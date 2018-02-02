Страны НАТО должны гордиться тем, что сделано в странах Балтии, но следует смотреть вперед и быть готовыми к новым вызовам, заявила, посещая военную базу в Адажи, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

Она похвалила усилия Латвии по оборудованию Адажской базы, чтобы обеспечить прием боевой группы расширенного присутствия НАТО. Также Геттемюллер положительно оценила действия Канады, взявшей на себя руководство контингентом в Латвии, и поблагодарила солдат, которые оставили свои семьи, чтобы направиться в Латвию.

2 февраля Геттемюллер встретится с госсекретарем Минобороны Янисом Гарисонсом и обсудит с ним актуальные вопросы региональной безопасности и вопросы, связанные с расширенным присутствием НАТО в Латвии.

У Геттемюллер предусмотрены также встречи с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, председателем комиссии Сейма по иностранным делам Ояром Калниньшем и директором Центра стратегической коммуникации НАТО Янисом Сартсом.

2 февраля в 11.00 заместитель генерального секретаря НАТО выступит с открытой лекцией в Рижской юридической высшей школе, передаёт LETA.

Заместитель генерального секретаря НАТО американка Роуз Гетемюллер вступила в должность в октябре 2016 года. До этого почти пять лет она была заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Роуз Гетемюллер преподавала советскую политику в Джорджтаунском университете. Владеет русским языком. Является членом Экспертно-консультативного совета московского Центра политических исследований России.

В 1993—1994 она служила в Совете национальной безопасности. Затем — заместитель директора Международного института стратегических исследований в Лондоне.

С ноября 1997 года — директор офиса по нераспространению и национальной безопасности министерства энергетики США.

С 2000 года — работала в Фонде Карнеги. В 2006—2009 годах занимала должность директора московского отделения Фонда Карнеги.

Активный член Демократической партии. По информации Wikipedia, она выделяла суммы из личного бюджета на предвыборные кампании Хиллари Клинтон и Барака Обамы.