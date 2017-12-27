Ветеранов Латвии заставляют жить в полной нищете(19)

Лента новостей
Половина немцев выступает за отставку Меркель. Но уходить она не хочет! На балу Наташи Ростовой: два века спустя Пентагон готов убивать «ходящих зомби» внутри США. Кто они? Свинцовые времена Волосы длиннее метра — всего через 5 лет после их потери из-за алопеции Загадки пропажи и смерти Синтии В супермаркете Санкт-Петербурга произошёл взрыв. Пострадали люди СМИ: Россияне рвутся в Эстонию Чем Брекзит грозит негражданам
Eще в разделе
Подняли налоги. Это лучший подарок к столетию Латвии? Штаб Навального пожаловался в Полицию безопасности Латвии Русские Латвии будут давить на власть Латвия идет на немыслимый успех Народ Латвии недоволен «разбазариванием» своих налогов
Анатолий Тарасов
12:10 27.12.2017
Политика / Сейм

Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, сражавшимся в регулярных частях как против нацистской Германии, так и против СССР. При этом на неграждан закон не распространяется.

Официальная позиция Латвии сводится к тому, что латыши, сражавшиеся по разные линии фронта, были в одинаковой степени «жертвами войны», вынужденными класть головы за интересы чуждых режимов. При этом отношение к ним все же неравное.

 

Умерший в прошлом году Альберт Паже, долгое время возглавлявший общество ветеранов латышского 130-го стрелкового корпуса РККА, с горечью рассказывал: «Многие доживают свою жизнь в полной нищете. Наши однополчане, живущие в Германии, Америке, Израиле, получают поддержку от своих стран. Мы же на все свои многочисленные обращения всегда получаем от латвийского правительства одно: признание нашего вклада в разгром фашизма. Как будто мы сами не знаем о своем вкладе, но пособие выплачивают так называемым «национальным партизанам» (сражавшимся против советских войск), а не нам. Нас упрекают: они присягали Гитлеру, а вы — Сталину».

 

В мае 2012 года президент Латвии Андрис Берзиньш обратился к еще живым советским ветеранам-латышам и бывшим легионерам Waffen SS с призывом к «примирению». Он же предложил парламенту начать работу над законопроектом о статусе участника Второй мировой войны, предусматривающим, в частности, введение выплат его обладателям.

 

Работа над этим документом затянулась на пять с лишним лет. Участниками войны были признаны «граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители Латвии, легально въехавшие в страну до этой даты». Эта норма «не распространяется на лиц и членов их семей, которые прибыли в Латвию по так называемому договору о военных базах от 5 октября 1939 года». Таким образом, многие бойцы РККА новый статус не получат.

 

Бывших участников войны, способных вынести оценку законопроекту, остались в Латвии считаные единицы. Восьмидесятивосьмилетний житель Даугавпилса Анатолий Гаврилович Гунарь — человек уникальный. Рожденный в маленьком украинском селе Перелюб под Черниговом, он в годы войны потерял мать: Анну Яковлевну как «партийную да еще и еврейку» расстреляли оккупанты. После этого юный Толик прибился к партизанскому отряду имени Чапаева, действовавшему в окрестностях родного села, выполнял обязанности разведчика и курьера, участвовал в боях. Однажды, выполняя разведывательную миссию под Рыбинском, попался Толик вражескому патрулю. Его отвезли в местное отделение гестапо и начали допрашивать, требуя информацию о партизанах.

 

Гунарь прошел через страшные пытки, но никого не выдал. Его приговорили к повешению, спасло чудо: партизаны устроили налет на комендатуру, захватили тюрьму, освободили узников.

 

В последние годы ветеран переживает из-за происходящего на Украине. «Страшный грех лежит на президенте Януковиче, бросившем свой народ на растерзание тем, кто сейчас там стоит у власти! Это прямые наследники тех, кто нас когда-то пытал и расстреливал, с кем мы ни на жизнь, а на смерть сражались». Что же касается закона, принятого парламентом Латвии, пенсионер пожимает плечами: «Это игры властей, интересные главным образом только им же самим. Меня не интересует, как они оценивают нас, нашу жизнь. История давно расставила все на свои места, и этого уже никто никогда не изменит».

РИА Новости / Фото
Комментарии (19)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ваня 12:29 27:12:2017

Советских нелюдей витеранов и не жаль..чего жалеть убийц и грабмтелей и оккупантов..

« ответить
Profile_default
Эльдар 13:27 27:12:2017

Из за ненависти разум потеряли

« ответить
Profile_default
Что сказать ванятке 17:28 27:12:2017

Жди и к тебе твои друзья из службы безпеки ОУН ( не важно как зовут , важно что придут, те, твои друзья, где ты живешь и поддерживаешь их ) придут, тебя они конечно помилуют за твою работу , но заставят тебя лично решить проблему твоих родных и близких и будешь ты молотком, вилами, топориком, лопатой или удавкой отправлять самых дорогих людей на тот свет, а твои друзья будут с автоматами и винтовками держать на прицеле, чтобы ты не совершил глупости и ты урод все сделаешь как они велят ....жди это наступит скоро....

« ответить
Profile_default
ваня 12:34 27:12:2017

Надо же..кто то предлагает самим убийцам и грабителям ссср спрашивать мнения о том кто ветеран а кто нет..совсем больные на всю голову

« ответить
Profile_default
олег 13:11 27:12:2017

"Ванятке"-ты лошок!!Не смеши людей, ущербный!!

« ответить
Profile_default
67767867 15:49 27:12:2017

Vanja ti esche ne sdoh pidaras v rozovom parike ?? Kak ono zhopa balit posle operacii , krovotochit ??

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 13:42 27:12:2017

Taisnība ir uzvarējusi, likums ir taisnīgs. Latvija nekad negodinās okupantus un Latvijas valsts ienaidniekus. Mums ir jāgodina tie, kas cīnījās par brīvu Latviju.

« ответить
Profile_default
ыыы 13:51 27:12:2017

100% taisnība, tevi te neviens negodinās...

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 14:21 27:12:2017

Slava 15 un 19. Latviešu SS divīziju varoņiem, cīnītājiem par brīvu Latviju un Otrā Pasaules kara veterāniem. Viņi cīnījās pret Staļina okupantiem. Latviešu tauta Jūs vienmēr godinās. Dievs svētī brīvības karēvjus.

« ответить
Profile_default
65676574 15:52 27:12:2017

Latvieshu patriots ka iet ?? Pizdi eshe nenadovali ??

« ответить
Profile_default
5776578 16:01 27:12:2017

Latvieshu urods !!x briva latvija bus kad visi fashisti bus nogalinati !

« ответить
Profile_default
Эльдар 13:51 27:12:2017

УЛатвийских политиков нестыда не совести.из за своём ненависти уже совсем разум потеряли. Где во былиба эсли не победа СССР.за их счот вы счась жируете.

« ответить
Profile_default
Grazdana Latviji 14:11 27:12:2017

Vseh FASHISTKIH UPIREJ v SALASPILSKIJ "TRUDOVOJ LAGERJ",kak ego nazvala b/u preident LR

« ответить
12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV