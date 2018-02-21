Правительство поддержало приезд в страну на работу иностранных ученых, инженеров, программистов, химиков и физиков, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Итак, это случилось. После нескольких месяцев дискуссий, споров и согласований Кабинет министров утвердил представленный Министерством экономики список профессий, в которых остро нуждается Латвия. Представители этих профессий из третьих стран теперь смогут к нам приехать и оформиться на работу в ускоренном режиме.

Укороченный список

Если прежде работодатель должен был месяц ждать, не заявится ли на имеющуюся вакансию житель Латвии, то теперь вакансию нужно будет регистрировать всего одну неделю.

Первоначально минэкономики было готово включить в этот список необходимых Латвии работников низкой квалификации, которых у нас просто катастрофически не хватает. Но националы заблокировали эту наглую попытку — по облегченной схеме завести в страну разнорабочих. В итоге в списке оставили только специалистов высокой квалификации. Однако и этот список по ходу движения по чиновничьим коридорам претерпел изменения. Из него изъяли всех медиков — как врачей, так и медсестер. На этом настаивал профсоюз медработников.

Профсоюзные деятели напомнили, что к медикам предъявляются очень высокие языковые требования, они также должны проходить резидентуру и сертификацию. Таким образом, иностранным докторам в нашей стране делать нечего — они все равно смогут трудоустроиться по профессии не раньше, чем через три–четыре года после прибытия.

Дефицит будет расти

Во вторник на заседании правительства свое недовольство списком профессий выразили и лидеры Союза свободных профсоюзов. Они посчитали, что нет нужды завозить в Латвию специалистов по коммуникационным технологиям — то бишь программистов и системных администраторов. В свою очередь, профсоюз работников образования потребовал изъять из списка профессий ученых. Мол, у нас хватает и своих служителей науки.

Однако министры с требованиями профсоюзов не согласились и утвердили окончательный список из 237 профессий. Впрочем, это вовсе не значит, что уже завтра к нам побегут иностранные инженеры, физики, химики и астрономы (они тоже попали в список). Ведь, во–первых, специалисты высокой квалификации и в своих странах востребованы и получают неплохое жалованье, если, конечно, речь не идет об инженерах из Африки и Латинской Америки. А во–вторых, и для представителей этих профессий требования по владению латышским никто не отменял. Переводчика же к каждому приставлять — ну очень накладно.

Так или иначе, ясно, что с каждым годом дефицит рабочих рук и мозгов в Латвии будет только увеличиваться, поскольку демографическая ситуация лишь ухудшается.

Наша справка

Если в 2015 году у нас официально трудилось 4808 иностранцев, то в 2017 году гастарбайтеров насчитывалось уже 6007, а нынче количество имеющих разрешение на работу зарубежных специалистов приблизилось к 10 тысячам. Львиная доля гастарбайтеров — граждане Украины, России и Белоруссии.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.