Вкусно поесть на улице

13 января в Вецриге уже второй год подряд прошел фестиваль уличной еды, или Riga Street food festival. 15 шеф-поваров ресторанов столицы вышли на улицу и с 13 до 20 часов готовили под открытым небом свои лучшие блюда зимнего сезона.

В самом сердце Старого города на перекрестке улиц Калькю и Вальню, напротив часов Laima, можно было попробовать современные блюда на основе латышских традиционных продуктов.

Мастера обещали, и сдержали свое слово: таких блюда ни в одном меню не встретишь. Повара дали волю своему творчеству, свободно экспериментируя на тему вкуса. Так что посетители, даже самые взыскательные, были довольны.

Еду для гостей фестиваля готовили: ресторан трех поваров “Tam labam būs augt!” и шеф-повар Артур Тринкунс; “Aqua Luna” и шеф-повар Мадара Батарага; “Cup&Cino” и его представитель Инеце Вицупа; “Entresol” и шеф-повар Раймонд Зоммерс; “Ferma” и шеф-повар Марис Астичс; “Kolonāde. Mūsu stāsti..” и шеф-повар Айнар Володка; “Kuk Buk restorāns” и шеф-повар Андрис Юганс; “Martins Street” и шеф-повар Мартиньш Ритиньш; “Pagalms” и шеф-повар Кристап Силис; “Restorāns 3” и шеф-повар Юрис Дукальскис; “Rocket Bean Roastery” и шеф-повар Артур Ташканс; “Steiku Haoss” и шеф-повара Кристап Яуя и Андрей Боярченко; “Tinto” и шеф-повар Давис Круминьш; “Valmiermuižas alus vēstniecība Rīgā” и шеф-повар Угис Вейтс.

Традиция прижилась!