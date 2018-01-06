Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что власти страны намерены снести мемориал Маарьямяэ. Как пояснил чиновник, причиной такого решения стала угроза обрушения, передает ТАСС.

«Если придут к мнению, что правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать. Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и, если необходимо, придется что-то забетонировать или снести», — заявил Рейнсалу.

Министр добавил, что для сохранения памятника необходим один миллион евро. При этом заметил, что мемориал и расположенные вокруг него художественные объекты не внесены в регистр памятников. «Для меня в них нет святыни», — добавил он.

Мемориальный комплекс Маарьямяэ представляет собой несколько памятников. Центральный объект — обелиск высотой 35 м, установленный в честь Ледового похода, когда в 1918 году морякам Балтийского флота удалось переправить суда с ценным грузом через Финляндию в российский Кронштадт из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии.

На церемониальной площади, которая был построена в 1975 году, воздвигнута скульптурная композиция «Негаснущее пламя». Она представляет собой две высеченные в доломитовой стене ладони, которые согревались о пламя горевшего здесь в советские годы Вечного огня. На площади перед обелиском во времена СССР проводились военные парады.