Вильнюс – точка G Европы. Для столицы Литвы сделали сексуальную рекламу(3)

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Тимур Пушкарев
14:00 26.01.2018
Lifenews / Туризм

Представьте себе такую эффектную рекламу Вильнюса, увидев которую, иностранец захочет найти и посетить столицу Литвы. Похоже, что именно такой рекламный плакат удалось создать студентам рекламной школы Atomic Garden.

Лежащая в кровати девушка выразительно держится рукой за простыню, а рядом надпись »Никто не знает, где это находится, но когда находишь – это великолепно. Вильнюс – точка G Европы». Предназначенная для иностранцев пикантная весть на рекламе Вильнюса быстро распространилась в социальных сетях и не осталась незамеченной.

 

Представитель по связям с общественностью Каунасской мэрии Мантас Бертулис на своей странице в Facebook порадовался такой рекламе: «Я не знаю, кто это сделал. Я не знаю, у кого родилась такая идея. Но я хотел бы пожать им руку. Это, наверное, самая сильная реклама Вильнюса, какую мне довелось видеть. С этой линией можно далеко пойти. И это лучший подарок, какой Вильнюс мог получить сегодня. Браво!»

 

Портал DELFI.lt связался с представителем по связям с общественностью Go Vilnius Мантасом Вайтекунасом и выяснил, что это еще не завершенная рекламная кампания. «Go Vilnius побуждает и поддерживает творчество и развитие творческой индустрии в городе. Мы ищем новые и интересные идеи, которые помогут представить город и эффективнее развивать рекламные кампании, мы сотрудничаем с рекламной школой The Atomic Garden.

 

Во время одной из встреч The Atomic Garden показала творческие работы студентов. Несколько эскизов, в числе которых была идея G-spot, нас впечатлили. Этот эскиз — работа способных студентов, Go Vilnius будет развивать его для зарубежных рынков», – сказал Вайтекунас.

Delfi / Фото
Комментарии (3)
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ин-на 14:09 26:01:2018

прости***утка - это почетно?!!

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IK. 15:42 26:01:2018

А Вильнюс где? В ПИЗ......Е?

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G 16:56 26:01:2018

эта буква - ж

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Мнение
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