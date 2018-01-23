Правительство во вторник рассмотрит подготовленные Министерством образования и науки (МОН) поправки к закону об образовании.
В законопроекте говорится, что перевод образования на государственный язык на этапе среднего образования будет способствовать успешному переходу к новому содержанию образования, позволит качественно реализовать новый подход к учебному процессу, а также позволит сохранять языки и культуры национальных меньшинств в соответствии с международными обязательствами Латвии.
Реформа начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Проект поправок предусматривает, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) — только на латышском языке.
Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.
Планируется, что правилами Кабинета министров о стандарте государственного основного образования на этапе 1-го -6-го классов будут установлены три образца реализации программ образования нацменьшинств, предлагающие в соответствии с законом три разных модели пропорции использования госязыка и языка нацменьшинств. Предполагается, что учебное заведение сможет выбрать одну из них.
Все будут учится на гос языке..все кому это не нравиться валите на российскую помойку..там все такие как вы..« ответить
Глист ваня только заголовок читает! То что это всего лишь законопроект который будут рассматривать - глист не читал, мозгов не хватает.« ответить
придется пииздеть гааанцев!« ответить