На церемонии открытия обновленной экспозиции на месте бывшего концлагеря в Саласпилсе, в которой принимали участие участие глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, министр культуры Даце Мелбарде и руководство Музея оккупации, ни слова не было сказано о самом лагере и о тех, кто освобождал страну.

Кроме того, высказаться не дали представителям Латвийского общества малолетних узников лагеря, а сотрудников российского посольства вообще не пригласили.

В обновленной экспозиции музея были представлены экспонаты, дающие слабое представление о том, что такое концентрационный лагерь. Саласпилс определяют как «пересылочный лагерь», «тюрьму расширенного типа», «лагерь трудового воспитания».

Политолог и журналист Армен Гаспарян в еженедельном обзоре событий стран ближнего зарубежья и Балтии для радио Sputnik рассказал, что латвийские власти давно стремились похоронить истинную память о Саласпилсе.

«Сначала они сказали, что это был детский оздоровительный лагерь, а те документы, которые существуют по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов, документы, которые были в Нюрнберге и документы, которые были на «Рижском процессе», — это все гнусная ложь сталинских пропагандистов, которые нынешние путинские. Но номер не прошел. А тяга к тому, чтобы переписать эту страницу истории осталась», — пояснил Гаспарян.

Он рассказал, что латышские националисты готовы сделать все что угодно и выжидать сколько угодно времени, лишь бы переиграть эту историю и отмыть имена своих героев. Для этого, по мнению Гаспаряна, сначала им надо было оправдать Саласпилс, потом постараться каким-то образом доказать, что в Рижском гетто не было латышских охранников.

Гаспарян отмечает, что события, преданные широкой огласке в обществе, как, например, сожжение рижской хоральной синагоги зондеркомандой латышского коллаборациониста Виктора Арайса, переиначить уже нельзя, но фигуры поменьше — из айзсаргов или угунскрустсовцев, все же можно вывести из игры.

«Ты шаг за шагом должен выбивать подпорочки, но начинать надо с Саласпилса — это самая сложная история. Проблема в том, что помимо расследований Советского Союза, есть еще и немецкие расследования. И здесь уже неизвестно с кем бороться — на международный уровень байку про детский лагерь Саласпилс не вынесешь, можно угодить за решетку», — подчеркнул политолог.

Он пояснил, что именно по этой причине, вся литература, оправдывающая ужасы Саласпилса, выходит исключительно на латышском языке, чтобы не было утечек, благо, большинство европейцев не так хорошо осведомлены о лагерях, которые были расположены на оккупированных территориях Советского Союза.

«Саласпилс — это внутренняя история Латвии, поэтому здесь легко выставлять себя жертвой гнусных инсинуаций и гонений советского режима и современных экспертов. Но как только история с замалчиванием этой трагедии дойдет до Германии, всем, кто пытался переиначить факты, придется отвечать, потому что именно немецкий народ покаялся перед всем миром за этот лагерь», — подчеркнул Гаспарян.