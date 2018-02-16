ВИДЕО: пассажиры рижского троллейбуса силой выгнали обнаглевших дебоширов(2)

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Виталий Вавилкин
18:50 15.02.2018
Наша Латвия / Социум

Как известно, общественный транспорт в столице удивить трудно. Однако, порой, в столичных троллейбусах можно увидеть картины, переходящие даже рамки абсурда.

Так, один из пассажиров заснял небольшое видео, на котором видно, как некая дама с друзьями устраивает себе настоящий транспортный праздник, куря и выпивая рядом с другими пассажирами, не ощущая ни капли смущения.

 

В какой-то момент терпение пассажиров переполнилось и всю компанию буквально пинками выгнали на улицу.

 

Видео можно посмотреть ТУТ.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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да уж 20:12 15:02:2018

Главное две женщины выгнали беспридельщиков...., а молодые парни сидят трусы и хихикают...

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Блин! 20:22 15:02:2018

Чем гордиться?! Оператор радостно хихикает, снимая как женщины выдворяют из троллейбуса зарвавшихся гадёнышей.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (10)

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