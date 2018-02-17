Виктор Логинов: «Я стал звездой, но остался пацаном из Кемерово»

Лента новостей
Катастрофа на пороге Латвия рушит планы Литвы Голливуд начинает съемки сиквела «Оно» Конец «Трансформеров» Украина выступает щитом Европы Выгнать русских ради процветания Латвии Путину позволят манипулировать Западом Трампа подозревают в госизмене Когда уволят последнего продавца
Eще в разделе
Дана Бйорк, ее любовь и судьба Поехали в Китай! — советы опытного путешественника Сухой закон: как правильно сушить волосы Как все успевать без спешки: китайский рецепт С крабами и шоколадом. Интересные рецепты блинных тортов
Люблю!
16:00 17.02.2018
Люблю! / Люди

На одной из центральных улиц славного российского города Екатеринбурга стоит памятник актеру Виктору Логинову (42). Точнее — его персонажу Гене Букину из знаменитого ситкома «Счастливы вместе» (2006-2013).

Первая и главная роль артиста Логинова, незадачливого продавца обуви Букина, так полюбилась зрителям, что земляки решили увековечить образ. Но сам артист не испытывает восторга от такого  сюрприза: «Где я только не работал? Где я только не добывал хлеб насущный! Но, продавец обуви… Это слишком. Это только в кино!»

 

Справка «ЛЮБЛЮ!»

Виктор Логинов (42) — российский актер театра и кино. Родом из Кемерова, закончил театральный институт в Екатеринбурге, работал в разных уральских театрах. Жизнь актера кардинально изменилась, когда в 2006 году он прошел пробы и был утвержден на главную роль в сериале «Счастливы вместе». С этого момента он стал востребованным актером и телеведущим (шоу «Интуиция» на ТНТ, «Ешь и худей» на ТНТ, «Кулинарный поединок» на НТВ, «пятеро на одного» Россия-1 и др.)  удовольствия. Известно, что он трижды разведен и имеет четверых детей.

 

У Логинова бурная личная жизнь: трижды разведен, у него четверо детей — дочь Анна (1994) и приемный сын от первого брака, сын Дмитрий от второго брака (2002), сыновья Александр (2006) и Иван (2011) от третьего брака.

 

Зрители знают и любят актера Логинова по фильмам «Счастливы вместе» (2006-2013), «Универ» (2009), «Убить Дрозда» (2012), «Влюбленные женщины» (2015) и др.

 

Трудное детство

— Я, мой брат Женька, мама и папа жили на окраине Кемерово. Райончик еще тот: завод, трубы, бараки с заключенными, а дальше тайга. Мой отец работал на заводе, который выпускал ракетное топливо. И  частенько бывало, что это топливо выбрасывалось в атмосферу — дышать было нечем, весь наш район заволакивало  едким дымом — кошмар! Приходилось намачивать тряпки и закутывать лицо. Я тогда не понимал, почему  в нашем районе так много умирают людей? Когда стал постарше, то понял: завод был старый, и на нем часто случались аварии, люди получали дозу облучения и все — на кладбище... Но наша семья уцелела.

 

Но это сейчас страшно говорить, а тогда было весело — детство же! Мы с братом были предоставлены сами себе, отрывались как могли. Однажды решили поиграть в казаков— разбойников: устроили штаб под крыльцом дома и объявили, что все ребята «спасители», а все девчонки – вражины. И «спасителям» нужно обнаружить, поймать и пытать врагов. Конечно, поймать девчонок легко, а какую пытку им придумать? Думал я долго, но придумал: пойманной «вражине» полагалось… снимать трусы! (Хохочет). За этим интересным занятием меня застукала мама, естественно, отволокла домой, отлупила и заперла. Я  страшно обиделся и в знак протеста несколько дней сидел под кроватью, выходя поесть по ночам...

 

А вот отец меня никогда не наказывал. Он просто говорил со мной, много читал мне. Когда папа рассказал мне о подвиге летчика Гастелло, то непременно решил повторить этот подвиг. Я нашел где –то пузырек с бензином, опрокинул его на себя, а брат, в это время, зажег спичку — конечно, мой нейлоновый костюмчик вспыхнул! Слава богу, в этот момент родители были дома, спасли меня. Но ожоги долго лечили.

 

Вообще, в детстве я ничего не боялся. Мог подговорить  ребят, на спор, зимой лизать железную трубу: кто дольше продержится, тот и победитель. Обычно, долго держался я! Кровищи было-о-о... А потом все изменилось — я посмотрел фильм «Гостья из будущего». И обомлел. Отец мне объяснил, что есть другая жизнь, что эти дети — актеры, они живут в Москве, и вот, снимаются в кино... Первый вопрос, который я тогда задал папе: «А мороженое с шоколадом можно купить в Москве?!» Мне так захотелось попробовать такое мороженое — как в кино! У нас в Кемерово в те годы продавался только самый обычный пломбир и то — на другом конце города. И нас радовали разве что сгущенкой, которую на праздники нам приносила мамина сестра.

 

После этого «прозрения» о другой жизни я загрустил. Я хотел познать иную жизнь. 

 

И судьба мне улыбнулась.

 

В Кемерово открылась первая гимназия с литературно-театральным уклоном и я, конечно, сразу туда записался. Впервые за свои 13 лет начал учиться рьяно, с удовольствием — сутками пропадал в гимназии! А к аттестату зрелости «в приложении» выдали трудовую книжку и зачислили в Театр комедии и драмы для молодежи.

 

Непростые выборы

Я поступил на заочное отделение Екатеринбургского театрального института. В театре платили копейки, и поехал я летом на заработки на Сахалин, на рыбозаготовки. Два месяца просидел в бараках — роматика! Разговоры до утра, песни под гитару, море, дюны... Такое романтическое настроение и довело меня до «Пиковой дамы». Я влюбился. Ее звали Наташа, старше меня на десять лет — «разведенка» с сыном. И вот после пары месяцев нашего тесного общения выяснилось, что она беременна. Конечно, заводить семью в 19 лет — сущее легкомыслие, но выхода-то не было. Я мучался, страдал, думал, как жить дальше, и лучшего не придумал, как... сбежать. Мы жили у родителей Наташи, и один раз я просто не вернулся домой. Конечно, я не горжусь своим поступком, но вот как было, так было...

 

Расплата пришла быстро. Я вернулся к родителям, а там — разруха: страна распалась, заводы позакрывали, родителей уволили. Они стали быстро спиваться. Конечно, я спасал их как мог: вытаскивал отца из притонов, бегал по городу в поисках матери, тащил ее на руках домой. Мне хотелось выть, когда папу с белой горячкой забирали в «психушку». Возможно, родителей можно было и вылечить, но у меня не было сил. Я хотел учиться, а не посвящать свою жизнь  борьбе с водкой. Помощи не было. Брат Женька уже женился, у них с супругой родился сын, ему приходилось зарабатывать деньги круглые сутки, он же еще и мне помогал. Я устал! И совершил второй неприличный поступок — сбежал из дома. К той самой моей Наташе. Но уже не на Сахалин, а в Санкт-Петербург, где она получала психологическое образование.

 

 

Продолжение читайте в новом номере журнала «Люблю!» (в продаже до 20.02.2018 г.)

 

журнал "Люблю!" / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


2-media_thumb
Инна Авина
14.02.2018

Будем радоваться! (1)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV