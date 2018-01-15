Власти стран, разместившие наступательные вооружения в интересах США, прикрываются своими гражданами, которые теперь должны содержать войска НАТО. Об этом в интервью Sputnik Литва заявил руководитель Центра общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

В январе в Литве ожидается прибытие более 250 военных из Франции. Они сформируют одну из маневренных рот батальона НАТО, размещенного в Рукле, а также будут служить в штабе боевой группы. Кроме того, ожидается, что из Франции в Литву доставят танки Leclerc и броневые машины пехоты VBCI. Таким образом, НАТО продолжает наращивать военное присутствие вблизи российской границы, хотя Москва неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать.

По словам Жилина, страны Восточной Европы, в том числе Прибалтика, были в полной безопасности, пока там не появилось американское ядерное оружие.

«Фактически, до тех пор пока американцы не размещали наступательные вооружения, ни Латвия, ни Литва, ни Эстония, ни Польша, ни Румыния не входили в перечень стратегических целей наших ядерных сил. Мы вообще их не рассматривали как серьезного противника. И их безопасность была на высоком уровне», — сказал эксперт.

Жилин подчеркнул, что в случае конфликта именно эти страны окажутся в центре военных событий.

«Национальные власти за недорого разместили американские вооружения под прикрытием своих народов. Народы Восточной Европы из-за предательства национальных элит стали заложниками. Налогоплательщики, мало того что, бедствуя, платят налоги на содержание в том числе оккупационных войск НАТО, так они еще и обречены в случае горячей фазы Третьей мировой войны, вот в чем драма», — заявил эксперт.