Сейм Латвии передал на рассмотрение комиссий законопроект, предусматривающий запрет бывшим агентам и информаторам КГБ на участие в муниципальных выборах.

После проработки в комиссиях законопроект будет выставлен на голосование в Сейме.

В настоящее время запрет распространяется на кадровых сотрудников служб безопасности, служб разведки и контр-разведки бывшего СССР и ЛССР. Поправки в законе предусматривают распространение запрета на агентов и информаторов КГБ.

Инициатором законопроекта стал депутат Артус Кайминьш. По его словам, целью законопроекта является «защита демократических государственных уставов и национальной безопасности».

Когда стране понадобились историки на доверии, чтобы сделать благое дело – покопаться в «мешках ЧК» и оживить тени прошлого – отбоя не было. Но потом получилось как всегда. Чем больше погружаешься в прошлое, тем более зловещим кажется настоящее. Засунули историки головы в мешки. А там не только тени, но и вполне себе действующие фамилии – по слухам, уважаемые, государственные. Высунули, только открыли рот – а им государство заботливо ладонь на уста. Вы, говорит, то, что видели, никому не рассказывайте. Лишнее это.

Зачем, говорят, в мешки заставляли лезть, пыль глотать, говорили, мол, государству помочь надо. А государство и молвит им человечьим голосом: вы помогайте, конечно, но так-то сильно не надо. Мешки вам дали для увеселения, а не для неистовства. И вообще, аккуратнее с ними, особенно когда голову в них пихаете. Помните, что веревочка может случайно и затянуться. Узелок завяжется – и что потом?

Историки, конечно, на своем. Надо, говорят, чтобы страна знала своих героев, то есть предателей (а предателей в Латвии любят, так исторически сложилось). Чего нам бояться? Нас там нет, так пусть узнают, кто там. Но государство, уже поняв, что к чему, подключило контрразведку. Службы вежливо пояснили, что те, кто был завербован КГБ, потом мог быть перевербован. Это у женщин «бывшие», а у государства бывших не бывает. Огласив, так сказать, весь список, вы откроете пароли, явки и отзывы про славянский шкаф, а они по-прежнему действующие (чего их менять, если работает). В общем, думайте, что делаете, безопасности государства угрожаете. Родственники в России есть?

А потом пришла Госинспекция данных, заявила, что «обнародование «мешков ЧК» с указанием имен и фамилий, фигурирующих в архивах КГБ ЛССР вступает в противоречие с Законом о защите данных физических лиц». И для уяснения ситуации и приведения адреналина в норму – на комиссию по мешкам завели дело. Вдобавок министерство не предоставило им обещанного помещения – мол, нюхайте свои мешки по подвалам, мест у нас для вас не предвидится. И подарка под елку в виде финансирования работы в 2018 году не положили. Вы, говорят, все деньги уже получили, угомонитесь.