Владмимр Познер о «Кремлевском списке»(1)

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Тимур Пушкарев
15:21 31.01.2018
В мире / Россия

Хотел бы сказать совсем коротко о так называемом «Кремлевском списке».

Советую вам прочитать статью по этому поводу Юлии Латыниной, опубликованную сегодня в «Новой газете» — ссылка. По сути дела, она права. Список этот – «пшик». Абсолютная формальность.

 

Подтверждение? Пожалуйста: в нем перечислены все члены правительства РФ. Например, министр по ЖКХ. А он чем насолил Америке?

 

Этот список является демонстрацией нескольких вещей:

 

(1) неграмотности американского аппарата; (2) безразличия американского истеблишмента к тому, что на самом деле происходит в России; (3) стремления создавать впечатление реальной активности при полном ее отсутствии.

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Комментарии (1)
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народ Латвии 15:26 31:01:2018

согласны-полный дебилизм уродов-пиндосов!

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 