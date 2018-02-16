Так, один из пассажиров заснял небольшое видео, на котором видно, как некая дама с друзьями устраивает себе настоящий транспортный праздник, куря и выпивая рядом с другими пассажирами, не ощущая ни капли смущения.
В какой-то момент терпение пассажиров переполнилось и всю компанию буквально пинками выгнали на улицу.
Видео можно посмотреть ТУТ.
Главное две женщины выгнали беспридельщиков...., а молодые парни сидят трусы и хихикают...« ответить
Чем гордиться?! Оператор радостно хихикает, снимая как женщины выдворяют из троллейбуса зарвавшихся гадёнышей.« ответить