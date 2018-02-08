В церемонии открытия обновленной экспозиции на месте бывшего концлагеря в Саласпилсе участвовали только правильные официальные лица: глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, министр культуры Даце Мелбарде и руководство Музея оккупации. Каждый из этих людей рассказал о том, как Латвию терзали оккупационные режимы — нацистский и советский.

Но ни единого слова не было сказано о тех, кто освобождал республику, да и сам Саласпилс. Также не позволили выступить представителям Латвийского общества малолетних узников лагеря, а сотрудников посольства России и вовсе не позвали.

Представители общества малолетних узников рассказали, что новая экспозиция составлена исключительно однобоко. Те, кто захочет ее осмотреть, многое узнают о том, как строили мемориал, но о том, что происходило в самом лагере будут иметь смутное представление.

С больших и богатых стендов экспозиции на посетителей смотрели узники: улыбающиеся сытые и крепкие парни, загорающие под лучами солнца, а рядом красивые девушки в чистых и аккуратных платьях, в украшениях и, кажется, даже немного в косметике. Эти девушки — заключенные, оказывается, работали в лагере швеями и даже получали деньги. А мужчины были, по всей видимости, из провинившихся легионеров СС, которые трудом искупали грехи перед Третьим рейхом.

На стендах были странные письма заключенных, где они благодарили близких за посылки в лагерь, за продукты, которые им отправляют, за поддержку и за то, что ждут назад «когда мы искупим вину». Такое ощущение, что пишут не узники концентрационного лагеря, а провинившиеся студенты, которых отправили на картошку.

Впрочем, никаких признаков концлагеря на стендах и не наблюдается, только идеологически выверенные определения «пересылочный лагерь», «тюрьма расширенного типа», «лагерь трудового воспитания». А «воспитывали» там вроде как «дезертиров и женщин легкого поведения».

И что касается числа убитых, авторы экспозиции наставили, что их было более двух тысяч, а вместе с евреями, строившими лагерь и позже расстрелянными, около трех тысяч.

Разумеется, все документы, которые были составлены Республиканской чрезвычайной комиссией ЛССР, авторы новой экспозиции называли пропагандой, написанной в годы советской оккупации. Согласно их версии, никаких десятков тысяч убитых и замученных не было и не было никаких детей, у которых выкачивали кровь для солдат вермахта.

На стендах висят «свидетельства» заключенных о том, каким унижениям могли повергаться узники: им «могли дать пощечину, могли ударить кулаком по лицу, дать пинком под зад». Впрочем, один из очевидцев все же вспоминает, что «за все время заключения я видел, как двух человек повесили».

Торжественная церемония прошла удачно, все официальные лица остались довольны тем, как авторы экспозиции «объективно показали историю, очистив ее от грязи, которая была в советские годы». Об этом заявила министр Мелбарде. А что еще она могла сказать?

Ни слова не было о солдатах Советской армии, которые освобождали Саласпилс, ни слова о могилах на старом Гарнизонном кладбище.

«Теперь тут землю окончательно опозорили», — довольно громко сказал кто-то из бывших малолетних узников лагеря.

Евгений Лешковский