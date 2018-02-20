Власти Латвии не позволили высказаться членам Общества малолетних узников Саласпилса на церемонии открытия обновленной экспозиции на месте концлагеря. Чтобы прояснить парадоксальную ситуацию, RuBaltic.Ru взял интервью у председателя Латвийской ассоциации бывших малолетних узников концлагерей Елены Георгиевны Грибун.

— Елена Георгиевна, почему в современной Латвии боятся голоса реальных участников тех ужасных событий?

— Они не хотят слышать правды. Никогда не хотят нас выслушать. Я всегда приглашаю представителей правительства 11 апреля и в последнее воскресенье сентября, когда мы проводим ритуал памяти в Саласпилсе. Никто никогда не приезжает. Они могли бы послушать воспоминания узников концлагеря Саласпилс. Все могли бы высказать им свое мнение и рассказать о том, что пережили в концлагере.

Я всегда приглашаю министра культуры. Она сейчас выступала, говорила, что ее бабушка была там. Но, понимаете, те, кто были из Латвии, жили в других бараках. Те же, кто были из Беларуси и России, жили отдельно. Мы располагались на нарах, а те, как я слышала, спали в кроватях. Также латыши имели право получать посылки. И нас ведь охраняли эсэсовцы-латыши, поэтому они через этих охранников могли что-то получить.

Мы же были совершенно в чужой стране, и нам никто никакие посылки не передавал. Мы были совершенно голодные и холодные, полностью брошенные на произвол судьбы и отобранные у родителей.

— Что представляет собой обновленная экспозиция на месте бывшего концлагеря?

— Всё, что раньше было, — теперь этого ничего нет. Всё новое. Указано, как строили лагерь, как возводили скульптуры. Есть два снимка, где дети из концлагеря выведены, но это уже в детском доме, прошел год, как не стало лагеря. На фотографии все в одинаковой одежде, в белых фартучках. Больше ничего не показано.

Не показано, как нас, голых (женщин, детей и стариков), из одного барака гнали в другой (в баню). Не показан снимок, где дети на нарах лежат. Нет снимка, где женщины запряжены в каток и укатывают дорожки. Нет снимка, где они землю переносят на носилках. Многих снимков нет, всего уже не вспомнишь.

— Как Вы оказались в этом концлагере?

— В 1943 году, когда была карательная экспедиция под названием «Зимнее волшебство» по нашему Себежскому району в Псковской области. Через нашу деревню проходила эта акция. Нас всех выгнали из деревни: всех сказали собрать и вывезти за пределы. В нашей стороне, где я жила, жители четырнадцати деревень были высланы, нас всех выгнали и гнали по дороге, после чего поместили в товарные вагоны. Пока поезд не был полный, нас из вагонов не выпускали. Когда уже свезли людей со всех деревень, нас повезли в Саласпилс. Ехали два или три дня; по дороге останавливались, так как какие-то поезда пропускали.

— Кто участвовал в карательной акции?

— Немец был один, в основном были айзсарги. Моя мама и бабушка слышали латышскую речь, поэтому они знали, что это соседи. Единственный немец был в форме и командовал, давал им какие-то распоряжения, а они уже всё делали. Когда нас выгнали из деревни, ее всю разграбили, а потом подожгли. Стерли деревню с лица земли.

— Как Вам удалось выжить в концлагере?

— В концлагере было трудно выжить, конечно. Мы выжили благодаря монахиням Троицкого монастыря. Они в прессе узнали, что очень много детей умирало в Саласпилсе. Я не знаю, как они это устроили, может быть заплатили, но они вывезли из концлагеря более четырехсот детей. Часть они поселили в детские дома, а часть отдали местным хозяевам для работы. Я работала в поле, выживать надо было.

— Какую социальную поддержку оказывают в Латвии бывшим узникам концлагерей? Насколько она сопоставима с помощью, которую оказывает Латвийское государство бывшим легионерам СС?

— Те узники, которые были в концлагере на территории Латвии и имеют удостоверение, в прошлом году к ноябрьским праздникам получили сто евро. Это один раз в год. До этого давали меньше: шестьдесят или семьдесят. Больше ничего. Единственное — проезд на электричке, поезде и автобусе по территории Латвии для тех, кто имеет удостоверение, бесплатный. Кто был в концлагерях, но не на территории Латвии, те ничего не имеют.

Помощь легионерам СС значительно больше. Они каждый месяц к пенсии получали пятьдесят латов, а теперь еще больше получают.