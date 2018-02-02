Она похвалила усилия Латвии по оборудованию Адажской базы, чтобы обеспечить прием боевой группы расширенного присутствия НАТО. Также Геттемюллер положительно оценила действия Канады, взявшей на себя руководство контингентом в Латвии, и поблагодарила солдат, которые оставили свои семьи, чтобы направиться в Латвию.
2 февраля Геттемюллер встретится с госсекретарем Минобороны Янисом Гарисонсом и обсудит с ним актуальные вопросы региональной безопасности и вопросы, связанные с расширенным присутствием НАТО в Латвии.
У Геттемюллер предусмотрены также встречи с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, председателем комиссии Сейма по иностранным делам Ояром Калниньшем и директором Центра стратегической коммуникации НАТО Янисом Сартсом.
2 февраля в 11.00 заместитель генерального секретаря НАТО выступит с открытой лекцией в Рижской юридической высшей школе, передаёт LETA.
Заместитель генерального секретаря НАТО американка Роуз Гетемюллер вступила в должность в октябре 2016 года. До этого почти пять лет она была заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.
Роуз Гетемюллер преподавала советскую политику в Джорджтаунском университете. Владеет русским языком. Является членом Экспертно-консультативного совета московского Центра политических исследований России.
В 1993—1994 она служила в Совете национальной безопасности. Затем — заместитель директора Международного института стратегических исследований в Лондоне.
С ноября 1997 года — директор офиса по нераспространению и национальной безопасности министерства энергетики США.
С 2000 года — работала в Фонде Карнеги. В 2006—2009 годах занимала должность директора московского отделения Фонда Карнеги.
Активный член Демократической партии. По информации Wikipedia, она выделяла суммы из личного бюджета на предвыборные кампании Хиллари Клинтон и Барака Обамы.
здесь могла бы быть реклама Вестей----ведь коменты ОНИ всё равно банят===вот такая демократия по-латыССки!« ответить
А как же главное достижение Латвии,- парад педерастов?« ответить
ДУPA« ответить
Дебилы, бля ! ДостиженЯми по деградации могут гордиться автор статьи и редактор ! :)))« ответить