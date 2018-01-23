Видит око — зуб неймет(1)

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газета Сегодня
22:30 22.01.2018
газета Сегодня / Природа

О том, что дрозды не улетают вместе с другими певчими птицами до наступления холодов, знаю давно — не раз встречал их уже после выпадения снега и «включения» морозов. Они как ни в чем не бывало, словно зима их не страшит, неспешно облетали сады и подбирали все неубранные людьми и неиспользованные прочими птицами плоды и ягоды.

Вот и вчера решил выйти на «охоту». И первым делом увидел, как одинокий дрозд проводил «ревизию» на опустевших дачах. Он сидел на старой яблоне и пытался дотянуться до оставшегося яблока. Оно, конечно же, было насквозь промерзшим и с первой попытки не поддалось натиску оголодавшей птицы.

 

Попрыгав по веткам, дрозд сумел приблизиться к плоду настолько близко, что у яблока не оставалось никакой надежды сохраниться на дереве в целом виде. Это был совсем не тот случай, о котором говорят: «Видит око — зуб неймет». Дрозд, хотя он вовсе не дятел и не обладает таким мощным клювом, с такой силой долбил яблоко, что от него только куски отлетали. Конечно, кое–что попадало и в клюв, но потери были несравнимо большими.

 

Надо отдать должное сообразительности дрозда: он заметил, куда падают увесистые куски яблока, и потом, когда с висячим плодом было покончено, слетел на землю, покрытую довольно толстым слоем снега, и стал выискивать оброненные яблочные осколки. Интересно, что не рыскал наугад по снегу и не прыгал бестолково под яблоней, а вполне осознанно ориентировался по небольшим лункам в снегу, которые оставили падающие крохи — без раздумий совал свой клюв в снег и тут же обнаруживал лакомые кусочки.

 

За то время, что наблюдал за кормящимся дроздом, он неплохо перекусил: по моим прикидкам, все упавшие кусочки яблока были подобраны, а от висящего плода не осталось даже огрызка. Все же, учитывая низкую калорийность замерзшего яблока, птице требовалось еще что–то. И он отправился инспектировать соседний сад. Там на кустах виднелись ягоды боярышника, которыми дрозд тоже не прочь полакомиться. Их и искать проще — вон какие алые и выспевшие виднеются на фоне присыпанных снегом деревьев и кустов, а воспользоваться ими гораздо проще, чем яблоком: сорвал — и сразу в рот.

 

Валерий САМОХВАЛОВ.

 

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Комментарии (1)
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CCCP 00:39 23:01:2018

Макаревич не упетел! Ему Киев небо закрыл.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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