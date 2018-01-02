Новые изменения в налоговом регулировании в Латвии не следовало бы называть реформами, заявил в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд» экс-министр финансов Андрис Вилкс.

Словом «реформы» принято называть радикальные изменения, а новые изменения в латвийском налоговом регулировании таковыми не являются, пояснил он. Вилкс считает, что эти новые изменения можно было бы назвать перегруппировкой налогов.

Люди устали от слова «реформы», и его следовало бы меньше употреблять, считает он.

Налоговые изменения должны были бы делать систему проще, а нынешние изменения лишь усложняют работу бухгалтерам, отметил Вилкс.

По его прогнозам, латвийскую экономику ожидают несколько хороших лет — под влиянием как глобальных тенденций, так и начала освоения средств из фондов ЕС в полном объеме.

Для улучшения ситуации Латвия должна стать более конкурентоспособной. Отрицательным фактором Вилкс назвал нехватку необходимой рабочей силы. Однако с ней сталкивается половина европейских стран, и четкого сценария решения этой проблемы нет, отметил он.