Владимир Высоцкий: «Я был душой дурного общества»

Москва. 25 июля 1980 год. Олимпиада с «ласковым Мишей». Но именно в этот летний день из уст в уста передавали: «Слышали — Высоцкий умер?»

В день похорон проститься с Владимиром Семеновичем пришли десятки тысяч человек, хотя о его смерти не было информации — только сообщение в одну строку в вечерней газете. Люди шли нескончаемым потоком, чтобы проститься с тем, кого любили и уважали — прежде всего за искреннюю жизнь и творчество без капли лжи и фальши. Шли проститься с талантом и личностью. Легендой.

Справка «ЛЮБЛЮ!»

Владимир Семенович Высоцкий — артист театра и кино, поэт, автор и исполнитель песен. Трагически ушел из жизни в 42 года.

Работал в театрах Московском драматическом им.А.С.Пушкина, в театре на Таганке. сыграл более 20 ролей, в том числе Гамлета (в этой роли он последний раз выходил на сцену за неделю до смерти) , а также другие знаменитые роли Галилея, Лопахина... Его фильмография насчитывает около 30 фильмов. В течение жизни он дал более полутора тысяч концертов в СССР и за границей, однако по телевидению при жизни Высоцкого не было показано ни одного его концертного выступления или интервью.

Был женат три раза. Первый брак студенческий, с женой Изольдой прожили около четырех лет. Вторая супруга – Людмила Абрамова (развелись в в 1970 году), в браке родилось два сына: Аркадий (киносценарист, писатель, 55 лет) и Никита (режиссер, сценарист, продюсер, 53 года). Третья жена — француженка, актриса Марина Влади. Есть внебрачная дочь Анастасия от актрисы театра на Таганке Татьяны Иваненко.

Театр

После школы будущий кумир граждан поступил в МИСИ – инженерно-строительный институт. Который бросил не дойдя до первой же сессии, в новогоднюю ночь 1956 года. Сначала всю ночь с другом они чертили чертежи, а потом Владимир в сердцах вылил на бумаги пузырек чернил: «Все! Хватит! Буду готовиться в театральный, а это – не мое!»

Владимир Высоцкий в роли Гамлета

В школу-студию при МХАТ на актерское отделение Высоцкий поступил с первого раза. Через три года сыграл свою первую роль — Порфирия Петровича в учебном спектакле «Преступление и наказание». Сыграл хорошо, но театральная Москва не приняла Высоцкого — не красавец, странный какой-то… Походил по театрам, долго искал себя, аж до 1964 года, пока нашел «свой» театр — на Таганке. Под управлением Юрия Любимого: «Я предложил Володе пройти прослушивание, а он мне в ответ предложил «я спою». Дал Володе пять минут, а слушал его полтора часа…»

Музыка

Своим учителем в музыке Владимир считал Булата Окуджаву. Посвятил Булату Шалвовичу песню «О Правде и Лжи». А начинал — с «дворовой романтики». Но главное, что отличало Высоцкого от любых других «пацанов с гитарой» — страсть. И невероятная честность — говорить, писать, орать своим знаменитым хриплым голосом только то, что чувствовал, думал, о чем болела душа...

Итог — множество песен к известным кинофильмам, стадионы и концертные залы, где люди с замиранием сердца жаждали услышать знакомый голос. При жизни Высоцкого было выпущено 7 мини-альбома по 4 песни, а также 11 пластинок со сборниками песен разных исполнителей, в том числе и его.

Кино

Первый и оглушительный успех пришел к артисту после фильма «Вертикаль» (1967), где прозвучали и песни Высоцкого. Успех оглушительный! И сразу посывались роли, одна лучше другой: «Служили два товарища» (1968), «Короткие встречи» (1967), «Опасные гастроли» (1969), « Хозяин тайги» (1968).

А потом так же резко, как успех, наступил игнор. Артист стал неугоден советской власти. Отчасти из-за песен, отчасти из-за скандального характера, отчасти из-за романа с француженкой и «Мерседеса», который был только у Высоцкого и Брежнева, отчасти из-за поездок за границу. В общем, звезды сошлись не так и не в том месте. Высоцкий переживал, что ему не дают ролей, не выпускают за границу, ограничивают концерты… И по старинной традиции топил горе в алкоголе.

Любимая женщина

Несмотря на «альтернативную», как сейчас бы сказали, внешность Высоцкий невероятной нравился женщинам. Харизма! Он мог покорить любую!

Марина Влади: «Впервые я увидела его на сцене. Закованный в цепи он рвался, кричал... Его голос был похож на раскаты грома. Он играл Хлопушу в «Пугачеве». Это был 1967 год. Я сидела в зале и была потрясена его талантом. Мощь его игры поразили меня. Но я не была готова к отношениям. Что-то меня останавливало…Но как можно долго сопротивляться его напору и безудержному характеру? Я поняла, что влюбилась».

Владимир Высоцкий и Марина Влади

Для Влади и Высоцкого каждый прожитый день в то десятилетие — с 1970 по 1980 вместе был праздником и драмой одновременно. Они виделись редко. Бесконечные телефонные звонки, ожидание виз просто изматывали влюбленных. Казалось, что официальный статус мужа и жены решит все вопросы, но увы — это ничего не дало, и визы они ожидали так же мучиталньо, как и в статусе любовников. А еще — алкоголь.

Марина Влади: «Да, он пил. И это было страшно. Он запивал свой непризнанный статус поэта. Он пил, чтобы жить. Он сгорал от бешеного ритма. Он же даже не спал нормально! Ночью писал, а на отдых отводил два или четыре часа. И снова алкоголь, компании. Так вечно продолжаться не могло. Мы прожили более десяти лет. Но я не могла постоянно находиться рядом с ним… У меня же была жизнь и в Париже. В очередной приезд я почувствовала его охлаждение ко мне… Но списала на эти десять лет и его усталость…

Не знала, что дело было в другом. Морфий. Он отчаялся выжить. Я сходила с ума от ревности. Да, я знала об его изменах, но я не могла понять причину поступков. Он просто устал жить. И он цеплялся за жизнь. Он доказывал себе, что имеет право жить. Но это было невыносимо. Смерь ходила за ним следом. Первый сердечный приступ случился 25июля 1979 года, в Бухаре. Володю спасли. Но он знал, что «дама в черном» придет скоро за ним. И она пришла. Через год».

25 июля 1980 года Владимир Семенович Высоцкий умер во сне от обширного инфаркта. По другой версии он задохнулся во сне. Отец Высоцкого не позволил производить вскрытие, поэтому точная причина смерти не установлена.

Малоизвестные факты

** Первое стихотворение «Моя клятва» Высоцкий написал 8 марта 1953 года, будучи учеником 8 класса. Оно было посвящено памяти Сталина и было полно чувством скорби по умершему вождю. А первые песни Высоцкого появились в начале 1960-х годов. Дебютом считают песню «Татуировка», написанную летом 1961 года в Ленинграде — она положила начало циклу «блатной» тематики в творчестве поэта.

** Официальное признание Высоцкого как певца-профессионала состоялось 13 февраля 1978 года: приказом № 103 министра культуры СССР Владимиру Высоцкому была присвоена «высшая категория вокалиста-солиста эстрады». Но по Центральному телевидению в годы жизни Высоцкого ни разу не показали ни его концерт, ни интервью.

** Перед авторитетом Владимира Высоцкого в Советском Союзе склонялись даже преступники. Ходила байка, что обокрали одну квартиру, но узнав, что вещи принадлежат любимому артисту, тут же вернули все Высоцкому.

** В его жизни все было наперекор, и вопреки. После несчастного случая, когда артист чуть не утонул в реке Кура, он попросил своих друзей, чтобы в следующий раз его тело ловили не по течению, а против!

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

** Владимир Высоцкий выкуривал не менее пачки сигарет в день и страдал алкогольной зависимостью на протяжении многих лет. В конце 1975 года на смену алкоголю пришли морфий и амфетамин.

**18 июля 1980 года Высоцкий последний раз появился на публике в Театре на Таганке, в роли Гамлета. В ночь на 25 июля 1980 года, на 43-м году жизни, Владимир Высоцкий скончался во сне в своей московской квартире от острой сердечной недостаточности.

PS

25 декабря 2018 года Высоцкому исполнилось бы 80 лет. Советские власти многое делали для того, чтобы его имя было стерто из памяти людей, но к счастью этого не случилось. Его песни и сейчас современны. Их исполняют и на концертах, и в телевизионных шоу. Спектакли собрали по крупицам, восстановили записи. Фильмы с участием Высоцкого входят в «Золотой фонд».

Говорят, что если бог дает талант и популярность, то и спрашивает за это… Глупо сейчас рассуждать: « А сколько бы он еще смог сыграть, написать…» Высоцкому был дан дар, и он воспользовался им так, как хотел. Правильно ли? А кто мы такие, чтобы судить об этом?..

Татьяна Тимука