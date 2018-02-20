— Елена Георгиевна, почему в современной Латвии боятся голоса реальных участников тех ужасных событий?
— Они не хотят слышать правды. Никогда не хотят нас выслушать. Я всегда приглашаю представителей правительства 11 апреля и в последнее воскресенье сентября, когда мы проводим ритуал памяти в Саласпилсе. Никто никогда не приезжает. Они могли бы послушать воспоминания узников концлагеря Саласпилс. Все могли бы высказать им свое мнение и рассказать о том, что пережили в концлагере.
Я всегда приглашаю министра культуры. Она сейчас выступала, говорила, что ее бабушка была там. Но, понимаете, те, кто были из Латвии, жили в других бараках. Те же, кто были из Беларуси и России, жили отдельно. Мы располагались на нарах, а те, как я слышала, спали в кроватях. Также латыши имели право получать посылки. И нас ведь охраняли эсэсовцы-латыши, поэтому они через этих охранников могли что-то получить.
Мы же были совершенно в чужой стране, и нам никто никакие посылки не передавал. Мы были совершенно голодные и холодные, полностью брошенные на произвол судьбы и отобранные у родителей.
— Что представляет собой обновленная экспозиция на месте бывшего концлагеря?
— Всё, что раньше было, — теперь этого ничего нет. Всё новое. Указано, как строили лагерь, как возводили скульптуры. Есть два снимка, где дети из концлагеря выведены, но это уже в детском доме, прошел год, как не стало лагеря. На фотографии все в одинаковой одежде, в белых фартучках. Больше ничего не показано.
Не показано, как нас, голых (женщин, детей и стариков), из одного барака гнали в другой (в баню). Не показан снимок, где дети на нарах лежат. Нет снимка, где женщины запряжены в каток и укатывают дорожки. Нет снимка, где они землю переносят на носилках. Многих снимков нет, всего уже не вспомнишь.
— Как Вы оказались в этом концлагере?
— В 1943 году, когда была карательная экспедиция под названием «Зимнее волшебство» по нашему Себежскому району в Псковской области. Через нашу деревню проходила эта акция. Нас всех выгнали из деревни: всех сказали собрать и вывезти за пределы. В нашей стороне, где я жила, жители четырнадцати деревень были высланы, нас всех выгнали и гнали по дороге, после чего поместили в товарные вагоны. Пока поезд не был полный, нас из вагонов не выпускали. Когда уже свезли людей со всех деревень, нас повезли в Саласпилс. Ехали два или три дня; по дороге останавливались, так как какие-то поезда пропускали.
— Кто участвовал в карательной акции?
— Немец был один, в основном были айзсарги. Моя мама и бабушка слышали латышскую речь, поэтому они знали, что это соседи. Единственный немец был в форме и командовал, давал им какие-то распоряжения, а они уже всё делали. Когда нас выгнали из деревни, ее всю разграбили, а потом подожгли. Стерли деревню с лица земли.
— Как Вам удалось выжить в концлагере?
— В концлагере было трудно выжить, конечно. Мы выжили благодаря монахиням Троицкого монастыря. Они в прессе узнали, что очень много детей умирало в Саласпилсе. Я не знаю, как они это устроили, может быть заплатили, но они вывезли из концлагеря более четырехсот детей. Часть они поселили в детские дома, а часть отдали местным хозяевам для работы. Я работала в поле, выживать надо было.
— Какую социальную поддержку оказывают в Латвии бывшим узникам концлагерей? Насколько она сопоставима с помощью, которую оказывает Латвийское государство бывшим легионерам СС?
— Те узники, которые были в концлагере на территории Латвии и имеют удостоверение, в прошлом году к ноябрьским праздникам получили сто евро. Это один раз в год. До этого давали меньше: шестьдесят или семьдесят. Больше ничего. Единственное — проезд на электричке, поезде и автобусе по территории Латвии для тех, кто имеет удостоверение, бесплатный. Кто был в концлагерях, но не на территории Латвии, те ничего не имеют.
Помощь легионерам СС значительно больше. Они каждый месяц к пенсии получали пятьдесят латов, а теперь еще больше получают.
замалчивание латышскими властями этих преступлений только доказывает, что это твари. и им это не сойдет с рук, мразям« ответить
даже немцы признали саласпилский лагерь, лагерем смерти, а за отрицание уголовная отвественность« ответить
"За отрицание уголовная ответственность" .....« ответить
Значит наших правителей пора отправлять в Гаагский суд? Они же отрицают, что Саласпилс был лагерем смерти.
Какие немцы признали?« ответить
— Как Вам удалось выжить в концлагере?« ответить
— В концлагере было трудно выжить, конечно. Мы выжили благодаря монахиням Троицкого монастыря. Они в прессе узнали, что очень много детей умирало в Саласпилсе. Я не знаю, как они это устроили, может быть заплатили, но они вывезли из концлагеря более четырехсот детей.
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Несколько странный концлагерь, охраняемый непонятными "эсэсовцами-латышами", в котором можно кому-то заплатить, и вывезти 400 узников. И из какой прессы можно было узнать, что много детей умирало в Саласпилсе, что за газета об этом напечатала?
Наконец статус Саласпилса приближён к реальности..совковые выдумки и бизнес одного отдельно взятого народца выкинуты на помойку« ответить
Это латышский плевок.« ответить
И не примешивайте сюда латвийцев.
Желаю тебе там и подохнуть« ответить
Здесь не надо долго рассуждать: якобы "цивилизованные" латыши, в составе Вермахта , ЗАЖИВО сожгли моих родственников на территории России.... После ЭТОГО латышская МРАЗЬ скулит о депортациях? Может и к латышам следовало бы применить ПОДОБНОЕ? Я рассказал это СВОИМ детям, они РАССКАЖУТ внукам...И пока МРАЗЬ марширует у " Милды" - МЫ НЕ УСПОКОИМСЯ. И ОТОМСТИМ....НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ, нацистские УБЛЮДКИ.....« ответить
Histēriķi nosprāgsti.ha Ha Ha« ответить
Красножопую мразь необходимо было уничтожить..так что ни сожаления ни сочувствия« ответить
бендеров уничтожить в первую очередь .« ответить
С латышами не о чем говорить, латышская-нацистская фабрика смерти - "воспитательно-трудовой" лагерь?! Кто были палачи-надзиратели, кто садисты-охранники, и сколько замученных, убиты, пропали без вести, оставшихся калеками чудом выживших, в более чем сто лагерях смерти на территории страны, - латыши боятся знать правду, а те,латыши, которые знают правду блюдут нацистскую идеологию. Латыши абсолютно конченные.« ответить
Tu esi labs Gebelsa skolnieks! Hail Ivan!« ответить
С какого перепуга латыши должны были к советским нелюдям относится как к людям???« ответить
Народ, что как маленькие ведетесь на кукареканье дырявого педика Latviešu Pedriots,« ответить
на лат.сайтах ему уже давно посоветовали полечить тупую голову, вот он трется на русских сайтах, как бомж обделанный за мусоропроводом. Забейте на эту падаль, он сам и заткнется..
С какого перепуга люди в к тебе вшивому должны относится не как к собаке?« ответить
Фашистские постилки переписывают историю--всё вам вернётся бумерангом!!!« ответить
Сволочи нацистские . Мы , беларусы , ничего не забыли , помним всё . Эти твари которые жгли беларуские вески и угоняли людей в рабство не отбелят себя никогда , этого нельзя допустить . И теперь читаю - формируют опять какие-то команды по борьбе с недовольством людей . Живучи гады !« ответить
Нынешний политрежим Латвии - это идейный наследник тех нацистов- коллаборационистов, что расстреливали евреев и сжигали русские и белорусские деревни. Та же нацистская русофобская идеология, прикрытая фиговым листком "европейских ценностей". Тому доказательств масса: шествия эсэсовцев в центре Риги 16 марта, восхваление нацистских героев, материальная поддержка эсэсовцев-легионеров, закон о главенстве латышей, тотальная дискриминация русских и русского языка, уничтожение русского образования, что есть по сути духовный геноцид русских Латвии и т.д. Кто этого всего ещё не понимает? И если начнётся война, то судьба русского населения будет подобна судьбе евреев.« ответить
"если начнётся война" (Тьфу-тьфу), то никого не останется в живых. Бомбы и ракеты не будут разбираться, куда падать.« ответить
Ты не белый рус а быдлорус...« ответить
Молчи тварь хуторская . Похоже опять по вам плачет 39-й год , когда побросав свои хутора бежали сколько могли . У вас зло прививается с молоком матери , вам нельзя давать жить по-человечески , вы не приспособлены быть людьми . Как только вам дают шанс - вы сразу же показываете своё дикое начало .« ответить
скоро здохнут вместе со своими фашисткими выкидышами , такие как ваня и патриот , это не люди это дерьмо собачье .« ответить
Ты быдло ишак ебучий« ответить