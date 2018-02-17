Виктор Логинов: «Я стал звездой, но остался пацаном из Кемерово»

На одной из центральных улиц славного российского города Екатеринбурга стоит памятник актеру Виктору Логинову (42). Точнее — его персонажу Гене Букину из знаменитого ситкома «Счастливы вместе» (2006-2013).

Первая и главная роль артиста Логинова, незадачливого продавца обуви Букина, так полюбилась зрителям, что земляки решили увековечить образ. Но сам артист не испытывает восторга от такого сюрприза: «Где я только не работал? Где я только не добывал хлеб насущный! Но, продавец обуви… Это слишком. Это только в кино!»

Справка «ЛЮБЛЮ!»

Виктор Логинов (42) — российский актер театра и кино. Родом из Кемерова, закончил театральный институт в Екатеринбурге, работал в разных уральских театрах. Жизнь актера кардинально изменилась, когда в 2006 году он прошел пробы и был утвержден на главную роль в сериале «Счастливы вместе». С этого момента он стал востребованным актером и телеведущим (шоу «Интуиция» на ТНТ, «Ешь и худей» на ТНТ, «Кулинарный поединок» на НТВ, «пятеро на одного» Россия-1 и др.) удовольствия. Известно, что он трижды разведен и имеет четверых детей.

У Логинова бурная личная жизнь: трижды разведен, у него четверо детей — дочь Анна (1994) и приемный сын от первого брака, сын Дмитрий от второго брака (2002), сыновья Александр (2006) и Иван (2011) от третьего брака.

Зрители знают и любят актера Логинова по фильмам «Счастливы вместе» (2006-2013), «Универ» (2009), «Убить Дрозда» (2012), «Влюбленные женщины» (2015) и др.

Трудное детство

— Я, мой брат Женька, мама и папа жили на окраине Кемерово. Райончик еще тот: завод, трубы, бараки с заключенными, а дальше тайга. Мой отец работал на заводе, который выпускал ракетное топливо. И частенько бывало, что это топливо выбрасывалось в атмосферу — дышать было нечем, весь наш район заволакивало едким дымом — кошмар! Приходилось намачивать тряпки и закутывать лицо. Я тогда не понимал, почему в нашем районе так много умирают людей? Когда стал постарше, то понял: завод был старый, и на нем часто случались аварии, люди получали дозу облучения и все — на кладбище... Но наша семья уцелела.

Но это сейчас страшно говорить, а тогда было весело — детство же! Мы с братом были предоставлены сами себе, отрывались как могли. Однажды решили поиграть в казаков— разбойников: устроили штаб под крыльцом дома и объявили, что все ребята «спасители», а все девчонки – вражины. И «спасителям» нужно обнаружить, поймать и пытать врагов. Конечно, поймать девчонок легко, а какую пытку им придумать? Думал я долго, но придумал: пойманной «вражине» полагалось… снимать трусы! (Хохочет). За этим интересным занятием меня застукала мама, естественно, отволокла домой, отлупила и заперла. Я страшно обиделся и в знак протеста несколько дней сидел под кроватью, выходя поесть по ночам...

А вот отец меня никогда не наказывал. Он просто говорил со мной, много читал мне. Когда папа рассказал мне о подвиге летчика Гастелло, то непременно решил повторить этот подвиг. Я нашел где –то пузырек с бензином, опрокинул его на себя, а брат, в это время, зажег спичку — конечно, мой нейлоновый костюмчик вспыхнул! Слава богу, в этот момент родители были дома, спасли меня. Но ожоги долго лечили.

Вообще, в детстве я ничего не боялся. Мог подговорить ребят, на спор, зимой лизать железную трубу: кто дольше продержится, тот и победитель. Обычно, долго держался я! Кровищи было-о-о... А потом все изменилось — я посмотрел фильм «Гостья из будущего». И обомлел. Отец мне объяснил, что есть другая жизнь, что эти дети — актеры, они живут в Москве, и вот, снимаются в кино... Первый вопрос, который я тогда задал папе: «А мороженое с шоколадом можно купить в Москве?!» Мне так захотелось попробовать такое мороженое — как в кино! У нас в Кемерово в те годы продавался только самый обычный пломбир и то — на другом конце города. И нас радовали разве что сгущенкой, которую на праздники нам приносила мамина сестра.

После этого «прозрения» о другой жизни я загрустил. Я хотел познать иную жизнь.

И судьба мне улыбнулась.

В Кемерово открылась первая гимназия с литературно-театральным уклоном и я, конечно, сразу туда записался. Впервые за свои 13 лет начал учиться рьяно, с удовольствием — сутками пропадал в гимназии! А к аттестату зрелости «в приложении» выдали трудовую книжку и зачислили в Театр комедии и драмы для молодежи.

Непростые выборы

Я поступил на заочное отделение Екатеринбургского театрального института. В театре платили копейки, и поехал я летом на заработки на Сахалин, на рыбозаготовки. Два месяца просидел в бараках — роматика! Разговоры до утра, песни под гитару, море, дюны... Такое романтическое настроение и довело меня до «Пиковой дамы». Я влюбился. Ее звали Наташа, старше меня на десять лет — «разведенка» с сыном. И вот после пары месяцев нашего тесного общения выяснилось, что она беременна. Конечно, заводить семью в 19 лет — сущее легкомыслие, но выхода-то не было. Я мучался, страдал, думал, как жить дальше, и лучшего не придумал, как... сбежать. Мы жили у родителей Наташи, и один раз я просто не вернулся домой. Конечно, я не горжусь своим поступком, но вот как было, так было...

Расплата пришла быстро. Я вернулся к родителям, а там — разруха: страна распалась, заводы позакрывали, родителей уволили. Они стали быстро спиваться. Конечно, я спасал их как мог: вытаскивал отца из притонов, бегал по городу в поисках матери, тащил ее на руках домой. Мне хотелось выть, когда папу с белой горячкой забирали в «психушку». Возможно, родителей можно было и вылечить, но у меня не было сил. Я хотел учиться, а не посвящать свою жизнь борьбе с водкой. Помощи не было. Брат Женька уже женился, у них с супругой родился сын, ему приходилось зарабатывать деньги круглые сутки, он же еще и мне помогал. Я устал! И совершил второй неприличный поступок — сбежал из дома. К той самой моей Наташе. Но уже не на Сахалин, а в Санкт-Петербург, где она получала психологическое образование.

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