Витамины: маркетинговый ход или важная составляющая рациона?

Витамины — естественная потребность организма или уловка маркетологов? Что опаснее — их избыток или недостаток? Попробуем разобраться.

Начнем с одного из самых распространенных мифов: витамины принимать не нужно, это лишь маркетинговый ход.

Это неверно. Все дело в том, что нынешние продукты питания не так богаты витаминами, как прежде. Экология, вода, качество продуктов оставляют желать лучшего, так что витамины нам нужны как никогда. Впрочем, есть одно «но»: переизбыток витаминов опаснее, чем их недостаток.

* Избыток витамина группы В может вызвать аллергию, тошноту и головную боль.

* Витамин В17 в больших дозах токсичен.

* Избыток витамина С ведет к проблемам ЖКТ, обострению мочекаменной болезни.

* Избыток витамина Д влечет за собой тошноту, головные боли, потерю аппетита.

* Излишки витамина Е чаще всего выводятся из организма с желчью. Длительное его употребление приводит к повышению кровяного давления.

* Переизбыток железа приводит к проблемам с печенью и сердцем.

Правда, нужно оговориться, что набрать переизбыток витаминов не так уж и просто:

* Витамин А: суточная норма — 800 мкг, переизбыток — 7500 мкг.

* Витамин С: суточная норма — 60 мг, переизбыток — 2200 мг.

* Витамин Д: суточная норма — 10 мкг, переизбыток — 40 мкг.

* Витамин В12: суточная норма — 1 мкг, переизбыток — 500 мкг.

* Железо: суточная норма — 15 мг, переизбыток — 35 мг.

Важно проконсультироваться с врачом, сдать анализы, и уже на их основе подобрать витаминный комплекс. И конечно, не стоит принимать более рекомендованной в инструкции суточной нормы.

Роль витаминов

Даже незначительное снижение уровня витаминов может вызывать различные заболевания, а минеральные вещества играют важную роль в построении тканей организма, особенно костей. Без них невозможно нормальное функционирование нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем.

* Недостаток кальция и витамина Д может привести к рахиту. Доказано, что витамин Д помогает в борьбе с некоторыми видами рака, рассеянным склерозом и диабетом первого типа.

* Недостаток витамина А влечет за собой проблемы со зрением. Особенно опасен его дефицит беременным: младенец может родиться с бронхолегочной дисплазией.

* Недостаток витамина В9 (фолиевая кислота) ведет к нарушению роста, малокровию, проблемами с зачатием.

* Нехватка витамина С приводит к цинге и повышенной утомляемости.

* Нехватка витамина Е ведет к нарушениям процессов оплодотворения, проблемам с менструальным циклом, мышечной дистрофии.

* Нехватка витамина К вызывает нарушение свертываемости крови, геморрагический диатез.

* Нехватка фосфора приводит к ухудшению функционирования нервной и мозговой ткани, печени, почек.

* Нехватка калия приводит к нарушению регуляции водно-солевого обмена, осмотического давления.

Есть ли для организма разница между витаминами и минералами из продуктов питания и синтетическими? Последние научные данные говорят, что нет: по химическому составу они одинаковы. Правда, синтетические витамины не содержат кислот, биофлавоноидов, которые есть в продуктах, а усвоение синтетических витаминов организму дается проще.

Обычные продукты питания содержат витамины и минералы, но при любой обработке их количество витаминов снижается, порой на 90%:

* Витамин С полностью пропадает из свежевыжатого сока через час после приготовления.

* Витамин В1, который содержится в буром рисе, полностью исчезает при шлифовке риса. Белый рис — «пустой» продукт, который к тому же провоцирует скачки сахара в крови.

Добавлять синтетические витамины в рацион все же желательно, особенно в период, когда мы едим мало свежих овощей и фруктов. А еще — при несбалансированном питании и чрезмерных нагрузках, как физических, так и моральных, которые ведут к полигиповитаминозу (нехватке сразу нескольких витаминов), который мы обычно принимаем за усталость. Главное правило — во всем соблюдать меру.