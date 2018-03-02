Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) принял решение о выплате гарантированных возмещений вкладчиков банка ABLV Bank. Гарантированное возмещение на сумму до 100 000 евро можно будет получить с 3 марта нынешнего года в банке Citadele, которым владеют американцы.

В число инвесторов банка Citadele наряду с фондом Ripplewood входят бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер, бывший президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, один из крупнейших в мир хедж-фондов Baupost Group и др. Банк Citadele был учрежден в 2010 году в рамках реструктуризации обанкротившегося Parex banka.

Для выплаты гарантированных выплат вкладчикам ABLV не будут использоваться средства Фонда гарантий вкладов (ФГВ), потому что ABLV Bank располагает достаточным объемом средств. Для гарантированных возмещений клиентам ABLV Bank необходимо 480 млн евро, которые ABLV Bank уже перечислил на счет КРФК, на котором хранятся средства Фонда гарантий вкладов.

Как сообщила на пресс-конференции руководитель отдела регулирования и гарантийного фонда КРФК Елена Лебедева, 87,8% клиентов ABLV Bank получат вклады в полном объеме, в том числе они будут выплачены полностью 97,8% местных клиентов.

В целом у ABLV Bank 22 830 клиентов, в том числе 8468 местных, из них 7418 — физические, а 1050 — юридические лица. Полностью вклады будут выплачены 20 051 клиенту, в неполном объеме — 2779 клиентам, из них 184 — это местные клиенты, в основном юридические лица.

Полностью вклады будут выплачены 20 051 клиенту, в неполном объеме — 2779 клиентам, из них 184 — это местные клиенты, в основном юридические лица. Среди 2595 зарубежных клиентов, которым вклады не будут выплачены полностью, 1859 юридических и 736 физических лиц.

«Благодаря оперативному началу выплат гарантированных вкладов мы даем клиентам банка ощущение безопасности, укрепляя уверенность в том, что система гарантий работает и клиенты латвийских банков находятся под защитой государства. Это касается и местных, и иностранных клиентов независимо от страны происхождения», — сказала представитель КРФК.

Выплата гарантированных вкладов доверена банку Citadele с учетом его технических возможностей и прежнего опыта сотрудничества с КРФК. Через Citadele уже выплачивались вклады клиентам обанкротившегося «Латвияс Крайбанка» в 2011 году.

Клиенты ABLV Bank могут подать заявки на выплату вкладов в четырех филиалах Citadele в Риге — в главном офисе на пл. Републикас, 2А, в филиалах Skanste, Laimdota и Mols, а также в одном из филиалов в Юрмале. Иностранных клиентов просят обращаться в главный офис Citadele. Банк готов обеспечить работу этих филиалов в ближайшие недели до девяти часов вечера, если будет необходимо.

Председатель правления Citadele Гунтис Белявскис заверил, что выплата вкладов будет проведена оперативно, так как у банка уже есть подобный опыт.

Он подчеркнул, что основная задача Citadele заключается в идентификации клиентов и перечислении денег на их счета. Подход к идентификации будет очень строгим — если идентифицировать клиента не удастся или же за деньгами придут уполномоченные лица, средства выплачиваться не будут.

«Также деньги не будут выплачиваться клиентам, которые включены в какие-либо санкционные списки. В таком случае сделка будет находиться в режиме ожидания до тех пор, пока мы не удостоверимся в клиенте. Думаю, к нам не будут приходить люди, которые не хотят быть идентифицированы», — сказал Белявскис.

Если клиент в течение пяти лет деньги не получит, они останутся в ФГВ.

Частные вкладчики и юридические лица из Латвии могут также открыть счет в любом филиале Citadele и затем подать заявку на получение выплат через интернет-банк. Гарантированные государством выплаты будут перечислены на счет в любом указанном клиентом банке.

Деньги клиентам будут выплачиваться одной транзакцией в евро. Депозиты в размере до 1000 евро можно получить и наличными.

Как сообщалось, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.

ABLV Bank считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.