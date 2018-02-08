Но ни единого слова не было сказано о тех, кто освобождал республику, да и сам Саласпилс. Также не позволили выступить представителям Латвийского общества малолетних узников лагеря, а сотрудников посольства России и вовсе не позвали.
Представители общества малолетних узников рассказали, что новая экспозиция составлена исключительно однобоко. Те, кто захочет ее осмотреть, многое узнают о том, как строили мемориал, но о том, что происходило в самом лагере будут иметь смутное представление.
С больших и богатых стендов экспозиции на посетителей смотрели узники: улыбающиеся сытые и крепкие парни, загорающие под лучами солнца, а рядом красивые девушки в чистых и аккуратных платьях, в украшениях и, кажется, даже немного в косметике. Эти девушки — заключенные, оказывается, работали в лагере швеями и даже получали деньги. А мужчины были, по всей видимости, из провинившихся легионеров СС, которые трудом искупали грехи перед Третьим рейхом.
На стендах были странные письма заключенных, где они благодарили близких за посылки в лагерь, за продукты, которые им отправляют, за поддержку и за то, что ждут назад «когда мы искупим вину». Такое ощущение, что пишут не узники концентрационного лагеря, а провинившиеся студенты, которых отправили на картошку.
Впрочем, никаких признаков концлагеря на стендах и не наблюдается, только идеологически выверенные определения «пересылочный лагерь», «тюрьма расширенного типа», «лагерь трудового воспитания». А «воспитывали» там вроде как «дезертиров и женщин легкого поведения».
И что касается числа убитых, авторы экспозиции наставили, что их было более двух тысяч, а вместе с евреями, строившими лагерь и позже расстрелянными, около трех тысяч.
Разумеется, все документы, которые были составлены Республиканской чрезвычайной комиссией ЛССР, авторы новой экспозиции называли пропагандой, написанной в годы советской оккупации. Согласно их версии, никаких десятков тысяч убитых и замученных не было и не было никаких детей, у которых выкачивали кровь для солдат вермахта.
На стендах висят «свидетельства» заключенных о том, каким унижениям могли повергаться узники: им «могли дать пощечину, могли ударить кулаком по лицу, дать пинком под зад». Впрочем, один из очевидцев все же вспоминает, что «за все время заключения я видел, как двух человек повесили».
Торжественная церемония прошла удачно, все официальные лица остались довольны тем, как авторы экспозиции «объективно показали историю, очистив ее от грязи, которая была в советские годы». Об этом заявила министр Мелбарде. А что еще она могла сказать?
Ни слова не было о солдатах Советской армии, которые освобождали Саласпилс, ни слова о могилах на старом Гарнизонном кладбище.
«Теперь тут землю окончательно опозорили», — довольно громко сказал кто-то из бывших малолетних узников лагеря.
Евгений Лешковский
Пусть делают, что хотят, им воздастся по заслугам.« ответить
Главное, что я и мои дети знаем правду.
Врут и преукрашивают, или принижают все. Не одной истории, так же как одной правды. У каждого она своя. Даже в пределах одной семьи.« ответить
Глупость вызывает смех второсортные как и обезьяны забавные животные.« ответить
Не стыда ни совести.У каждого конечно своя правда но Истина одна!Каждому возастся по делам его!!!« ответить
Советские войска, когда занимали позиции Германии, в том числе и их когцлагерей, многих узников, например советских пленных, отправляли в свои концлагеря в ГУЛАГе. В Красной армии попасть в плен считалось изменой родины.« ответить
На стендах были странные письма заключенных, где они благодарили близких за посылки в лагерь, за продукты, которые им отправляют, за поддержку и за то, что ждут назад «когда мы искупим вину». Такое ощущение, что пишут не узники концентрационного лагеря, а провинившиеся студенты, которых отправили на картошку.« ответить
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В Саласпилсе сидело много уголовных элементов, например наш сосед по дому в Балтэзерс рассказывал еще в "семидесятых", что молодым парнем спер что-то у давшей ему работу хозяйки, за что та заявила в полицию, и того упаковали в как тогда считалось по бумагам, "Воспитательно-трудовой лагерь".
Впрочем, один из очевидцев все же вспоминает, что «за все время заключения я видел, как двух человек повесили».« ответить
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да да, помню этот случай, эти два отморозка воровали у других заключённых шоколадки и пирожные!
В саласпилсе была хорошая и нужная полевая тюрьма для разного рода выродков и нелюдей..там сидели те кому и надо было сидеть и мне лично не жаль ни одного кто там был..а совков тем более..« ответить
Ваня, ты уже перегибаешь.« ответить
У ЛАТЫШСКИХ ПРАВЯЩИХ ПЕДЕРАСТОВ СВОЯ ИСТОРИЯ УСПЕХА...« ответить
Мерзота продажная,что еще можно сказать!!!« ответить
Саня 08:43 08:02:2018« ответить
Пусть делают, что хотят, им воздастся по заслугам.
Главное, что я и мои дети знаем правду
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Becь мир знает правду о местных карателях и изуверах-вертухаях в лагере и пособниках германских нацвССтов.
Весь мир знает? Ты статью-то читал?« ответить
Скоро за все ответят на требунале, как и США, так и все их шавки из 28 стран, которых они посадили для разорения этих стран. Это США переписывает историю, для того чтоб молодое поколение думало что это они победили в ВОВ. Ведь уже в США все думают , что первыи в космос полетел их космонавт, и на луне они были и везде они несут мир и демократию. Они же тупые и даже не знают карту мира. Они считают себя исключительнои нациеи. Пипец тупые.« ответить
Пиндосы нагло лезут во все страны и всем навязывают свою псевдо историю. Они, как бандиты, ведут себя во всём мире. Их лозунг "кто не с нами, тот против нас". Они безнаказанно убивают мирных жителей на востоке и уничтожают города. Пиндосы -это Агрессор №1 в мире, это Бандит №1 в мире. Беспределу пиндосов нет предела.« ответить
Пиндосы общаются со всеми странами с позиции силы и давления, как со слугами.
Вот и латыши оказались в их когтях, исполняют все приказы Фашингтона.