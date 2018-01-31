Хотел бы сказать совсем коротко о так называемом «Кремлевском списке».

Советую вам прочитать статью по этому поводу Юлии Латыниной, опубликованную сегодня в «Новой газете» — ссылка. По сути дела, она права. Список этот – «пшик». Абсолютная формальность.

Подтверждение? Пожалуйста: в нем перечислены все члены правительства РФ. Например, министр по ЖКХ. А он чем насолил Америке?

Этот список является демонстрацией нескольких вещей:

(1) неграмотности американского аппарата; (2) безразличия американского истеблишмента к тому, что на самом деле происходит в России; (3) стремления создавать впечатление реальной активности при полном ее отсутствии.