Изнанка громкого уголовного дела с избиением бизнесвумен оказалась неожиданной: журналист газеты «СЕГОДНЯ» обнаружил на месте элитного поселка Jurmala Lake Club (в Бабитской волости) руины недостроя и свалку строительного мусора.

И это на месте еще недавно чистого соснового леса! Что поразительно: девелопером этих руин выступал бизнесмен Сергей Чернин, который позиционируется как активный борец за экологию.

О мутном бизнесе этого борца за чистоту природы и «доктора наук», следов диссертации которого не удалось найти, активно пишут сейчас и в российской прессе.

А теперь расскажем обо всем этом подробнее.

«Латвийская Рублёвка» в коме

Накануне Нового года мы побывали в весьма примечательном месте — в элитном поселке Jurmala Lake Club в Бабитской волости. Выглядит он так: за покосившимся забором дождь заливает недостроенные домики. В общем, широко разрекламированный три года назад проект явно «не жилец».

А как хорошо все начиналось! Еще в 2014 году на этой территории должен был появиться VIP–поселок с отсылом на «рублевка–стайл». И до сих пор в интернете можно найти рекламные статьи по этому проекту с обещанием, что осенью 2014 года Jurmala Lake Club будет сдан в эксплуатацию.

Девелопером клубного поселка были заявлены предприятие S.I.Development и владелец ОАО Корпорация «ГазЭнергоСтрой», председатель совета директоров корпорации «БиоГазЭнергоСтрой», мультимиллионер, доктор технических наук, президент Национального союза по биоэнергетике профессор Сергей Чернин.

Чернин сам рекламировал строящийся поселок, рассказывая, что его эксклюзивность базируется на трех факторах: удобное расположение в 10 минутах езды от Риги, Юрмалы и аэропорта Рига; нетронутая природа окрестностей, а также доступность обширной инфраструктуры. Так что поселок обещал стать не только прекрасным местом для проживания, но и дать старт новому для Латвии стилю жизни, позволив жить с максимальным комфортом, никуда не выезжая из поселка.

Как обещал сам Чернин в интервью, «я очень много времени уделяю этому проекту, там будут жить много моих друзей. Это будет самый элитный поселок в Европе» (цитируется по «Бизнес и Балтия» от 23.06.2014 г.).

Но это еще не все. В июле 2014 года в поселке состоялась жеребьевка конкурса «Новая волна». А 4 декабря 2014 года в Москве в театре им. Моссовета прошла VI церемония вручения премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards для участников индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. На церемонии, которую вел Иван Ургант, Jurmala Lake Club удостоился почетной премии «Лучший девелоперский инвестиционный проект».

И что же в итоге мы имеем к началу 2018 года? Руины и фактически свалку (см. фото автора статьи).

Рекламные статьи оказались правы только в одном: Jurmala Lake Club — это действительно недалеко от Риги и Юрмалы. Если ехать в Дзилнуциемс (Бабитская волость) и свернуть с шоссе на ул. Виестура, то очень скоро вы окажетесь на месте — упретесь в покосившейся забор с логотипом JLC (Jurmala Lake Club). Еще немного вперед, и забор кончается. Рекламный щит с информацией о шикарном поселке (luxary village) еще уцелел, но шлагбаума нет, секция забора выломана. Кто хочет может зайти в этот недострой. Кое–где валяются инструменты. Вместо леса — насыпанное песчаное поле. И тишина…

Теперь отъедем чуть–чуть назад, до ул. Страутмалас — тут снова забор, помятое лого JLC и весьма грустного вида будка. И все. Такая вот бесславная концовка проекта, начатого под фанфары.

«А вдруг и здесь прокатит»

Генподрядчиком на строительстве поселка Jurmala Lake Club была компания Arhibuilding. Судя по результатам, эта компания фактически не занималась строительством, а вела минимальную хозяйственную деятельность, выводя при этом значительные денежные средства в кипрский офшор Evonic Holdings LTD. Сейчас она уже не существует — по данным латвийского Регистра предприятий, 11.03.2016 компания Arhibuilding была тихо ликвидирована.

Но «латвийская Рублевка» была не единственным строительным проектом Чернина. В сентябре 2013 года в Бабитской волости фирма BDM Project начала реализацию проекта по строительству небольшого поселка Green Village. Сейчас латвийская полиция ведет следствие по уводу денег при этом строительстве.

Заявители описывают ситуацию так: в октябре 2013 года С. Чернин предложил свое участие в этом проекте в качестве инвестора и опытного строителя. По соглашению между участниками он был ответственным за проведение тендера на генподрядчика. Он и привел фирму Kurzemes Krasas. Но, как выяснилось позже, между ними существовал предварительный сговор (Агентский договор), по которому генподрядчик был обязан выплачивать Чернину вознаграждение в размере 31% от всей фактически полученной выручки. То есть фактически «откат».

Из полученного аванса в 300 000 евро «откат» в сумме около 160 000 евро за короткий период времени был перечислен на счет фирмы Gazinvest LLP. Использовалась испытанная схема увода денег у партнеров через «своего» генподрядчика, на этот раз в Gazinvest LLP, зарегистрированную в Великобритании, указывают заявители. И приводят в подтверждение платежные документы.

Цель Чернина очевидна: присвоить деньги, полученные преступным путем, используя свою должность и доверие участников, считают пострадавшие. Но на этот раз не все сложилось так, как он рассчитывал. По требованию других участников на стройке постоянно присутствовали опытные строители в качестве технадзора. Они первыми и поняли, что аванс используется не по назначению, не оплачиваются работы субподрядчиков и труд рабочих. Фирме BDM Project пришлось заменить генподрядчика и законсервировать стройку до весны 2015 года.

Однако уже к середине 2016 года SIA BDM Project удалось завершить проект.

Пострадавшая сторона при этом указывает: это произошло, несмотря на противодействие так называемого партнера и бывшего генподрядчика. Не получив в полном объеме планируемые «откаты», он заявил, что разорит их на оплате юристов, выдвинул множество претензий и ложных обвинений.

Но это оказалось не самым страшным. В разгар споров с экс–партнером заявительницу дважды серьезно избили.

Любые средства хороши

Как рассказал нам известный адвокат Янис Давидович, после очередных бурных споров об инвестициях на его клиентку, члена правления BDM Project, напали во время прогулки рядом с домом. Более того, через несколько месяцев при новом обострении «дела Green village» на А. было совершено второе нападение.

— Она уверена, что ее избили именно из–за этого конфликта. Никаких других причин, из–за чего такое могло произойти, нет. У нее нет других недоброжелателей и разбирательств. (Более подробно об этих нападениях газета «СЕГОДНЯ» сообщала в номере от 9.11.2017.)

В настоящее время латвийская полиция ведет расследование и по фактам мошенничества, и по фактам нападения на женщину.

Странная любовь к проблемным банкам

В российском публичном пространстве о бизнес–схемах Чернина информации довольно много.

Вполне вероятно, что денежные средства для инвестиций в проект Green Village Чернин переводил из Судостроительного банка. Там же он оформил валютные ипотечные кредиты для приобретения трех элитных квартир в Москве, которые не вернул. В феврале 2015 года у банка была отозвана лицензия. Для частичного погашения кредитов несостоятельного должника Чернина квартиры были арестованы Службой судебных приставов и выставлены на торги (данные системы электронных торгов СЭТАЙМ и ООО «ЦКЭНЕРГО»).

Недавно «Уралинформ» опубликовал любопытную гипотезу, которая увязывает латвийское следствие по Green village и процесс по долгам лопнувшего российского «Мастер–Банка». (Далее мы цитируем текст статьи «Сергей Чернин. Расклад по банкам» по news.rambler.ru от 24.11.2017.)

В 2013 году Чернин потерял в лопнувшем «Мастер–Банке» без малого 458 миллионов рублей. Однако он относится к той категории ВИП–клиентов банка сбежавшего Бориса Булочника, которые не имеют на руках веских доказательств внесения своих средств на банковский счет. После долгих судебных тяжб их все–таки поставили в третью очередь взыскателей на общую сумму 16,649 миллиарда рублей.

Однако с документами там много странностей. Как следует из материалов арбитража, только 16 августа 2010 года Сергей Чернин заключил с «Мастер–Банком» 27 договоров вкладов. И все они без приходных ордеров!

«Уралинформбюро» попыталось найти в биографии Чернина точку получения сверхприбыли в первое десятилетие нынешнего века — откуда же эти деньги взялись? И не вышло. Миллионы Чернина в «Мастер–Банке» появились неизвестно откуда. Точнее, появились документы о поступлении этих денег.

В этой связи российский журналист выдвигает такую версию: «У Чернина в 2013–2014 годах был конфликт при возведении «латвийской Рублевки» в окрестностях Риги. И судя по сообщениям прессы, партнеры предъявили ему претензии о выводе каких–то средств в офшоры. Сейшельские и Виргинские следы в бизнес–схемах Чернина действительно присутствуют. Не могло ли случиться так, что история с «утонувшими» 10 миллионами евро в «Мастер–Банке» была инсценировкой для того, чтобы их не искали по другим адресам?..»

Мясокомбинат тоже не «взлетел»

Полностью принадлежащая С. Чернину SIA Gazinvest в 2013 году приобрела обанкротившийся Валмиерский мясокомбинат. Компания обещала восстановить пищевое производство, а также создать на территории предприятия (20 гектаров) технологический парк на четыре инновационных производства. В частности, речь шла о производстве композитных материалов и базальтового волокна. Будут созданы примерно 400 новых рабочих мест, обещал тогда президент «Газэнергостроя» Сергей Чернин в разговоре с db.lv.

Однако, как выяснилось, судьба валмиерского проекта зависела от того, будет ли под него получено софинансирование ЕС. Но проект в итоге не получил поддержку Латвийского агентства инвестиций и развития.

Как сообщил заместитель председателя Валмиерского самоуправления Янис Байкс, был расчет, что софинансирование ЕС в данном случае могло составить примерно 1,4 млн евро. По словам Байкса, проект был фактически остановлен, а часть территории мясокомбината выставлена на продажу. Видимо, других средств, с помощью которых можно было «замутить» очередной бизнес, не нашлось и интерес к проекту был утрачен. Да и в Латвию Чернина перестали впускать по рекомендации латвийских спецслужб, «поскольку он вел деятельность, которая могла нанести вред интересам страны».

Николай КУДРЯВЦЕВ.