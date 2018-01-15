Вице-мэр Риги Андрис Америкс отвечает на вопросы рижан

Здесь любой желающий может задать свои вопросы Рижской думе, воспользовавший формой, ссылка на которую приведена ниже. Кроме того, в этой рубрике можно прочитать ответы на вопросы, которые были заданы рижским властям. Отвечает вице-мэр столицы Андрис Америкс.

Уважаемые Рижане, свой вопрос руководству латвийской столицы вы можете здесь.

Автостоянку можно сделать самим

— Добрый день! Хотел бы задать вот такой вопрос: почему вы согласны делать стоянки для машин вдоль центральных улиц района, а вот в самом жилом микрорайоне, где позволяет территория, вы их не делаете? Например, на ул. Илукстес 101— 109. Это ведь простое решение. А то пока приходится ждать утром «горчичник». С уважением Герман Охрименко.

— Действительно, территория между домами на ул. Илукстес 101-109 довольно велика. Она состоит из земельных участков, необходимых для функционирования жилых домов, которые находятся в собственности или владении владельцев квартир. Владельцы и должны решать вопрос о перепланировке этих участков, в том числе и о создании автостоянок.

Теперь о «горчичниках». Вы наверняка заметили, что количество автостоянок вдоль улиц в центре города с каждым годом сокращается. Ежегодно в Риге становится все больше платных автостоянок. Это осознанная политика Рижской думы, которая ставит своей целью оптимизировать организацию движения общественного транспорта, упорядочить поток легкового транспорта таким образом, чтобы рижане и гости столицы могли подъехать по возможности ближе к интересующим их объектам и оставить автомобили в специально отведенных для этого местах. Однако эти парковки не предусмотрены для длительной стоянки. Имеется в виду, что человек сделает свои дела и уедет. На это направлена и ценовая политика.

Самоуправление продолжает совершенствовать сеть общественного транспорта с целью сделать его более привлекательным для горожан. Чтобы пассажиры могли добраться до пункта назначения без пересадок, маршруты удлиняют и объединяют. Продолжается обновление парка общественного транспорта. Город закупает новые, современные и комфортабельные трамваи, троллейбусы и автобусы.

Для того, чтобы направить поток транзитного транспорта в обход центра города, в ближайшие годы планируется построить недостающий участок Восточной магистрали, а также 4-ю очередь Южного моста и путепровод Скулте.

Управа на рекламу

— Здравствуйте, господин Америкс! У меня не вопрос, а предложение. Не всем нравится, когда в почтовые ящики бросают рекламу больших магазинов. Так почему бы не сделать в подъезде специальный ящик для рекламы каждого магазина? Очень удобно! Принесли рекламу и положили по 20-30 экземпляров в красивый ящик. Кому нужно, тот возьмёт. Через неделю можно забрать оставшиеся экземпляры и положить свежие. Подъезды от этого станут только опрятнее, и дворники скажут спасибо. А супермаркеты сэкономят на рекламных листовках и буклетах. Ящики может сделать город, а магазины – оплатить работу. Можно сделать конкурс на ящики для каждого супермаркета. Станислав Шигаев.

— Как сообщил департамент жилья и среды Рижской думы, согласно закону о квартирной собственности, о том, можно ли устанавливать в подъездах жилых домов ящики для рекламы, могут решать только сами владельцы квартир. Ведь подъезды являются местами общего пользования. Без ведома владельцев ни управляющий домом, ни представитель сети супермаркетов не имеет права размещать в подъезде какие-либо ящики, пусть даже красивые и полезные. Управляющий домом может предложить владельцам квартир такое решение проблемы, но установить ящики он сможет только по решению владельцев.

ООО «Ригас наму парвалдниекс» также обращает внимание на то, что он не несет ответственности за размещение в почтовых ящиках рекламных материалов, а также за их содержание. Ограничивать рекламу супермаркетов управляющая компания также не имеет права.

Важно знать, что любой владелец собственности вправе запретить доставку рекламных материалов в свой дом. Для этого достаточно подать заявление в почтовое отделение или разместить на почтовых ящиках объявление о том, что владельцы квартир не хотят получать

рекламу.

Ремонт против водопада

— Кто отвечает за содержание в порядке ливневой канализации? На ул. Берзаунес 1, возле бывшего корпуса завода ВЭФ, во время дождей или таяния снега образуется нечто вроде водопада. Ремонта на этой улице не было, наверно, со времен ее строительства и вряд ли его можно ожидать в ближайшие годы, и там постоянно стоят большие лужи. Что-то надо с этим делать. Григорий.

— — За состояние ливневой канализации отвечает владелец или управляющий зданием. Дом на ул. Берзаунес 1 принадлежит частному лицу. Спасибо, что обратили внимание на эту проблему! Сотрудники департамента сообщений Рижской думы обследуют состояние улицы и при необходимости запланируют ее ремонт.

Дымить не запрещается

— На ул. Земес 9а, в Плявниеки, находится фирма Working clothes. В стене здания имеется отверстие, через которое регулярно выходит пар, которым вынуждены дышать проходящие мимо жильцы соседних домов. Поздно вечером оттуда иногда валит уже не пар, а едкий дым, который стелется между жилыми домами и проникает в квартиры. Разве допустимы подобные действия в жилых микрорайонах? Инга Лебедева.

— В Риге разрешается пользоваться любым видом топлива. Ограничения на использование того или иного вида топлива устанавливают обязывающие правила Рижской думы Nr.167 от 22 сентября 2015 года «О территориальном зонировании загрязнения воздуха и выборе вида теплоснабжения». В соответствии с этими правилами, административная территория города Риги в отношении загрязнения воздуха разделена на три зоны – исходя из количества двуокиси азота (NO2) и мельчайших твердых частиц, основных видов загрязнения воздуха в Латвии.

Здание на ул. Земес 9а находится во второй зоне загрязнения воздуха, для которой ограничения на выбор вида топливане установлены. Контролем за уровнем загрязнения воздуха занимается Государственная служба среды.

Стоп-сигнал для Северного коридора

— Здравствуйте! На этот раз мой вопрос касается дублера ул. Бривибас. В какой стадии находится этот проект? Не заморозили ли его, как обычно, из-за недостатка денег? И если можно, расскажите подробнее: каких улиц на Югле коснется его строительство? Валдемар.

— Для начала поясню, что дублером ул. Бривибас называется 1-й участок Северного транспортного коридора – автомагистраль, которая, в соответствии с планом, будет начинаться от того места, где автомобильная дорога А2 пересекает границу Риги, и пойдет до ул. Вайрога.

В настоящее время закончена разработка эскизного проекта 1-го этапа Северного транспортного коридора. С учетом того, что расходы на проект первой очереди огромны, и они составляют почти 278 млн. евро, а финансирование из фондов выравнивания Евросоюза в период с 2014 по 2020 год в рамках программы по интеграции Риги и Рижского порта в сеть TEN-T не превышает 46 млн. евро, было принято экономически обоснованное решение не продолжать реализацию этого проекта и направить средства на менее затратные объекты.

К вопросу о строительстве дублера ул. Бривибас, возможно, можно будет вернуться в следующий период планирования европейского софинансирования, то есть, после 2021 года. Поскольку в настоящее время денег для продолжения проекта нет, то строительство Северного коридора включено в список тех проектов, реализация которых возможна в долгосрочной перспективе.