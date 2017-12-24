Владельцы iPhone столкнулись с новой проблемой

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Виталий Вавилкин
16:14 24.12.2017
Техно / Гаджеты

Пользователи iPhone X заявили о невозможности одобрить семейные покупки с помощью Face ID. Об этом пишет Ars Technica.

Отмечается, что на старых iPhone со сканером отпечатков пальцев можно одобрить покупку, сделанную, к примеру, ребенком на другом устройстве с помощью Touch ID. В свою очередь на iPhone X со сканером лица такой возможности нет, и пользователям необходимо вводить свой пароль от Apple ID.

 

По предположению Ars Technica, причины такого ограничения кроются в том, что близкие члены семьи смогут легко обойти систему сканирования лиц.

 

Так, в ноябре сообщалось, что 10-летний ребенок смог разблокировать iPhone X матери с помощью Face ID, хотя изначально система не была настроена на распознавание его лица. Apple пока не прокомментировала ситуацию.

 

На презентации iPhone X с Face ID в корпорации заявили, что система — наиболее защищенная из всех существующих. Так, в Apple утверждают, что вероятность случайно обойти защиту составляет один к миллиону, когда как вероятность взломать Touch ID — один к 50 тысячам.

Lenta.ru / Фото
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Андрей Шведов
18.12.2017

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