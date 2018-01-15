Власти сделали из населения стран Балтии живой щит (12)

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Тимур Пушкарев
14:07 15.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Власти стран, разместившие наступательные вооружения в интересах США, прикрываются своими гражданами, которые теперь должны содержать войска НАТО. Об этом в интервью Sputnik Литва заявил руководитель Центра общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

В январе в Литве ожидается прибытие более 250 военных из Франции. Они сформируют одну из маневренных рот батальона НАТО, размещенного в Рукле, а также будут служить в штабе боевой группы. Кроме того, ожидается, что из Франции в Литву доставят танки Leclerc и броневые машины пехоты VBCI. Таким образом, НАТО продолжает наращивать военное присутствие вблизи российской границы, хотя Москва неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать.

 

По словам Жилина, страны Восточной Европы, в том числе Прибалтика, были в полной безопасности, пока там не появилось американское ядерное оружие.

 

«Фактически, до тех пор пока американцы не размещали наступательные вооружения, ни Латвия, ни Литва, ни Эстония, ни Польша, ни Румыния не входили в перечень стратегических целей наших ядерных сил. Мы вообще их не рассматривали как серьезного противника. И их безопасность была на высоком уровне», — сказал эксперт.

 

Жилин подчеркнул, что в случае конфликта именно эти страны окажутся в центре военных событий.

 

«Национальные власти за недорого разместили американские вооружения под прикрытием своих народов. Народы Восточной Европы из-за предательства национальных элит стали заложниками. Налогоплательщики, мало того что, бедствуя, платят налоги на содержание в том числе оккупационных войск НАТО, так они еще и обречены в случае горячей фазы Третьей мировой войны, вот в чем драма», — заявил эксперт.

РИА Новости / Фото Delfi
Комментарии (12)
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Войска 14:16 15:01:2018

НАТО - Будут ВОЕВАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЛАТЫША,ЛИТОВЦА,ЭСТОНЦА!!!

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Надо же! 20:01 15:01:2018

Жилин подчеркнул, что в случае конфликта именно эти страны окажутся в центре военных событий.
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А почему должен начаться конфликт, НАТО и Латвия нападут на Россию?:))

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:/ 14:18 15:01:2018

1000000000000000000%

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Да какая разница где и как. 20:49 15:01:2018

однако калибры ложатся достаточно точно, разброс от 3 - до 5 метров.
Цели определены, все расчёты вложены в память компьютеров.
Если этого не понимать, то тогда и жить не стоит.

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Kaupēns 14:34 15:01:2018

Krievi nekad nevar būt par maz.

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Latviešu patriots 14:57 15:01:2018

Liekulis, ka jau visi krievu politiķi! Krievija ir drauds Baltijai un Eiropai. Un kur kāds Baltijas valstīs ir redzējis ASV kodolieročus?

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Роман 15:29 15:01:2018

Если тебе нравится быть пасивным это твое право,не надо делиться своими больными фантазиями.

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) 15:39 15:01:2018

un kur kads ir redzejis kodolierocus Krievija?
toties Latvija atljava USA armijai brivi parvietoties pa savu teritoriju un brivi parvietot tehniku, ierocus u.c.
tev ir garantija ka kada no kastem nav kodolieroci? man nav. vel jo vairak tapec ka vinjiem nav nevienam jaatskaitas ko un uz kurieni parvieto..

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no ES 15:40 15:01:2018

Кроме того, что прибалтийские страны стали мишенью, Трамп назвал их вдобавок и странами - помойками. Так и надо латвийским властям, недалеким и тупым!!!

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Так 20:33 15:01:2018

А чё ты делаешь в помойке, опарыш курносый?

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)

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