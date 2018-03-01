Вместе с Настей Рыбкой в Таиланде задержан гражданин Латвии (2)

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Владимир Бучельников
20:43 01.03.2018
Lifenews / Интересно

Вместе с моделью Анастасией Вашукевич, известной под псевдонимом Настя Рыбка в Таиланде также был задержан и гражданин Латвии, сообщает российской агентство РИА Новости.

Агентство также цитирует латвийский МИД: «Министерство иностранных дел информирует, что в его распоряжении нет информации о латвийцах, задержанных в Таиланде. МИД обеспечивает консульскую помощь жителям латвийского государства согласно условиям Венской конвенции 1963 года о консульских связях. Согласно условиям Венской конвенции, у задержанного или арестованного человека есть выбор — сообщать или нет о его задержании или аресте государству, подданным которого он является, и близким. МИД не предоставляет информацию СМИ о задержании или аресте того или иного человека без его согласия, чтобы обеспечить права человека на защиту персональных данных».

 

Агентству LETA в латвийском МИДе заявили, что ни один из задержанных ни связывался с консулатом Латвии в Таиланде и не просил помощи, передают Rus.Delfi.

 

РИА Новости напоминает, что за организацию нелегального секс-тренинга в Таиланде полиция задержала граждан Белоруссии Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка), Александром Кирилловым (Алекс Лесли), а также нескольких граждан России и Латвии. 

 

Им грозит депортация на родину с занесением в «черный список», либо тюремное заключение сроком на два года, либо штраф в размере 3000 долларов США. Ваушекевич и Кириллов, уже находясь в тюрьме, попросили о политическом убежище в США. 

Rus.Delfi / Фото
Комментарии (2)
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Тайскому королевству кирдык, в свете сегодняшней речи ВВП. 22:27 01:03:2018

Да... Проститутки нам самим нужны. SPETSNAZ уже в пути.

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Latvietis 23:09 01:03:2018

maukas

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (11)

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