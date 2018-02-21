Удар по ABLV мог зацепить и другие банки страны, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Вместо того чтобы гасить нарастающую панику вкладчиков, руководство страны разжигает тревогу банковских клиентов.

Так, председатель Комиссии по национальной безопасности Латвии Инесе Либиня–Эгнере вдруг заявила, что в нынешней нестабильной ситуации у людей может возникнуть желание изъять свои деньги из коммерческих банков Латвии. При этом она категорически отказалась поддерживать попавших в затруднительное положение банкиров государственными финансами.

Речь идет о получившем черную метку банке ABLV, из которого за несколько дней выкачали около 600 млн евро. А что с остальными банками? Насколько оправдана тревога главы латвийской нацбезопасности?

Газета «СЕГОДНЯ» обратилась к ряду местных банков с вопросом: как на происходящие потрясения реагируют их клиенты?

В результате блицопроса банки разделились на две части. Одни рассказали о ситуации с вкладами, другие затаились.

Что касается затаившихся. Отказ ответить на элементарный вопрос позволяет предполагать все что угодно. Например, что у клерков нет времени на общение с СМИ, так как они бегают по городу в поисках денег для затыкания дыр. Или собирают чемоданы. Или в это тревожное для банковского сектора время отдыхают на каких–либо офшорных островах. Впрочем, на этот счет пусть беспокоятся вкладчики этих банков.

Справедливости ради отметим, что банков, манкировавших возможностью привнести ясность в текущую финансовую ситуацию, оказалось все два. Это Blueorangebank (бывший Baltikums bank) и Norvik banka (эти, очевидно, заняты тяжбой с главой центробанка).

В свою очередь, откликнувшиеся на вопрос банки дружно заверили читателей газеты «СЕГОДНЯ» в стабильности ситуации.

«В поведении клиентов банка Citadele не замечено никаких изменений», — сообщила руководитель отдела коммуникаций Иева Праулиня.

«В работе Luminor не отмечено повышенной активности клиентов. Продолжаем обслуживание в обычном режиме, все наличные и электронные платежи проходят без изменений», — утверждает представитель банка Лита Юберте–Круминя.

«В случае Swedbank не наблюдаются никаких перемен в поведении клиентов», — сообщила глава пресс–службы банка Кристина Якубовска.

«Наши данные свидетельствуют, что клиенты банка SEB в течение последних дней не изменили своих обычных привычек. Число клиентов, которые используют наши банкоматы, не отличается от обычных показателей, характерных для рабочих дней», — написал представитель банка Мартиньш Панке.

Виктор СИНИЦКИЙ.