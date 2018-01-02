Словом «реформы» принято называть радикальные изменения, а новые изменения в латвийском налоговом регулировании таковыми не являются, пояснил он. Вилкс считает, что эти новые изменения можно было бы назвать перегруппировкой налогов.
Люди устали от слова «реформы», и его следовало бы меньше употреблять, считает он.
Налоговые изменения должны были бы делать систему проще, а нынешние изменения лишь усложняют работу бухгалтерам, отметил Вилкс.
По его прогнозам, латвийскую экономику ожидают несколько хороших лет — под влиянием как глобальных тенденций, так и начала освоения средств из фондов ЕС в полном объеме.
Для улучшения ситуации Латвия должна стать более конкурентоспособной. Отрицательным фактором Вилкс назвал нехватку необходимой рабочей силы. Однако с ней сталкивается половина европейских стран, и четкого сценария решения этой проблемы нет, отметил он.
Скамейка запасных ничтожных латышей оживилась, латышары вытаскивают в масс-медиа политические трупы, только идиоты, других среди ущербных латышей нет, сомнений нет, каждому латышу яблочкина отвесит весомый удар роковыми граблямя по пустой латышской башке ,"осеменению" граблями яблочкиной подлежать все ничтожные латыши достигшие избирательного право. :)))« ответить
Ivanam. Pats saprati, ko pateici?« ответить
бла бла бла« ответить
Отрицательным фактором Вилкс назвал нехватку необходимой рабочей силы.« ответить
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Jejeje... kak-to nepatriotichno poluchaetsja - "strana" govort - chemodan-vokzal-... , a kakoj-to VilkSS - nexvataet... nepravil'no jeto...