В суде канадского города Маниваки провинции Квебек констебль службы судебных приставов ранил в голову молодого человека. Перед этим юноша в ходе драки отобрал у пристава его дубинку и пустил ее в ход.

Свидетелем потасовки и стрельбы, возникшей из-за желания выкурить сигарету, стала мать потерпевшего, передает Newsru.com.

В настоящий момент пострадавший 18-летний Стивен Бертран находится в больнице. К счастью, попавшая в него пуля не задела головной мозг и прошла мимо глаза. Медики полагают, что Стивен скоро пойдет на поправку, пишет The Daily Mail.

Потасовка с участием Стивена и констебля службы судебных приставов произошла днем 31 января. Стивен в качестве подсудимого участвовал в судебном процессе. При оглашении приговора он вступил в препирательство с приставом.

По словам двоюродного брата Стивена, Кристофера Лакайля, брат хотел выйти во двор покурить, но охранники ответили отказом на его просьбу. После этого Бертран стал буйным и агрессивным.

Пока Стивен боролся с охранниками, его брат снимал происходящее на камеру. Потом это видео было опубликовано в соцсети Facebook.

На кадрах видно, как подсудимый и несколько участвовавших в потасовке охранников перемещаются в соседнее помещение. Вслед за ними направилась мать Стивена Жюли Бертран, а потом и ее племянник с видеокамерой. В этот момент и прогремел выстрел.

Судя по снятой картинке, Стивен находился возле стены и уже не боролся с приставами. А один из охранников выстрелил в него, прицелившись с близкого расстояния.

В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Бюро независимых расследований (Bureau of Independent Investigation, EIB). В ведомстве уверяют, что Стивен перед тем, как по нему был открыт огонь, отобрал у констебля телескопическую дубинку и ударил ею своего противника по голове.

В интернете опубликованная видеозапись стрельбы в суде набрала за сутки уже больше двух миллионов просмотров. По данным EIB, судебному приставу, выстрелившему в юношу, уже стали поступать угрозы от комментаторов в соцсетях.

Утром 1 февраля министр юстиции Квебека Стефани Валле была вынуждена призвать всех к сдержанности.

«Словесные угрозы являются наказуемым деянием. Мы должны следить за тем, что мы говорим в повседневной жизни или пишем в соцсетях», — заявила глава регионального Минюста.

Валле подчеркнула, что никакое возмущение несправедливостью не оправдывает призывы к ответному насилию, поскольку это приводит к обратному результату.

Скорее всего, Стивена Бертрана после выздоровления привлекут к ответственности за сопротивление, оказанное стражам порядка.

Между тем эксперты утверждают, что стрельба произошла из-за ошибочных действий самих охранников, которые упустили возможность погасить конфликт в зародыше. Снятое видео тоже свидетельствует о том, что силовики действовали нерешительно. Пока один из них боролся со Стивеном, другие лишь наблюдали за этим и не вмешивались.

Однако глава профсоюза судебных приставов Квебека Фрэнк Пералес считает, что всему виной нехватка кадров. По его мнению, если бы в суде было еще больше охранников, они быстро заковали бы Стивена в наручники и отправили в тюрьму, пишет Ottawa Citizen.

Между тем в помещении суда в момент инцидента находилось пятеро приставов. Американский эксперт и бывший полицейский Сет Стоутон считает, что этого вполне достаточно для того, чтобы справиться с одним юнцом без применения огнестрельного оружия.

По мнению эксперта, налицо плохая подготовка приставов и отсутствие координации в их действиях. Если борьба идет один на один — ее исход непредсказуем, но при численном преимуществе исход всегда ясен, если использовать его тактически грамотно, полагает Стоутон.