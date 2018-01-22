Попытка российского Министерства культуры перенести дату выхода на экраны кинотеатров фильма «Паддингтон-2» на более поздний срок вызвала негодование со стороны владельцев российских кинотеатров, сообщает The Washington Post. Этот инцидент — одно из проявлений российской политики ограждения российских зрителей от западного влияния.

«Главный британский медведь оказался в центре российского конфликта между развлечением публики и ограничением иностранного влияния», — пишет The Washington Post, имея в виду инцидент с переносом даты выхода фильма «Паддингтон-2» на экраны российских кинотеатров с 18 января на 1 февраля 2018 года.

Как сообщается, решение российского Министерства культуры о переносе премьеры британского фильма вызвало волну негодования со стороны Ассоциации владельцев кинотеатров. В заявлении, опубликованном на странице ассоциации в Facebook в среду, владельцы российских кинотеатров назвали решение ведомства «грубым вмешательством» со стороны правительства.

Представителей киноиндустрии особенно возмутило то, что о переносе даты релиза министерство объявило в последний момент. Кинотеатрам пришлось возвращать заранее купленные билеты, а также нести другие убытки, связанные с переносом премьеры.

Как передаёт издание, Министерство культуры «в конечном итоге смягчило свою позицию», позволив премьере фильма состояться в кинотеатрах в субботу 20 января. «Однако этот инцидент стал иллюстрацией продолжительной инициативы России по поддержке собственной киноиндустрии, в которой 9 из 10 фильмов получают государственное финансирование и зачастую представляют Россию в положительном свете», — отмечает газета.

Кинотеатр, по мнению автора статьи, — одна из многих сфер, «где современная российская система идёт по тонкому льду, ограждая граждан от западных идеалов, которые могут не совпадать с представлениями Владимира Путина о мире и месте России в нём», — считает автор статьи.

Два года назад в России было установлено правило, позволяющее Министерству культуры переносить даты выхода зарубежных фильмов, если они совпадают с релизами кинолент отечественного производства, пишет издание.

По мнению The Washington Post, министр культуры Владимир Мединский тогда «высказал завуалированную угрозу относительно содержания российских фильмов», отметив, что министерство не станет бороться за каждый фильм, а будет устанавливать финансовые и идеологические приоритеты.

Как замечает газета, правом переноса даты релиза российское ведомство пользуется в отношении не только иностранных фильмов, но и собственных. Так, в 2015 году была перенесена дата выхода на экраны фильма «Левиафан» режиссёра Андрея Звягинцева. «Мрачный рассказ о войне простого человека с коррумпированным бюрократом был подвергнут критике как антироссийский и направленный против Путина», — считает издание. Мединский сказал тогда, что «фильмы, которые… наполнены духом безысходности и бессмысленности нашего существования, не должны финансироваться за счёт налогоплательщиков».

Предполагаемый перенос выхода фильма «Паддинтон-2» должен был состояться не из-за его содержания, а для того, чтобы обеспечить лучшие кассовые сборы отечественным фильмам «Скиф», премьера которого была намечена на 18 января, и «патриотической советской спортивной драме» «Движение вверх». «Из-за растущей напряжённости в отношениях России и США «Движение вверх» стал самым кассовым отечественным фильмом за всю историю», — отмечает автор статьи.

Как передаёт издание, среди предложенных министром Мединским мер по поддержке отечественного кинематографа были в своё время ограничение количества закупаемых за рубежом кинокартин и увеличение стоимости билетов на иностранные фильмы.

Некоторые представители киносообщества выступили в защиту правительственных мер по поддержке отечественного кинопроизводства. В своём открытом письме они заявили, что, благодаря государственной поддержке, кассовые сборы российских фильмов увеличились с 2011 года на 120%.

«Практика предоставления российским фильмам лучших дат для релиза, когда иностранные киноленты периодически переносят на другие числа, — одно из проявлений этой поддержки», — отмечает The Washington Post.