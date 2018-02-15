Вице-мэр Риги Андрис Америкс отвечает на вопросы рижан

Здесь любой желающий может задать свои вопросы Рижской думе, воспользовавший формой, ссылка на которую приведена ниже. Кроме того, в этой рубрике можно прочитать ответы на вопросы, которые были заданы рижским властям. Отвечает вице-мэр столицы Андрис Америкс.

Уважаемые Рижане, свой вопрос руководству латвийской столицы вы можете здесь.

Помогу очистить город

— Господин Америкс, вы как-то писали, что с граффити можно бороться методом зачистки химическими средствами или содой или закрасить надписи. А у меня есть аппарат для очистки грязных поверхностей стенах, в том числе, мраморных, гранитных, шершавых поверхностей. Чистит без шума, без химии, без вреда окружающей среде. Это технология, разработанная немецкими учеными. Куда я только ни обращался, чтобы помочь вам очистить Ригу от загрязнений, но, видно, вам это не надо! Но ведь нужно же приводить город в порядок. И я знаю, как сделать это дешевле других. Как мне до вас достучаться? Евгений.

— ООО «Ригас наму парвалдниекс» пока что еще не приступал к комплексной программе по очищению стен домов от надписей и рисунков. Для ее осуществления необходимы немалые финансовые средства, поэтому «РНП» предполагает, что очистка стен каждого дома будет производиться индивидуально – с учетом конкретной ситуации.

Сейчас предприятие как раз ищет наиболее оптимальные решения для решения этой проблемы. При выборе методов очистки стен будут учитываться такие критерии, как качество, долговечности и, конечно, стоимость. Так что ваше предложение поступило очень вовремя! Расскажите о нем подробнее и отправьте письмо в «РНП» по электронной почте rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.

Спасибо вам за предложение! Мы высоко ценим заинтересованность жителей в приведении города в порядок.

Перерасчет сделают позже

— Получил счет за ливневую канализацию за многоквартирный дом в Риге, на ул. Садовникова. По мнению «Ригас уденс», я должен заплатить 308 евро за 2017 год. Я точно знаю, что это слишком много и попросил прислать проверку. Пришел инспектор и составил акт о том, что в месяц нужно платить за 1,5 куб метра воды, то есть, около 25 евро в год. Я обратился с просьбой сделать перерасчет. Однако из «Ригас уденс» ответили, что перерасчет будет делаться постепенно. Что это значит? Мне придется заплатить всю сумму за десять лет вперед, а потом будут от нее отсчитывать? Алексей.

— 6 февраля «Ригас уденс» провела обследование вашего дома, чтобы установить, какой коэффициент (Ψ) должен применяться в отношении вашего земельного участка для определения платы за пользование ливневой канализацией. На основании результатов обследования был произведен расчет количества дождевой воды, за которое должна начисляться оплата. Действительно, с вашего участка в централизованную канализационную систему ежемесячно поступает 1,5 кубометра дождевой и талой воды.

Эта информация передана в бухгалтерию, которая должна в ближайшие дни произвести коррекцию ранее присланного вам счет. Счет за пользование централизованной канализационной системой для сбора дождевой и талой воды выписан за период с 1 апреля 2016 года по 31 декабря 2017. Срок его оплаты продлен до 28 февраля 2019 года. Вы также имеете право обратиться в ООО «Ригас уденс» с просьбой о постепенной оплате указанной в счете после внесенной в него коррекции.

Теперь о том, как рассчитывается количество ливневых вод, поступающих с земельного участка в централизованную канализационную систему. Порядок расчета установлен 29-м пунктом строительных нормативов Латвии LBN 223-15 “Канализационные сооружения». Расчет делается по следующей формуле:

Wgada= 10 x Hgada x F x Ψ x 0,7, где:

Wgada – это количество дождевой и талой воды за год,

Hgada — 636 мм, это уровень осадков, установленный строительными нормативами LBN 003-01 ”Строительная климатология»,

F – площадь поверхности, с которой вода стекает в централизованную систему по отношению к общей территории участка (га),

Ψ – коэффициент стекания, который зависит от типа поверхности и определяется в соответствии со строительными нормативами

LBN 223-15 «Канализационные сооружения»,

0,7 – дополнительный коэффициент стекания, который учитывает уборку снега и его частичный вывоз, а также иные виды потерь при подсчете общего годового объема воды.

На территории города Риге, в первую очередь, в Центральном районе, Агенскалнсе, на Тейке и в Чиекуркалнсе, дождевая вода поступает в централизованную канализационную систему вместе с бытовыми сточными водами, затем весь поток направляется на очистные сооружения. Всего в Риге около 6000 зданий и строений, сточные воды которых поступают в централизованную канализационную систему.

С 1 апреля 2016 года потребители этой услуги обязаны за нее платить, независимо от того, включена ли позиция «дождевые воды» в их договор о пользовании городским водопроводом и канализацией. Такой порядок установлен правилами Кабинета министров Nr.174 от 22 марта 2016 года «Об оказании услуг общественного водного хозяйства и пользовании ими». 49-й пункт этих правил устанавливает, что объем дождевой и талой воды, которая поступает с того или иного земельного участка, включается в общий объем сточных вод, количество которых определяется в соответствии со строительными нормативами о канализационных сооружениях. ООО «Ригас уденс» постепенно обследует эти объекты и включает в счета стоимость этой услуги. Если ту или иную недвижимость не было возможности обследовать, а без обследования невозможно установить, с какой площади производится сбор дождевой и талой воды, то делаются примерные расчеты, на основании строительных нормативов

223-15 «Канализационные сооружения» с применением коэффициента Ψ — 0,4.

Деньги на «умный» дом

— Расскажите, пожалуйста, о пособии для людей, которые передвигаются на колясках. Читал, что оно увеличено. Кто может его получить и на какие цели использовать? Виталий.

— Рижская дума недавно приняла решение об увеличении единовременного пособия на благоустройство жилья для лиц, передвигающихся в инвалидных креслах. Ранее оно составляло 2134, теперь — 4000 евро. На эти цели в столичном бюджете предусмотрено 99 тысяч евро.

Полученные от думы деньги теперь можно портратить не только на установку подъемника в доме, но и для покупку бытовой техники, мебели, различных устройств, которые облегчат жизнь человеку с особыми потребностями и сделают его менее зависимым от помощи других людей. Так что с его помощью можно будет оплачивать не только работу строительных фирм по установке подъемника, но и услуги других компаний.

«Колясочникам», например, важно, чтобы дверные проемы были широкими, а в ванной и туалетной комнате можно было бы без проблем развернуться. А людям с проблемами слуха необходимо оборудование, усиливающее звуки. Задача помощи самоуправления состоит в том, чтобы человек с особыми потребностями мог по возможности жить нормальной жизнь.

Еще одно новшество состоит в том, что пособие может быть выдано повторно. Для этого необходимо получить медицинское заключение от эрготерапевт о возникновении непредвиденных обстоятельств. Важное условие: благоустройство жилья нужно начать не позднее чем через шесть месяцев после принятия решения о выделении пособия. Иначе в финансировании будет отказано.