответить
100% taisnība, tevi te neviens negodinās...« ответить
Slava 15 un 19. Latviešu SS divīziju varoņiem, cīnītājiem par brīvu Latviju un Otrā Pasaules kara veterāniem. Viņi cīnījās pret Staļina okupantiem. Latviešu tauta Jūs vienmēr godinās. Dievs svētī brīvības karēvjus.« ответить
Latvieshu patriots ka iet ?? Pizdi eshe nenadovali ??« ответить
Latvieshu urods !!x briva latvija bus kad visi fashisti bus nogalinati !« ответить
УЛатвийских политиков нестыда не совести.из за своём ненависти уже совсем разум потеряли. Где во былиба эсли не победа СССР.за их счот вы счась жируете.« ответить
Vseh FASHISTKIH UPIREJ v SALASPILSKIJ "TRUDOVOJ LAGERJ",kak ego nazvala b/u preident LR« ответить