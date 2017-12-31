Видеоэксперимент: трагедия пятилетнего Вани Берладина может повториться

Спустя полгода после трагедии в Лиепае, где пропал и позже был найден мертвым пятилетний Ваня Берладин, в Лиепае по-прежнему на одиноких детей в общественном транспорте люди не обращают внимания.

1 января 2018 года исполнится ровно полгода с того момента, как в Лиепае пропал и спустя 11 дней был найден мертвым пятилетний Ваня Берладин. Русское вещание LTV7 отправилось в город, где пропал ребенок, чтобы выяснить, действительно ли изменилось отношение к детям, катающимся в автобусе без взрослых.

Жители города, опрошенные Русским вещанием на улице, рассказывали, как Лиепая переживала летом, когда пропал пятилетний Иван, как искал его почти весь город. Однако, как показал эксперимент, одинокие дети по-прежнему никого не смущают.

В эксперименте согласилась принять участие Вероника. Ей шесть лет. Она живет в Лиепае. Отметим, что мама девочки и корреспондент Русского вещания все время были рядом, наблюдали за ребенком со стороны.

В третий автобус Вероника села на улице Пулквиежа бриежа около 12 часов дня. Ваня летом 2017 года тоже сел в 3-й автобус, правда, на другой остановке и рано утром. Вероника сидела далеко от мамы. Одна. Русское вещание снимало скрытой камерой, поэтому на видео девочки почти не видно, разглядеть можно только помпон ребенка.

Сначала к Веронике подсела женщина. Не обратила на ребенка никакого внимания. Затем молодая девушка, затем женщина в возрасте. Одинокий ребенок, сидящий рядом вопросов у пассажиров не вызвал.

Вероника вышла из третьего автобуса, и на улице Куршу в 12:50 села в междугородний автобус номер 904. Доехала до Дубени — остановки, где вышел Ваня.

В этом автобусе одинокая девочка тоже интереса не вызвала. Лишь одна женщина, сидящая рядом долго не решалась заговорить с Вероникой. Перед тем как выйти все же решила поинтересоваться: где мама ребенка. Вероника ответила, что мама в автобусе. Женщина из транспорта вышла, но не оглянулась, чтобы найти мать ребенка.

Вероника призналась — ехать одной (хоть и мама была в автобусе) было страшно. «Я думала, что люди постоянно будут спрашивать, почему я одна», — сказала девочка.

Не по себе было и маме девочки. «Меня поймет любой родитель, ни одной хорошей мысли нет в голове, когда теряешь из виду своего ребенка», — признала Елена, мама Вероники.

Ваню искало почти 4 тысячи человек со всей Латвии, но никто не подошел к нему 1 июля. 11 июля тело мальчика было найдено в лесу.