Кучинскис недолго думал. Фото LETA

В правящей коалиции нет возражений против постепенного перевода образования на латышский язык в общеобразовательных школах, рассказал пресс-секретарь премьер-министра Мариса Кучинскиса Андрей Вайварс.

Правительство во вторник рассмотрит подготовленные Министерством образования и науки (МОН) поправки к закону об образовании.

В законопроекте говорится, что перевод образования на государственный язык на этапе среднего образования будет способствовать успешному переходу к новому содержанию образования, позволит качественно реализовать новый подход к учебному процессу, а также позволит сохранять языки и культуры национальных меньшинств в соответствии с международными обязательствами Латвии.

Реформа начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Проект поправок предусматривает, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) — только на латышском языке.

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.

Планируется, что правилами Кабинета министров о стандарте государственного основного образования на этапе 1-го -6-го классов будут установлены три образца реализации программ образования нацменьшинств, предлагающие в соответствии с законом три разных модели пропорции использования госязыка и языка нацменьшинств. Предполагается, что учебное заведение сможет выбрать одну из них.