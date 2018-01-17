Виктория Бекхэм в нюдовом боди снялась для обложки Vogue

Лента новостей
«Летят журавли» покажут на Берлинском кинофестивале В Австралии собака проехала 1500 км автостопом Власть проговорилась: Латвию ждет судьба Liepājas metalurgs Актер Лиам Нисон готов вернуться в «Звездные Войны» Украину Европа тихо шлет на три буквы Англосаксонская коалиция Олимпиады Генерал США встал на защиту Европы Подробности о вселенной «Джона Уика» Виктория Бекхэм в нюдовом боди снялась для обложки Vogue
Eще в разделе
В Австралии собака проехала 1500 км автостопом Дарите праздник! Рецепты зимних согревающих супов 9 трендов в мире фитнеса, которые вышли из моды Девушка бросила работу и отправилась заниматься йогой по всему свету
Люблю!
10:40 17.01.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Виктория Бекхэм — одна из самых стильных и влиятельных женщин Великобритании. Обладательница успешной fashion-империи в очередной раз доказала, что и сама является отличной моделью для своих коллекций одежды.

43-летняя знаменитость снялась в горячей фотосессии для испанской версии журнала Vogue, продемонстрировав новую линейку своего бренда Victoria Beckham.

 

На обложке Виктория предстала почти обнаженной: звезда позировала в бежевом боди, оттеняющем смуглый цвет ее кожи.

 

 

 

«Спасибо, Vogue! На съемочной площадке было невероятно весело. Это фотосессия значительно отличается от всего, что я делала до этого», — рассказала жена бывшего футболиста Дэвида Бекхэма.

 

 

 

На другом кадре Виктория в ярко-красном платье длины миди с поясом, которое продается на ее сайте за три тысячи долларов, продемонстрировала свою растяжку. Помимо этого, знаменитость примерила светло-бежевое боди, поверх которого надела серую кофту.

 

 

 

Кстати говоря, многие поклонники уже отметили, что эта фотосессия вышла для Бекхэм некстати, ведь совсем недавно дизайнера раскритиковали за пропаганду анорексии. А на новых кадрах Бекхэм как раз во всей красе демонстрирует свою стройную фигуру.

 

 

 

 

 

 

 

Spletnik / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


2-media_thumb
Инна Авина
10.01.2018

Спасибо! 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV