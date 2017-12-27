Вина Дизеля назвали самым «кассовым» актером года

По данным портала Box Office Mojo, подсчитывающего сборы фильмов в прокате, картины с Дизелем за год собрали 1,6 миллиарда долларов. Три четверти всей кассы собрал «Форсаж». Вторую строчку в рейтинге занял Дуэйн Джонсон, также снимавшийся в этом фильме — 1,5 миллиарда долларов.
Замкнула тройку Галь Гадот — «Чудо-женщина» из одноименного фильма, собравшего в прокате 820 миллионов долларов. Всего картины с участием Гадот собрали 1,4 миллиарда долларов.
В десятку самых «кассовых» голливудских актеров также вошли Эмма Уотсон, Джони Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.
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