Владимир Познер объяснил, почему сбежал с эфира «Аль-Джазиры» (+ВИДЕО)(2)

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Виталий Вавилкин
13:45 25.02.2018
Lifenews / Знаменитость

Популярный российский журналист Владимир Познер рассказал, как «клюнул» на предложение телевизионщиков «Аль-Джазиры» принять участие в аналитической передаче, но «вляпался» в дебаты пропагандистов.

По словам Познера, журналисты «Аль-Джазиры» около двух лет предлагали ему принять участие в программах телеканала, но всегда получали отказ, пишет Ridus.

 

«Примерно два месяца тому назад в очередной раз со мной связался один из продюсеров канала и сообщил, что хотят посвятить одну программу целиком России, чтобы дать возможность зрителям „лучше понять“ то, что происходит в этой стране, — пишет телеведущий в своей колонке на Познер Online. — Он сказал мне, что участвовать в программе будут только представители России, что это будет честная и объективная попытка показать Россию такой, какая она есть сегодня. Должен сказать, что я, несмотря на весь мой опыт, клюнул на это предложение и дал согласие быть одним из участников программы».

«С самой первой минуты программы я понял, что «вляпался»: ведущий тут же напомнил зрителям о том, что в России скоро выборы, в которых принимает участие «кагебешник» Путин, то есть тон был задан сразу же. Я должен был тут же встать и уйти. Ведущий спросил меня, считаю ли я Россию демократией, на что я ответил, что нет, не считаю, хотя есть некоторые демократические признаки. Затем высказалась Альбац, разумеется, отрицая то, что сказал я, хотя и сказала, что в России нет диктатуры, после чего Кара-Мурза выступил с довольно длинным монологом, смысл которого заключался в призыве к Западу не признавать предстоящих выборов легитимными, не поздравлять Путина с победой».

 

«Тут-то я и сказал, что мне совершенно не интересно принимать участие в этом разговоре, предоставляю двум другим участникам вести свою беседу, встал и ушел», — заключил Познер.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Саня 13:52 25:02:2018

Правда глаза колет?

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Сергей 14:59 25:02:2018

Сгинь хохлобыдлятина

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Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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