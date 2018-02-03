Видео 18+: в канадском суде пристав выстрелил в голову юноше, который хотел выйти покурить (15)

Лента новостей
Украина потребовала изменить механизм применения права вето в Совбезе ООН Оправданным россиянам запретили участвовать в Олимпаде Минфин хочет вдвое повысить плату за аренду государственной и муниципальной земли Саласпилс – родина, вероятно, самого идиотского перекрестка в Латвии В Китае мусульман согнали в концлагеря Звезда “Аншлага” борется за жизнь после двух остановок сердца Единственная задача Запада Сотрудница “Maxima” напала на клиентку: если что-то не нравится, иди в другой магазин! В Италии в городе Мачерата неизвестные устроили стрельбу из автомобиля
Eще в разделе
Украина потребовала изменить механизм применения права вето в Совбезе ООН В Китае мусульман согнали в концлагеря В Италии в городе Мачерата неизвестные устроили стрельбу из автомобиля Европарламент предложил отменить ежегодный перевод часов Кошмар: вусмерть пьяный дальнобойщик из Латвии ранил в Польше 10 человек
Виталий Вавилкин
23:00 02.02.2018
В мире

В суде канадского города Маниваки провинции Квебек констебль службы судебных приставов ранил в голову молодого человека. Перед этим юноша в ходе драки отобрал у пристава его дубинку и пустил ее в ход.

Свидетелем потасовки и стрельбы, возникшей из-за желания выкурить сигарету, стала мать потерпевшего, передает Newsru.com.

 

В настоящий момент пострадавший 18-летний Стивен Бертран находится в больнице. К счастью, попавшая в него пуля не задела головной мозг и прошла мимо глаза. Медики полагают, что Стивен скоро пойдет на поправку, пишет The Daily Mail.

 

Потасовка с участием Стивена и констебля службы судебных приставов произошла днем 31 января. Стивен в качестве подсудимого участвовал в судебном процессе. При оглашении приговора он вступил в препирательство с приставом.

 

По словам двоюродного брата Стивена, Кристофера Лакайля, брат хотел выйти во двор покурить, но охранники ответили отказом на его просьбу. После этого Бертран стал буйным и агрессивным.

 

Пока Стивен боролся с охранниками, его брат снимал происходящее на камеру. Потом это видео было опубликовано в соцсети Facebook.

 

На кадрах видно, как подсудимый и несколько участвовавших в потасовке охранников перемещаются в соседнее помещение. Вслед за ними направилась мать Стивена Жюли Бертран, а потом и ее племянник с видеокамерой. В этот момент и прогремел выстрел.

 

Судя по снятой картинке, Стивен находился возле стены и уже не боролся с приставами. А один из охранников выстрелил в него, прицелившись с близкого расстояния.

 

В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Бюро независимых расследований (Bureau of Independent Investigation, EIB). В ведомстве уверяют, что Стивен перед тем, как по нему был открыт огонь, отобрал у констебля телескопическую дубинку и ударил ею своего противника по голове.

 

В интернете опубликованная видеозапись стрельбы в суде набрала за сутки уже больше двух миллионов просмотров. По данным EIB, судебному приставу, выстрелившему в юношу, уже стали поступать угрозы от комментаторов в соцсетях.

 

Утром 1 февраля министр юстиции Квебека Стефани Валле была вынуждена призвать всех к сдержанности.

 

«Словесные угрозы являются наказуемым деянием. Мы должны следить за тем, что мы говорим в повседневной жизни или пишем в соцсетях», — заявила глава регионального Минюста.

Валле подчеркнула, что никакое возмущение несправедливостью не оправдывает призывы к ответному насилию, поскольку это приводит к обратному результату.

 

Скорее всего, Стивена Бертрана после выздоровления привлекут к ответственности за сопротивление, оказанное стражам порядка.

 

Между тем эксперты утверждают, что стрельба произошла из-за ошибочных действий самих охранников, которые упустили возможность погасить конфликт в зародыше. Снятое видео тоже свидетельствует о том, что силовики действовали нерешительно. Пока один из них боролся со Стивеном, другие лишь наблюдали за этим и не вмешивались.

 

Однако глава профсоюза судебных приставов Квебека Фрэнк Пералес считает, что всему виной нехватка кадров. По его мнению, если бы в суде было еще больше охранников, они быстро заковали бы Стивена в наручники и отправили в тюрьму, пишет Ottawa Citizen.

 

Между тем в помещении суда в момент инцидента находилось пятеро приставов. Американский эксперт и бывший полицейский Сет Стоутон считает, что этого вполне достаточно для того, чтобы справиться с одним юнцом без применения огнестрельного оружия.

 

По мнению эксперта, налицо плохая подготовка приставов и отсутствие координации в их действиях. Если борьба идет один на один — ее исход непредсказуем, но при численном преимуществе исход всегда ясен, если использовать его тактически грамотно, полагает Стоутон.

NEWSru.com / Фото
Комментарии (15)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
правильно 23:25 02:02:2018

Канадцы туповатые,надо было сначала орать мордой в пол,руки за спину,они же как девочки вначале не знают что делать.Ну стрельнули,одним быдлом меньше,мир стал чище.

« ответить
Profile_default
не правильно 00:02 03:02:2018

Сам ты быдло. Несколько полицейских не смогли успокоить 18-ти летнего пацана, не амбала.Зачем стрелять? Там суд все "клиенты" на нервах.

« ответить
Profile_default
CCCP 00:25 03:02:2018

Судимый поднял руку на власть - убивать таких га месте!

« ответить
Profile_default
Janka 00:32 03:02:2018

a na Ukraine kogda delali perevorot? tam "ne podnjali ruki na vlastj"? no tam streljatj bilo negumanno...

« ответить
Profile_default
Лоху 09:59 03:02:2018

В Украине не было переворота, ишак, переворот, это когда меняется Власть, парламент, министры, а не трус-президент, бежавший с ворованными деньгами..

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 11:22 03:02:2018

Хороший бандит, это мёртвый бандит.

« ответить
Profile_default
Janka 00:30 03:02:2018

i eti ljudi, kotorie v pjaterom ne mozet spravitsa s bezoruznom podrostkom, sobiraetsja voevatj s Rossiiskoi armiei?

« ответить
Profile_default
Нк тууупой.. 10:01 03:02:2018

Кто "эти люди", баран, судебные приставы будут воевать с российской армией?:))

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 01:00 03:02:2018

Apsardze pareizi darīja. 100% atbalstu!

« ответить
Profile_default
откуда такое д...мо вылезло? 05:41 03:02:2018

Вали на свою ветку и пиши там хоть на китайском...

« ответить
Profile_default
Шамиль 05:26 03:02:2018

Любая власть порочна , потому как придумана той бандой которая ее возглавляет на данный момент .И создаётся для побора и закабаления духа людей .Властные структуры суть произведение сатаны , а его слуги черти и демоны Подчинение им вынужденное прощается Богом , а осознанное нет ..

« ответить
Profile_default
Мда 05:46 03:02:2018

И о чём это видео ? О факовой маме, её факовых отпрысках, один из которых любит снимать свой член, чем он и занимался четверть времени.

« ответить
12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV