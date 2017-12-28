Развитие экономики ничто не может остановить. Устами министра финансов глаголит истина. Дана Рейзниеце–Озола напророчила латвийской экономике расцвет в течение ближайших трех лет, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Тратим на здоровье

Уверенность неоднократной чемпионки Латвии по шахматам и министрессы в одном лице обусловлена бюджетом 2018 года, который она назвала «бюджетом содействия здравоохранению».

«Сейм принял закон, который в качестве наиболее важных приоритетов определил здравоохранение, внутреннюю и внешнюю безопасность, а также поддержку демографии. Правительство также подготовило бюджет соответствующий экономической ситуации, он отвечает требованиям бюджетной дисциплины и обеспечивает необходимое финансирование приоритетных секторов. Бюджет хорошо продуман и сможет обеспечить более быстрое развитие экономики Латвии, чем в других странах Евросоюза», — уверена Д. Рейзниеце–Озола.

Она отметила, что для улучшения доступности медицинских услуг, сокращения очередей на получение услуг стационаров и увеличения заработной платы врачей в этом, следующем и 2019 году будет направлено не менее 235 млн. евро, а общее финансирование латвийской медицины в трехлетний период превысит миллиард евро.

Кроме того, на укрепление национальной безопасности Латвии было выделено дополнительно 126,8 млн. евро. Таким образом финансирование оборонной сферы впервые составит 2% от ВВП страны.

Народ и бизнес осчастливлены

«Мы прогнозируем, что нынешний год страна закончит с показателем роста экономики в 3,7%. Однако в ближайшие годы такого значительного увеличения не предвидится, поскольку приток инвестиций сократится до уровня 2016 года. Словом, в 2018 году ВВП увеличится на 3,4%, затем в 2019 и 2020 годах его рост не превысит 3,2%», — считает министр финансов.

Свое позитивное видение развития экономики Д. Рейзниеце–Озола обосновывает еще и налоговой реформой, результаты которой жители Латвии ощутят прямо с января 2018 года. По мнению министра финансов, реформа является одним из лучших и самых больших подарков Латвии к столетию. Нововведение, по мнению гроссмейстера, это «исторический шаг навстречу более сильному и конкурентоспособному латвийскому государству».

По словам министра, в результате реформы положительные изменения почувствуют на себе как домашние хозяйства, так и предприниматели. Последних должно порадовать сокращение расходов на низкооплачиваемых работников. По мнению Рейзниеце–Озолы, это уменьшит неравенство с сфере доходов и будет способствовать росту зарплат, что повысит качество жизни латвийцев. Она отметила: процесс уплаты налогов будет также упрощен, что опять–таки позитивно отразится на бизнесе.

Факт

По информации Службы госдоходов, общий налоговый долг латвийцев в начале декабря составил 1,25 млрд. евро.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.