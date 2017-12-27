Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, сражавшимся в регулярных частях как против нацистской Германии, так и против СССР. При этом на неграждан закон не распространяется.

Официальная позиция Латвии сводится к тому, что латыши, сражавшиеся по разные линии фронта, были в одинаковой степени «жертвами войны», вынужденными класть головы за интересы чуждых режимов. При этом отношение к ним все же неравное.

Умерший в прошлом году Альберт Паже, долгое время возглавлявший общество ветеранов латышского 130-го стрелкового корпуса РККА, с горечью рассказывал: «Многие доживают свою жизнь в полной нищете. Наши однополчане, живущие в Германии, Америке, Израиле, получают поддержку от своих стран. Мы же на все свои многочисленные обращения всегда получаем от латвийского правительства одно: признание нашего вклада в разгром фашизма. Как будто мы сами не знаем о своем вкладе, но пособие выплачивают так называемым «национальным партизанам» (сражавшимся против советских войск), а не нам. Нас упрекают: они присягали Гитлеру, а вы — Сталину».

В мае 2012 года президент Латвии Андрис Берзиньш обратился к еще живым советским ветеранам-латышам и бывшим легионерам Waffen SS с призывом к «примирению». Он же предложил парламенту начать работу над законопроектом о статусе участника Второй мировой войны, предусматривающим, в частности, введение выплат его обладателям.

Работа над этим документом затянулась на пять с лишним лет. Участниками войны были признаны «граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители Латвии, легально въехавшие в страну до этой даты». Эта норма «не распространяется на лиц и членов их семей, которые прибыли в Латвию по так называемому договору о военных базах от 5 октября 1939 года». Таким образом, многие бойцы РККА новый статус не получат.

Бывших участников войны, способных вынести оценку законопроекту, остались в Латвии считаные единицы. Восьмидесятивосьмилетний житель Даугавпилса Анатолий Гаврилович Гунарь — человек уникальный. Рожденный в маленьком украинском селе Перелюб под Черниговом, он в годы войны потерял мать: Анну Яковлевну как «партийную да еще и еврейку» расстреляли оккупанты. После этого юный Толик прибился к партизанскому отряду имени Чапаева, действовавшему в окрестностях родного села, выполнял обязанности разведчика и курьера, участвовал в боях. Однажды, выполняя разведывательную миссию под Рыбинском, попался Толик вражескому патрулю. Его отвезли в местное отделение гестапо и начали допрашивать, требуя информацию о партизанах.

Гунарь прошел через страшные пытки, но никого не выдал. Его приговорили к повешению, спасло чудо: партизаны устроили налет на комендатуру, захватили тюрьму, освободили узников.

В последние годы ветеран переживает из-за происходящего на Украине. «Страшный грех лежит на президенте Януковиче, бросившем свой народ на растерзание тем, кто сейчас там стоит у власти! Это прямые наследники тех, кто нас когда-то пытал и расстреливал, с кем мы ни на жизнь, а на смерть сражались». Что же касается закона, принятого парламентом Латвии, пенсионер пожимает плечами: «Это игры властей, интересные главным образом только им же самим. Меня не интересует, как они оценивают нас, нашу жизнь. История давно расставила все на свои места, и этого уже никто никогда не изменит».