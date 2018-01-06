«Если придут к мнению, что правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать. Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и, если необходимо, придется что-то забетонировать или снести», — заявил Рейнсалу.
Министр добавил, что для сохранения памятника необходим один миллион евро. При этом заметил, что мемориал и расположенные вокруг него художественные объекты не внесены в регистр памятников. «Для меня в них нет святыни», — добавил он.
Мемориальный комплекс Маарьямяэ представляет собой несколько памятников. Центральный объект — обелиск высотой 35 м, установленный в честь Ледового похода, когда в 1918 году морякам Балтийского флота удалось переправить суда с ценным грузом через Финляндию в российский Кронштадт из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии.
На церемониальной площади, которая был построена в 1975 году, воздвигнута скульптурная композиция «Негаснущее пламя». Она представляет собой две высеченные в доломитовой стене ладони, которые согревались о пламя горевшего здесь в советские годы Вечного огня. На площади перед обелиском во времена СССР проводились военные парады.
molodci« ответить
Идиотизм рулит! Вот так и борются идиоты сами с собой.« ответить
В собачей конуре блохи кусают?!« ответить
тупые дебилы« ответить
Не думал, что и эстонцев есть эти уродливые представители-памятники эпохи брежневского гигантизма, которые Советы железобетонными метками понатыкали по всей Европе.« ответить
Никто не забыт и ничто не будет забыто. Профашистские прыщи ещё пожалеют.« ответить
ФАШИСТЯРЫ ЕЩЕ ЖИВЫ!!!« ответить
Народы не уважающие своё прошлое не имеют будущего. А министр-дибил обычное явление современности, их ведь агенты ЦРУ назначают на посты в колониях по принцыпу лояльности буржуазии, а не за выдающиеся профессиональные качества. Все в окупированой капиталистами Прибалтике давно успели в этом убедится за чеверть века. Да что там говорить. У Советского Союза были деньги построить такие объекты, которые у Европейского Союза и «независимой» Прибалтики нет денег содержать :) Нищеброды одним словом. Вспомните, братья эстонцы, этого идиота не уважающего историю Эстонии и подвиги эстонского народа, когда будете расставлять галочки в билютенях на следующих выборах..« ответить
Какое "свое прошлое" должны уважать эстонцы, с таким же уважением жена может уважать свое прошлое с мужем-насильником, беречь как память его трусы и носки.« ответить
Это еще раз доказывает что в прибалтике у власти стоят отбросы общества.Пора делать зачистку этих второсортных говноедов.Все равно от них толку нет.« ответить
Верно говоришь-пора очищать страны Балтии от говноедов-особей второго сорта,и можно было-бы начинать с ТЕБЯ,но...КУДА вас,убогих девать,вамиподобные ни-к-чему не способные(кроме нытья) и НИКОМУ не нужные..« ответить