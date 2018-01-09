Вин Дизель может появится в кинокомиксе «Бладшот»(2)

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Анатолий Тарасов
09:29 09.01.2018
Кино / Актеры

Вин Дизель ведёт переговоры по поводу участия в фантастическом боевике «Бладшот» из комиксной вселенной Valiant, сообщают TheWrap. Ранее на главную роль в проекте от студии Sony претендовал Джаред Лето.

Центральный персонаж фильма – Анджело Морталли, современный Франкенштейн на службе у правительства – был реанимирован из мёртвых и превращен в «машину убийства». Для этого ФБР стёрло ему память и запустило в кровь специальные микрокопьютеры, которые помогают телу Анджело быстро заживлять раны и контролировать различные электронные устройства. Вскоре эта прокачанная машина для убийств выходит из-под контроля и объявляет войну своим прежним работодателям, лишившим его прошлого и воспоминаний.

 

Режиссёрское кресло займёт дебютант в большом кино Дэйв Уилсон, ранее помогавший Тиму Миллеру в работе над первым «Дэдпулом», а также создавший заставки для игр «Halo 2», «Mass Effect 2» и «BioShock Infinite».

 

В продюсерах значатся Нил Х. Мориц (франшиза «Форсаж»), Мэттью Вон («Kingsman») и Тоби Джаффе («Вспомнить все»). Над сценарием трудится Эрик Хайссерер («Прибытие», «И гаснет свет…»), параллельно пишущий скрипт и для второй картины из киновселенной Valiant под названием «Harbinger». Затем Sony намереваются выпустить кроссовер двух франшиз – «Harbinger War».

 

Даты начала съёмок и выхода «Бладшота» на экраны не разглашаются.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 10:21 09:01:2018

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Latviešu patriots 10:23 09:01:2018

atbalstu. 100%

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (4)