Вклады и вкладчики: всем оставаться на своих местах!(5)

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газета Сегодня
17:30 21.02.2018
газета Сегодня / Банки

Удар по ABLV мог зацепить и другие банки страны, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Вместо того чтобы гасить нарастающую панику вкладчиков, руководство страны разжигает тревогу банковских клиентов.

 

Так, председатель Комиссии по национальной безопасности Латвии Инесе Либиня–Эгнере вдруг заявила, что в нынешней нестабильной ситуации у людей может возникнуть желание изъять свои деньги из коммерческих банков Латвии. При этом она категорически отказалась поддерживать попавших в затруднительное положение банкиров государственными финансами.

 

Речь идет о получившем черную метку банке ABLV, из которого за несколько дней выкачали около 600 млн евро. А что с остальными банками?  Насколько оправдана тревога главы латвийской нацбезопасности?

 

Газета «СЕГОДНЯ» обратилась к ряду местных банков с вопросом: как на происходящие потрясения реагируют их клиенты? 

 

В результате блицопроса банки разделились на две части. Одни рассказали о ситуации с вкладами, другие затаились.

 

Что касается затаившихся. Отказ ответить на элементарный вопрос позволяет предполагать все что угодно. Например, что у клерков нет времени на общение с СМИ, так как они бегают по городу в поисках денег для затыкания дыр. Или собирают чемоданы. Или в это тревожное для банковского сектора время отдыхают на каких–либо офшорных островах. Впрочем, на этот счет пусть беспокоятся   вкладчики этих банков. 

 

Справедливости ради отметим, что банков, манкировавших возможностью привнести ясность в текущую финансовую ситуацию, оказалось все два. Это Blueorangebank (бывший Baltikums bank) и Norvik banka (эти, очевидно, заняты тяжбой с главой центробанка).

 

В свою очередь, откликнувшиеся на вопрос банки дружно заверили читателей газеты «СЕГОДНЯ» в стабильности ситуации.

 

«В поведении клиентов банка Citadele не замечено никаких изменений», — сообщила руководитель отдела коммуникаций Иева Праулиня.

 

«В работе Luminor не отмечено повышенной активности клиентов. Продолжаем обслуживание в обычном режиме, все наличные и электронные платежи проходят без изменений», — утверждает представитель банка Лита Юберте–Круминя.

 

«В случае Swedbank не наблюдаются никаких перемен в поведении клиентов», — сообщила глава пресс–службы банка Кристина Якубовска.

 

«Наши данные свидетельствуют, что клиенты банка SEB в течение последних дней не изменили своих обычных привычек. Число клиентов, которые используют наши банкоматы, не отличается от обычных показателей, характерных для рабочих дней», — написал представитель банка Мартиньш Панке.

 

Виктор СИНИЦКИЙ. 

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (5)
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ПЕДУАРДАМ 17:43 21:02:2018

БАНКОВСКАЯ МАФИЯ ЛАТВИИ.
ВМЕСТЕ С ГЛАВНЫМ ЛАТЫШСКИМ ВОРЮГОЙ РИМШЕВИЦАскунсом
ЗАЛЕЗЛА В БОЛЬШУЮ ВОНЮЧУЮ ДЫРСУ!!!
ЩА УСЯ ПРЕСТУПНАЯ ЛАТЫШСКАЯ БАНКОВСКАЯ СЕТЬ
ПОД
ОГРОМНЫМ ВОПРОСОМ....ЛАТЫШСКАЯ БАНКОВСКАЯ МАФИЯ
ЖДЁТ
АМЕРИКАНСКУЮ КРЫШУ....ЧТОБЫ РАЗРУЛИТЬ ЭТУ АВАРИЙНУЮ СИТУЁВИНУ....
ПОПКОРН и ТЕЛЕВИЗОР в СТУДИЮ!!!!
ВЫЕЗДНАЯ ГАСТРОЛЬ - ШОУ "ЛАТЫШИ и ЖОПА" НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ!!!

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И 18:24 21:02:2018

Только болезные "орут" заглавными буквами в комментариях.

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уроду "ване"-платному троллю пиндосни 19:43 21:02:2018

и платные уроды пытаются отрабатывать свои центы мелкими буквами!

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Latviešu patriots 18:44 21:02:2018

давно лабуууусятными банками не пользуююсь!

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Из Латгалии. 18:58 21:02:2018

Первый раз радуюсь тому, что у меня нет работы. Следовательно пустой счёт в банке.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (18)

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