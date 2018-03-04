Витамины: маркетинговый ход или важная составляющая рациона?

Начнем с одного из самых распространенных мифов: витамины принимать не нужно, это лишь маркетинговый ход.
Это неверно. Все дело в том, что нынешние продукты питания не так богаты витаминами, как прежде. Экология, вода, качество продуктов оставляют желать лучшего, так что витамины нам нужны как никогда. Впрочем, есть одно «но»: переизбыток витаминов опаснее, чем их недостаток.
* Избыток витамина группы В может вызвать аллергию, тошноту и головную боль.
* Витамин В17 в больших дозах токсичен.
* Избыток витамина С ведет к проблемам ЖКТ, обострению мочекаменной болезни.
* Избыток витамина Д влечет за собой тошноту, головные боли, потерю аппетита.
* Излишки витамина Е чаще всего выводятся из организма с желчью. Длительное его употребление приводит к повышению кровяного давления.
* Переизбыток железа приводит к проблемам с печенью и сердцем.
Правда, нужно оговориться, что набрать переизбыток витаминов не так уж и просто:
* Витамин А: суточная норма — 800 мкг, переизбыток — 7500 мкг.
* Витамин С: суточная норма — 60 мг, переизбыток — 2200 мг.
* Витамин Д: суточная норма — 10 мкг, переизбыток — 40 мкг.
* Витамин В12: суточная норма — 1 мкг, переизбыток — 500 мкг.
* Железо: суточная норма — 15 мг, переизбыток — 35 мг.
Важно проконсультироваться с врачом, сдать анализы, и уже на их основе подобрать витаминный комплекс. И конечно, не стоит принимать более рекомендованной в инструкции суточной нормы.
Роль витаминов
Даже незначительное снижение уровня витаминов может вызывать различные заболевания, а минеральные вещества играют важную роль в построении тканей организма, особенно костей. Без них невозможно нормальное функционирование нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем.
* Недостаток кальция и витамина Д может привести к рахиту. Доказано, что витамин Д помогает в борьбе с некоторыми видами рака, рассеянным склерозом и диабетом первого типа.
* Недостаток витамина А влечет за собой проблемы со зрением. Особенно опасен его дефицит беременным: младенец может родиться с бронхолегочной дисплазией.
* Недостаток витамина В9 (фолиевая кислота) ведет к нарушению роста, малокровию, проблемами с зачатием.
* Нехватка витамина С приводит к цинге и повышенной утомляемости.
* Нехватка витамина Е ведет к нарушениям процессов оплодотворения, проблемам с менструальным циклом, мышечной дистрофии.
* Нехватка витамина К вызывает нарушение свертываемости крови, геморрагический диатез.
* Нехватка фосфора приводит к ухудшению функционирования нервной и мозговой ткани, печени, почек.
* Нехватка калия приводит к нарушению регуляции водно-солевого обмена, осмотического давления.
Есть ли для организма разница между витаминами и минералами из продуктов питания и синтетическими? Последние научные данные говорят, что нет: по химическому составу они одинаковы. Правда, синтетические витамины не содержат кислот, биофлавоноидов, которые есть в продуктах, а усвоение синтетических витаминов организму дается проще.
Обычные продукты питания содержат витамины и минералы, но при любой обработке их количество витаминов снижается, порой на 90%:
* Витамин С полностью пропадает из свежевыжатого сока через час после приготовления.
* Витамин В1, который содержится в буром рисе, полностью исчезает при шлифовке риса. Белый рис — «пустой» продукт, который к тому же провоцирует скачки сахара в крови.
Добавлять синтетические витамины в рацион все же желательно, особенно в период, когда мы едим мало свежих овощей и фруктов. А еще — при несбалансированном питании и чрезмерных нагрузках, как физических, так и моральных, которые ведут к полигиповитаминозу (нехватке сразу нескольких витаминов), который мы обычно принимаем за усталость. Главное правило — во всем соблюдать меру.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.