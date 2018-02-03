Свидетелем потасовки и стрельбы, возникшей из-за желания выкурить сигарету, стала мать потерпевшего, передает Newsru.com.
В настоящий момент пострадавший 18-летний Стивен Бертран находится в больнице. К счастью, попавшая в него пуля не задела головной мозг и прошла мимо глаза. Медики полагают, что Стивен скоро пойдет на поправку, пишет The Daily Mail.
Потасовка с участием Стивена и констебля службы судебных приставов произошла днем 31 января. Стивен в качестве подсудимого участвовал в судебном процессе. При оглашении приговора он вступил в препирательство с приставом.
По словам двоюродного брата Стивена, Кристофера Лакайля, брат хотел выйти во двор покурить, но охранники ответили отказом на его просьбу. После этого Бертран стал буйным и агрессивным.
Пока Стивен боролся с охранниками, его брат снимал происходящее на камеру. Потом это видео было опубликовано в соцсети Facebook.
На кадрах видно, как подсудимый и несколько участвовавших в потасовке охранников перемещаются в соседнее помещение. Вслед за ними направилась мать Стивена Жюли Бертран, а потом и ее племянник с видеокамерой. В этот момент и прогремел выстрел.
Судя по снятой картинке, Стивен находился возле стены и уже не боролся с приставами. А один из охранников выстрелил в него, прицелившись с близкого расстояния.
В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Бюро независимых расследований (Bureau of Independent Investigation, EIB). В ведомстве уверяют, что Стивен перед тем, как по нему был открыт огонь, отобрал у констебля телескопическую дубинку и ударил ею своего противника по голове.
В интернете опубликованная видеозапись стрельбы в суде набрала за сутки уже больше двух миллионов просмотров. По данным EIB, судебному приставу, выстрелившему в юношу, уже стали поступать угрозы от комментаторов в соцсетях.
Утром 1 февраля министр юстиции Квебека Стефани Валле была вынуждена призвать всех к сдержанности.
«Словесные угрозы являются наказуемым деянием. Мы должны следить за тем, что мы говорим в повседневной жизни или пишем в соцсетях», — заявила глава регионального Минюста.
Валле подчеркнула, что никакое возмущение несправедливостью не оправдывает призывы к ответному насилию, поскольку это приводит к обратному результату.
Скорее всего, Стивена Бертрана после выздоровления привлекут к ответственности за сопротивление, оказанное стражам порядка.
Между тем эксперты утверждают, что стрельба произошла из-за ошибочных действий самих охранников, которые упустили возможность погасить конфликт в зародыше. Снятое видео тоже свидетельствует о том, что силовики действовали нерешительно. Пока один из них боролся со Стивеном, другие лишь наблюдали за этим и не вмешивались.
Однако глава профсоюза судебных приставов Квебека Фрэнк Пералес считает, что всему виной нехватка кадров. По его мнению, если бы в суде было еще больше охранников, они быстро заковали бы Стивена в наручники и отправили в тюрьму, пишет Ottawa Citizen.
Между тем в помещении суда в момент инцидента находилось пятеро приставов. Американский эксперт и бывший полицейский Сет Стоутон считает, что этого вполне достаточно для того, чтобы справиться с одним юнцом без применения огнестрельного оружия.
По мнению эксперта, налицо плохая подготовка приставов и отсутствие координации в их действиях. Если борьба идет один на один — ее исход непредсказуем, но при численном преимуществе исход всегда ясен, если использовать его тактически грамотно, полагает Стоутон.
Канадцы туповатые,надо было сначала орать мордой в пол,руки за спину,они же как девочки вначале не знают что делать.Ну стрельнули,одним быдлом меньше,мир стал чище.« ответить
Сам ты быдло. Несколько полицейских не смогли успокоить 18-ти летнего пацана, не амбала.Зачем стрелять? Там суд все "клиенты" на нервах.« ответить
Судимый поднял руку на власть - убивать таких га месте!« ответить
a na Ukraine kogda delali perevorot? tam "ne podnjali ruki na vlastj"? no tam streljatj bilo negumanno...« ответить
В Украине не было переворота, ишак, переворот, это когда меняется Власть, парламент, министры, а не трус-президент, бежавший с ворованными деньгами..« ответить
Хороший бандит, это мёртвый бандит.« ответить
i eti ljudi, kotorie v pjaterom ne mozet spravitsa s bezoruznom podrostkom, sobiraetsja voevatj s Rossiiskoi armiei?« ответить
Кто "эти люди", баран, судебные приставы будут воевать с российской армией?:))« ответить
Apsardze pareizi darīja. 100% atbalstu!« ответить
Вали на свою ветку и пиши там хоть на китайском...« ответить
Любая власть порочна , потому как придумана той бандой которая ее возглавляет на данный момент .И создаётся для побора и закабаления духа людей .Властные структуры суть произведение сатаны , а его слуги черти и демоны Подчинение им вынужденное прощается Богом , а осознанное нет ..« ответить
И о чём это видео ? О факовой маме, её факовых отпрысках, один из которых любит снимать свой член, чем он и занимался четверть времени.« ответить