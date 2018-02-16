Как известно, общественный транспорт в столице удивить трудно. Однако, порой, в столичных троллейбусах можно увидеть картины, переходящие даже рамки абсурда.

Так, один из пассажиров заснял небольшое видео, на котором видно, как некая дама с друзьями устраивает себе настоящий транспортный праздник, куря и выпивая рядом с другими пассажирами, не ощущая ни капли смущения.

В какой-то момент терпение пассажиров переполнилось и всю компанию буквально пинками выгнали на улицу.

Видео можно посмотреть ТУТ.