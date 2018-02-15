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газета Сегодня
15:00 15.02.2018
газета Сегодня / Политика

Президент и министры решили совместить приятное с полезным, уехав в далекую страну, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Планировалось, что латвийские власти на Олимпийских играх в Корее будет представлять министр образования и науки Карлис Шадурскис, поскольку именно минобраз у нас курирует спорт. Но до Кореи глава минобраза пока не добрался — он был слишком увлечен борьбой за свою языковую реформу. Зато в Южную Корею отправились два других министра — экономики Арвилс Ашераденс и иностранных дел Эдгарс Ринкевичс. Их вояж на корейский полуостров был как раз приурочен к визиту президента Раймонда Вейониса.

 

Как выяснилось, наши госмужи решили совместить приятное — посещение Олимпиады — с полезным, а именно: в рамках визита нашей официальной делегации состоялся первый латвийско–южнокорейский бизнес–форум.

 

В работе бизнес–форума наряду с вице–премьером, министром экономики Арвилсом Ашераденсом и главой Агентства инвестиций и развития Андрисом Озолсом участвовала и делегация латвийских предпринимателей. В составе нашего бизнес–десанта — руководители 23 латвийских компаний, работающих в самых разных отраслях: деревообработка,  косметология, фармацевтика, IT–технологии, транспорт, продовольственная сфера…

 

И хотя Южная Корея не входит в число наших крупнейших торговых партнеров, оборот взаимной торговли постепенно растет. Так, за 9 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот с Южной Кореей достиг 69 миллионов евро, что на 20 процентов больше, чем за тот же период 2016 года.

 

Латвия в основном экспортирует в эту далекую для нас страну древесину и изделия из нее, минеральные удобрения и стройматериалы. В Латвии пока работают лишь шесть фирм с южнокорейским капиталом. Возможно, визит в Сеул нашей бизнес–делегации даст толчок развитию экономических отношений с одной из самых экономически развитых стран мира.

 

Абик ЭЛКИН.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
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10 дюймов 15:05 15:02:2018

будем продавать Южной Корее опилки и шишки!

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CCCP 15:10 15:02:2018

И мальчиков среднего возраста, этим займётся сам Ринька.

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Саня 15:07 15:02:2018

Статья так написана, как будто налаживание связей это плохо.

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babka 15:09 15:02:2018

Мы хотели, чтобы они, по примеру эстонского президента, уехали куда-нибудь в глубинку, в деревеньку, типа Виляны, но не в олимпийскую деревню. Удрали,бросив страну на произвол судьбы, в самый ответственный момент, чтобы не нести ответственность. ВСЕХ - В ОТСТАВКУ, вплоть до импичмента !!!

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Latviešu patriots 15:14 15:02:2018

100% atbalstu valdības centienus ekonomisko attiecību stiprināšanā ar Dienvidkoreju! Malači!

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Сергей 15:32 15:02:2018

Хер вам будет, как и в Белорусии, продажных шавок фашингтона нигде не любят

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Тюрьма по ним плачет 15:47 15:02:2018

Пора этих дармоедов гнать из правительства сраной метлой. Воруют народные деньги, жрут, жируют, турпоездки и всё из бюджета! Судить их мало тварей!

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Latviešu patriots 15:55 15:02:2018

Cietums gaida tevi okupant!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (9)

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