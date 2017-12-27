Вина Дизеля назвали самым «кассовым» актером года

Успех восьмой части франшизы «Форсаж» сделал Вина Дизеля самым «кассовым» актером 2017 года, сообщает Forbes.

По данным портала Box Office Mojo, подсчитывающего сборы фильмов в прокате, картины с Дизелем за год собрали 1,6 миллиарда долларов. Три четверти всей кассы собрал «Форсаж». Вторую строчку в рейтинге занял Дуэйн Джонсон, также снимавшийся в этом фильме — 1,5 миллиарда долларов.

Замкнула тройку Галь Гадот — «Чудо-женщина» из одноименного фильма, собравшего в прокате 820 миллионов долларов. Всего картины с участием Гадот собрали 1,4 миллиарда долларов.

В десятку самых «кассовых» голливудских актеров также вошли Эмма Уотсон, Джони Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.