Власть поддержала перевод русских школ на латышский язык(3)

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Кучинскис недолго думал. Фото LETA
Герман Бергер
23:46 22.01.2018
Наша Латвия / Социум

В правящей коалиции нет возражений против постепенного перевода образования на латышский язык в общеобразовательных школах, рассказал пресс-секретарь премьер-министра Мариса Кучинскиса Андрей Вайварс.

Правительство во вторник рассмотрит подготовленные Министерством образования и науки (МОН) поправки к закону об образовании.

 

В законопроекте говорится, что перевод образования на государственный язык на этапе среднего образования будет способствовать успешному переходу к новому содержанию образования, позволит качественно реализовать новый подход к учебному процессу, а также позволит сохранять языки и культуры национальных меньшинств в соответствии с международными обязательствами Латвии.

 

Реформа начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Проект поправок предусматривает, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) — только на латышском языке.

 

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.

 

Планируется, что правилами Кабинета министров о стандарте государственного основного образования на этапе 1-го -6-го классов будут установлены три образца реализации программ образования нацменьшинств, предлагающие в соответствии с законом три разных модели пропорции использования госязыка и языка нацменьшинств. Предполагается, что учебное заведение сможет выбрать одну из них.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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ваня 00:22 23:01:2018

Все будут учится на гос языке..все кому это не нравиться валите на российскую помойку..там все такие как вы..

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CCCP 00:36 23:01:2018

Глист ваня только заголовок читает! То что это всего лишь законопроект который будут рассматривать - глист не читал, мозгов не хватает.

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Latviešu patriots сооосал хуууй 00:57 23:01:2018

придется пииздеть гааанцев!

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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