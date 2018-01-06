Власти Эстонии решили снести советский мемориал в Таллине(12)

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Виталий Вавилкин
08:05 06.01.2018
В мире / Политика

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что власти страны намерены снести мемориал Маарьямяэ. Как пояснил чиновник, причиной такого решения стала угроза обрушения, передает ТАСС.

«Если придут к мнению, что правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать. Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и, если необходимо, придется что-то забетонировать или снести», — заявил Рейнсалу.

 

Министр добавил, что для сохранения памятника необходим один миллион евро. При этом заметил, что мемориал и расположенные вокруг него художественные объекты не внесены в регистр памятников. «Для меня в них нет святыни», — добавил он.

 

Мемориальный комплекс Маарьямяэ представляет собой несколько памятников. Центральный объект — обелиск высотой 35 м, установленный в честь Ледового похода, когда в 1918 году морякам Балтийского флота удалось переправить суда с ценным грузом через Финляндию в российский Кронштадт из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии.

 

На церемониальной площади, которая был построена в 1975 году, воздвигнута скульптурная композиция «Негаснущее пламя». Она представляет собой две высеченные в доломитовой стене ладони, которые согревались о пламя горевшего здесь в советские годы Вечного огня. На площади перед обелиском во времена СССР проводились военные парады.

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (12)
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ha 08:15 06:01:2018

molodci

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he-ру 08:23 06:01:2018

Идиотизм рулит! Вот так и борются идиоты сами с собой.

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для ha 08:25 06:01:2018

В собачей конуре блохи кусают?!

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ин-на 09:04 06:01:2018

тупые дебилы

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Однако! 09:42 06:01:2018

Не думал, что и эстонцев есть эти уродливые представители-памятники эпохи брежневского гигантизма, которые Советы железобетонными метками понатыкали по всей Европе.

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пламя 08:23 06:01:2018

Никто не забыт и ничто не будет забыто. Профашистские прыщи ещё пожалеют.

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АГТ 08:25 06:01:2018

ФАШИСТЯРЫ ЕЩЕ ЖИВЫ!!!

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подвигу эстонцев посвящённый мемориал в Эстонии! 08:37 06:01:2018

Народы не уважающие своё прошлое не имеют будущего. А министр-дибил обычное явление современности, их ведь агенты ЦРУ назначают на посты в колониях по принцыпу лояльности буржуазии, а не за выдающиеся профессиональные качества. Все в окупированой капиталистами Прибалтике давно успели в этом убедится за чеверть века. Да что там говорить. У Советского Союза были деньги построить такие объекты, которые у Европейского Союза и «независимой» Прибалтики нет денег содержать :) Нищеброды одним словом. Вспомните, братья эстонцы, этого идиота не уважающего историю Эстонии и подвиги эстонского народа, когда будете расставлять галочки в билютенях на следующих выборах..

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Наvtibk 09:38 06:01:2018

Какое "свое прошлое" должны уважать эстонцы, с таким же уважением жена может уважать свое прошлое с мужем-насильником, беречь как память его трусы и носки.

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dave 08:45 06:01:2018

Это еще раз доказывает что в прибалтике у власти стоят отбросы общества.Пора делать зачистку этих второсортных говноедов.Все равно от них толку нет.

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Ну и...? 11:15 06:01:2018

Верно говоришь-пора очищать страны Балтии от говноедов-особей второго сорта,и можно было-бы начинать с ТЕБЯ,но...КУДА вас,убогих девать,вамиподобные ни-к-чему не способные(кроме нытья) и НИКОМУ не нужные..

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12

Мнение
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