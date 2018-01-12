Как сообщает Skaties.lv, авторы инициативы — Национальное объединение — считают, что установленные на въезде в Латвию флаги будут укреплять чувство принадлежности к Латвии и повысят уровень доверия народа к органам власти.
Согласно законопроекту, ответственность за размещение флагов на пограничных пунктах, в том числе и утративших свою актуальность после вступления Латвии в Шенген, будет Министерство внутренних дел.
Каждому дереву,каждому столбу по собственному флагу.Привязать,прикрутить,привинтить,приварить.« ответить
И будет нам счастье,аж прослезиться захотелось от умиления.
На самой границе с Литвой построили бензоколонку на которой топливо на 5-6 центов дороже точно такого жена первой от этого места бензоколонке в Литве.« ответить
При желании можно найти топливо дешевле, чем в Латвии 9-10 центов за литр, но это надо знать места.
Вот над этой бензоколонкой и надо поднять флаг Латвии, на самой границе.
все,я покинул эту страну,буду жить по европейски,вот и флаг это подтверждает« ответить
Больше тряпок богу тряпок.« ответить
Вот дебилы же! От страны остался флаг, немного языка и гимн... хахаха... народ бежит с этого госуродства!!!« ответить
ЦЕНЗУРА!« ответить
Цензура твоя флаги вешает на столбах. Не мешай.« ответить