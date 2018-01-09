Власти Эстонии делят церковь на «свой-чужой»(5)

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Анатолий Тарасов
09:56 09.01.2018
В мире / Евросоюз

Власти Эстонии дали верующим четкий сигнал: отныне и их будут делить по принципу «свой-чужой». Правительство выделило щедрые по местным меркам субсидии евангелическо-лютеранской церкви и Эстонской апостольской православной церкви, образованной Константинопольским патриархатом. А вот многочисленная паства Московского патриархата не получила ничего.

Деньги «своим» официальный Таллин выделил «в качестве не подлежащей возвращению дотации для компенсации церквям материального ущерба, полученного в ходе войны и оккупации». Понятно, что по этой логике включать в список пострадавших религиозную организацию, в названии которой фигурирует столица «страны-агрессора», кажется странным, особенно если забыть о том, каким гонениям она подвергалась при столь нелюбимой эстонскими властями советской власти.

 

Как уточняют местные СМИ, средства были выделены в ответ на просьбу самих религиозных организаций и пойдут на восстановление уже имеющихся зданий и на покупку новых. В Эстонской православной церкви Московского патриархата пояснили, что за такой помощью к властям страны не обращались.

 

«В подобной форме субсидирования мы не нуждаемся», — заверил представитель Эстонской церкви.

 

По его словам, ЭПЦ МП не получает дотаций от эстонского правительства. Деньгами ей иногда помогают Совет церквей Эстонии и некоторые муниципалитеты, как это было во время реставрации Казанской церкви в Таллине — одной из старейших деревянных церквей в Европе.

 

В конце ноября патриарх Кирилл на Архиерейском соборе пожаловался на непростую ситуацию в Эстонии. Несмотря на то что, по его словам, руководство страны «стремится поддерживать с Церковью конструктивные взаимоотношения», многие проблемы до сих пор остаются нерешенными, как, например, вопрос церковного раскола, длящегося с начала XX века.

 

В 1920 году патриарх Тихон даровал Эстонской церкви широкую автономию. Однако спустя два года православное духовенство республики, порвавшей все контакты с советской Россией, обратилось к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить их церкви полную независимость (автокефалию). Однако добиться ее так и не удалось. Вместо этого была образована автономная Эстонская апостольская православная церковь.

 

Когда же Эстония вошла в состав СССР, православное духовенство вернулось в Московский патриархат. А в 1993 году патриарх Алексий II вернул Эстонской церкви автономию, что делало ее де-факто административно и финансово независимой от Москвы. Но власти страны упорно признают законной только ЭАПЦ, несмотря на практически полное отсутствие у нее паствы.

 

«Я была свидетельницей визита патриарха Константинопольского Варфоломея в Эстонию. Где-то на третий день он спросил главу ЭАПЦ: «А что за два автобуса с туристами постоянно за мной следуют? Вы можете мне показать реальную паству?» — вспоминает Людмила, прихожанка ЭПЦ МП.

 

При этом создание такой искусственной церкви привело к резкому ухудшению отношений между Москвой и Константинополем. Официальную регистрацию ЭПЦ МП смогла получить лишь в 2002 году, что, впрочем, не сильно улучшило ее положение.

 

«В нашей Эстонской православной церкви Московского патриархата мы переживаем немалые трудности: многие храмы, в которых мы совершаем богослужения, принадлежат эстонскому государству, а мы пользуемся ими на правах аренды. И ситуация не меняется», — посетовал в интервью РИА Новости предстоятель ЭПЦ митрополит Корнилий.

 

Прихожане ЭПЦ жалуются, что русофобская истерия, которой пронизана риторика властей и СМИ, сильно отражается на жизни верующих.

 

«Старая басня о том, что все священники — агенты ФСБ, на бытовом уровне сильно подогревается церковными деятелями, конкурирующими с Эстонской церковью за паству. Ну и, конечно же, некоторые политики поднимают на этом свой рейтинг. Из уст официальных лиц это не звучит, а вот полуофициальных — ректора крупного вуза, заместителя третьесортного министра — вполне», — рассказывает житель Таллина Николай, прихожанин Эстонской церкви Московского патриархата.

 

По его словам, по той же причине общение между прихожанами ЭПЦ и ЭАПЦ практически отсутствует. Причем такое положение дел уникально для Прибалтики — ни в Латвии, ни Литве подобной проблемы нет. 

 

Митрополит Корнилий сравнивает ситуацию в Эстонии с Украиной: и там и там все идет по одному сценарию, с участием других религиозных организаций и при молчаливой поддержке властей. А виноваты «агенты Кремля» в рясах. Судя по тому, как власти Эстонии игнорируют проблемы 150-тысячной паствы Эстонской церкви Московского патриархата, в отличие от 20-тысячной ЭАПЦ, сценарий передачи храмов, в том числе силовой, «малым сим» вполне может стать реальным.

РИА Новости / Фото
Комментарии (5)
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Latviešu patriots 10:19 09:01:2018

100% atbalstu

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CCCP 10:49 09:01:2018

Глист и в Эстонии глист!

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ин-на 10:37 09:01:2018

выродки все равно сдохнут, не помогут вам ваши боги

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Защитник 10:53 09:01:2018

Московскому патриархату не нужны подачки от правительства. Они сами купят любую страну с правительством и народом. Тут вся фишка в том, кто приходит в церковь, в одну приходят бомжи, в другую нормальные люди и церковь процветает на их пожертвования. Так вот. лютеране, меняйте религию и бог вам поможет стать человеками!

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Зачем? 10:54 09:01:2018

Зачем им все вообще что-то выделять? Пусть о них заботится их господь.

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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