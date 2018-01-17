Виктория Бекхэм в нюдовом боди снялась для обложки Vogue

43-летняя знаменитость снялась в горячей фотосессии для испанской версии журнала Vogue, продемонстрировав новую линейку своего бренда Victoria Beckham.
На обложке Виктория предстала почти обнаженной: звезда позировала в бежевом боди, оттеняющем смуглый цвет ее кожи.
«Спасибо, Vogue! На съемочной площадке было невероятно весело. Это фотосессия значительно отличается от всего, что я делала до этого», — рассказала жена бывшего футболиста Дэвида Бекхэма.
На другом кадре Виктория в ярко-красном платье длины миди с поясом, которое продается на ее сайте за три тысячи долларов, продемонстрировала свою растяжку. Помимо этого, знаменитость примерила светло-бежевое боди, поверх которого надела серую кофту.
Кстати говоря, многие поклонники уже отметили, что эта фотосессия вышла для Бекхэм некстати, ведь совсем недавно дизайнера раскритиковали за пропаганду анорексии. А на новых кадрах Бекхэм как раз во всей красе демонстрирует свою стройную фигуру.
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