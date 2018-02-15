Президент и министры решили совместить приятное с полезным, уехав в далекую страну, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Планировалось, что латвийские власти на Олимпийских играх в Корее будет представлять министр образования и науки Карлис Шадурскис, поскольку именно минобраз у нас курирует спорт. Но до Кореи глава минобраза пока не добрался — он был слишком увлечен борьбой за свою языковую реформу. Зато в Южную Корею отправились два других министра — экономики Арвилс Ашераденс и иностранных дел Эдгарс Ринкевичс. Их вояж на корейский полуостров был как раз приурочен к визиту президента Раймонда Вейониса.

Как выяснилось, наши госмужи решили совместить приятное — посещение Олимпиады — с полезным, а именно: в рамках визита нашей официальной делегации состоялся первый латвийско–южнокорейский бизнес–форум.

В работе бизнес–форума наряду с вице–премьером, министром экономики Арвилсом Ашераденсом и главой Агентства инвестиций и развития Андрисом Озолсом участвовала и делегация латвийских предпринимателей. В составе нашего бизнес–десанта — руководители 23 латвийских компаний, работающих в самых разных отраслях: деревообработка, косметология, фармацевтика, IT–технологии, транспорт, продовольственная сфера…

И хотя Южная Корея не входит в число наших крупнейших торговых партнеров, оборот взаимной торговли постепенно растет. Так, за 9 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот с Южной Кореей достиг 69 миллионов евро, что на 20 процентов больше, чем за тот же период 2016 года.

Латвия в основном экспортирует в эту далекую для нас страну древесину и изделия из нее, минеральные удобрения и стройматериалы. В Латвии пока работают лишь шесть фирм с южнокорейским капиталом. Возможно, визит в Сеул нашей бизнес–делегации даст толчок развитию экономических отношений с одной из самых экономически развитых стран мира.

Абик ЭЛКИН.