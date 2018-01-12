LETA

В четверг, 11 января, Сейм концептуально одобрил поправки к законам, предусматривающие оборудование семи новых мест для установки флагов Латвии — для размещения флагов на различных пограничных пунктах страны.

Как сообщает Skaties.lv, авторы инициативы — Национальное объединение — считают, что установленные на въезде в Латвию флаги будут укреплять чувство принадлежности к Латвии и повысят уровень доверия народа к органам власти.

Согласно законопроекту, ответственность за размещение флагов на пограничных пунктах, в том числе и утративших свою актуальность после вступления Латвии в Шенген, будет Министерство внутренних дел.