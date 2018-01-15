В январе в Литве ожидается прибытие более 250 военных из Франции. Они сформируют одну из маневренных рот батальона НАТО, размещенного в Рукле, а также будут служить в штабе боевой группы. Кроме того, ожидается, что из Франции в Литву доставят танки Leclerc и броневые машины пехоты VBCI. Таким образом, НАТО продолжает наращивать военное присутствие вблизи российской границы, хотя Москва неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать.
По словам Жилина, страны Восточной Европы, в том числе Прибалтика, были в полной безопасности, пока там не появилось американское ядерное оружие.
«Фактически, до тех пор пока американцы не размещали наступательные вооружения, ни Латвия, ни Литва, ни Эстония, ни Польша, ни Румыния не входили в перечень стратегических целей наших ядерных сил. Мы вообще их не рассматривали как серьезного противника. И их безопасность была на высоком уровне», — сказал эксперт.
Жилин подчеркнул, что в случае конфликта именно эти страны окажутся в центре военных событий.
«Национальные власти за недорого разместили американские вооружения под прикрытием своих народов. Народы Восточной Европы из-за предательства национальных элит стали заложниками. Налогоплательщики, мало того что, бедствуя, платят налоги на содержание в том числе оккупационных войск НАТО, так они еще и обречены в случае горячей фазы Третьей мировой войны, вот в чем драма», — заявил эксперт.
НАТО - Будут ВОЕВАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЛАТЫША,ЛИТОВЦА,ЭСТОНЦА!!!« ответить
Жилин подчеркнул, что в случае конфликта именно эти страны окажутся в центре военных событий.« ответить
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А почему должен начаться конфликт, НАТО и Латвия нападут на Россию?:))
1000000000000000000%« ответить
однако калибры ложатся достаточно точно, разброс от 3 - до 5 метров.« ответить
Цели определены, все расчёты вложены в память компьютеров.
Если этого не понимать, то тогда и жить не стоит.
Krievi nekad nevar būt par maz.« ответить
Liekulis, ka jau visi krievu politiķi! Krievija ir drauds Baltijai un Eiropai. Un kur kāds Baltijas valstīs ir redzējis ASV kodolieročus?« ответить
Если тебе нравится быть пасивным это твое право,не надо делиться своими больными фантазиями.« ответить
un kur kads ir redzejis kodolierocus Krievija?« ответить
toties Latvija atljava USA armijai brivi parvietoties pa savu teritoriju un brivi parvietot tehniku, ierocus u.c.
tev ir garantija ka kada no kastem nav kodolieroci? man nav. vel jo vairak tapec ka vinjiem nav nevienam jaatskaitas ko un uz kurieni parvieto..
Кроме того, что прибалтийские страны стали мишенью, Трамп назвал их вдобавок и странами - помойками. Так и надо латвийским властям, недалеким и тупым!!!« ответить
А чё ты делаешь в помойке, опарыш курносый?« ответить