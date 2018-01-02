Вилкс: новая налоговая система лишь усложняет работу людей(4)

Лента новостей
Катастрофа MH17: Европа скрывает список подозреваемых Глава МИД Германии готов посетить Донбасс 55 лет Олегу Знарку! «Криптовалютная лихорадка» добралась до России 2017-й год ставит рекорд по сборам В Риге задержан российский журналист Умерла актриса Татьяна Майорова Кто защитит олимпийцев из России? «Taxify» повышает цены
Eще в разделе
Как Затлерс профукал союз с Путиным Угроза нацбезопасности: в Риге задержан еще один журналист Ванагс: Латвия больна и движется к своей кончине Как президент поздравил страну с Новым годом (видео) Розенвалдс: этнические вопросы больше волнуют политиков, чем общество
Виталий Вавилкин
09:55 02.01.2018
Политика / Правительство

Новые изменения в налоговом регулировании в Латвии не следовало бы называть реформами, заявил в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд» экс-министр финансов Андрис Вилкс.

Словом «реформы» принято называть радикальные изменения, а новые изменения в латвийском налоговом регулировании таковыми не являются, пояснил он. Вилкс считает, что эти новые изменения можно было бы назвать перегруппировкой налогов.

 

Люди устали от слова «реформы», и его следовало бы меньше употреблять, считает он.

 

Налоговые изменения должны были бы делать систему проще, а нынешние изменения лишь усложняют работу бухгалтерам, отметил Вилкс.

 

По его прогнозам, латвийскую экономику ожидают несколько хороших лет — под влиянием как глобальных тенденций, так и начала освоения средств из фондов ЕС в полном объеме.

 

Для улучшения ситуации Латвия должна стать более конкурентоспособной. Отрицательным фактором Вилкс назвал нехватку необходимой рабочей силы. Однако с ней сталкивается половина европейских стран, и четкого сценария решения этой проблемы нет, отметил он.

 

LETA / Фото
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Ivan 11:27 02:01:2018

Скамейка запасных ничтожных латышей оживилась, латышары вытаскивают в масс-медиа политические трупы, только идиоты, других среди ущербных латышей нет, сомнений нет, каждому латышу яблочкина отвесит весомый удар роковыми граблямя по пустой латышской башке ,"осеменению" граблями яблочкиной подлежать все ничтожные латыши достигшие избирательного право. :)))

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 16:51 02:01:2018

Ivanam. Pats saprati, ko pateici?

« ответить
Profile_default
деревенские клоуны 12:10 02:01:2018

бла бла бла

« ответить
Profile_default
Nek-to 13:56 02:01:2018

Отрицательным фактором Вилкс назвал нехватку необходимой рабочей силы.
-----
Jejeje... kak-to nepatriotichno poluchaetsja - "strana" govort - chemodan-vokzal-... , a kakoj-to VilkSS - nexvataet... nepravil'no jeto...

« ответить

Мнение
F9087644e3db-col15
Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (5)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV