Популярный российский журналист Владимир Познер рассказал, как «клюнул» на предложение телевизионщиков «Аль-Джазиры» принять участие в аналитической передаче, но «вляпался» в дебаты пропагандистов.

По словам Познера, журналисты «Аль-Джазиры» около двух лет предлагали ему принять участие в программах телеканала, но всегда получали отказ, пишет Ridus.

«Примерно два месяца тому назад в очередной раз со мной связался один из продюсеров канала и сообщил, что хотят посвятить одну программу целиком России, чтобы дать возможность зрителям „лучше понять“ то, что происходит в этой стране, — пишет телеведущий в своей колонке на Познер Online. — Он сказал мне, что участвовать в программе будут только представители России, что это будет честная и объективная попытка показать Россию такой, какая она есть сегодня. Должен сказать, что я, несмотря на весь мой опыт, клюнул на это предложение и дал согласие быть одним из участников программы».

«С самой первой минуты программы я понял, что «вляпался»: ведущий тут же напомнил зрителям о том, что в России скоро выборы, в которых принимает участие «кагебешник» Путин, то есть тон был задан сразу же. Я должен был тут же встать и уйти. Ведущий спросил меня, считаю ли я Россию демократией, на что я ответил, что нет, не считаю, хотя есть некоторые демократические признаки. Затем высказалась Альбац, разумеется, отрицая то, что сказал я, хотя и сказала, что в России нет диктатуры, после чего Кара-Мурза выступил с довольно длинным монологом, смысл которого заключался в призыве к Западу не признавать предстоящих выборов легитимными, не поздравлять Путина с победой».

«Тут-то я и сказал, что мне совершенно не интересно принимать участие в этом разговоре, предоставляю двум другим участникам вести свою беседу, встал и ушел», — заключил Познер.