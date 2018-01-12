Власть: больше флагов Латвии, чтобы народ нам верил! Выделены деньги из казны(11)

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LETA
Герман Бергер
23:37 11.01.2018
Политика / Политики

В четверг, 11 января, Сейм концептуально одобрил поправки к законам, предусматривающие оборудование семи новых мест для установки флагов Латвии — для размещения флагов на различных пограничных пунктах страны.

Как сообщает Skaties.lv, авторы инициативы — Национальное объединение — считают, что установленные на въезде в Латвию флаги будут укреплять чувство принадлежности к Латвии и повысят уровень доверия народа к органам власти.

 

Согласно законопроекту, ответственность за размещение флагов на пограничных пунктах, в том числе и утративших свою актуальность после вступления Латвии в Шенген, будет Министерство внутренних дел.

rus.delfi / Фото
Комментарии (11)
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sergiusz 00:27 12:01:2018

Каждому дереву,каждому столбу по собственному флагу.Привязать,прикрутить,привинтить,приварить.
И будет нам счастье,аж прослезиться захотелось от умиления.

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Latviešu patriots 09:14 12:01:2018

На самой границе с Литвой построили бензоколонку на которой топливо на 5-6 центов дороже точно такого жена первой от этого места бензоколонке в Литве.
При желании можно найти топливо дешевле, чем в Латвии 9-10 центов за литр, но это надо знать места.
Вот над этой бензоколонкой и надо поднять флаг Латвии, на самой границе.

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vа возможен другой вариант 01:34 12:01:2018

все,я покинул эту страну,буду жить по европейски,вот и флаг это подтверждает

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Петя 01:35 12:01:2018

Больше тряпок богу тряпок.

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фУТУРЕ 01:43 12:01:2018

Вот дебилы же! От страны остался флаг, немного языка и гимн... хахаха... народ бежит с этого госуродства!!!

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ХХХ 01:44 12:01:2018

ЦЕНЗУРА!

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Не ори! 09:18 12:01:2018

Цензура твоя флаги вешает на столбах. Не мешай.

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (4)

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