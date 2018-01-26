Ни документов, ни детских вещей, ни мебели, которая была куплена за свои деньги. Возмутительная ситуация, когда владелец квартиры по адресу улица Гривас 25-36 в Риге без объяснения причин вышвыривает арендаторшу с ребенком на улицу, передает Bez Tabu.

Женщина по имени Рамона рассказывает, что договор об аренде квартиры был составлен от руки. Оплата производилась наличными, долгов не было. Так продолжалось до октября, когда произошло то, что женщина не могла представить даже в кошмарном сне.

“В один прекрасный день к нам пришел хозяин. Он хотел мне показать другую квартиру, которая якобы была дешевле. Сходили, посмотрели, разошлись, а когда вернулись одни обратно, дверь в нашу старую квартиру уже не открывалась”, — рассказывает Рамона.

В итоге семье в срочном порядке пришлось переехать к тетке, а свои вещи из квартиры женщина получить так и не смогла, попросив одежду и часть прочих вещей у благотворительных организаций.

Владелец квартиры, которого зовут Ахмед, откровенно нарушает закон, поскольку выгнать на улицу арендатора он имел право лишь по истечению срока аренды, либо по решению суда. При этом, речь даже не идет о “взятых в заложники” вещах, за которые он теперь требует выкуп.

Более того, неделю назад в интернете появилось объявление о сдаче квартиры, где на фотографиях Рамона узнала свою мебель и прочие вещи. Журналисты связались с Ахмедом, однако тот продолжил гнуть свою достаточно странную линию.

— Когда вы отдадите бывшей арендаторше ее вещи?

— Я ей сказал, отдам тогда, когда они мне заплатит. За два с половиной месяца.

— Вы можете доказать, что она вам что-то должна?

— Могу доказать. Счета пришли.

— За какой период? Они там жили. А договор у вас есть?

— Я не знаю. Должен быть. У них и спрашивайте. Я им сказал

– заплатите и забирайте свои вещи. Они у меня сложены аккуратно.

Журналисты решили лично встретиться с мужчиной и зашли в ту самую квартиру, из которой недавно была изгнана Рамона. За дверью был слышен голос женщины.

— Кто?

— Добрый день. Мы с канала ТВ3. А кто вы?

— Мы родственники Ахмеда.

— Вы знаете, что в квартире остались вещи предыдущего арендатора?

— Это ее проблема. Мы тут просто живем. Второй месяц. Часть вещей и мебель Ахмед уже продал. Остальные вещи увез.

Выходит, что мужчина врал, утверждая, что все вещи так и лежат на месте. В полиции же говорят, что остается лишь написать заявление.

“Разумеется, при наличии заявления мы начнем дело и проверим действия этого человека”, — сказали стражи порядка, ожидая заявления от Рамоны.