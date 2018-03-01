Вместе с моделью Анастасией Вашукевич, известной под псевдонимом Настя Рыбка в Таиланде также был задержан и гражданин Латвии, сообщает российской агентство РИА Новости.

Агентство также цитирует латвийский МИД: «Министерство иностранных дел информирует, что в его распоряжении нет информации о латвийцах, задержанных в Таиланде. МИД обеспечивает консульскую помощь жителям латвийского государства согласно условиям Венской конвенции 1963 года о консульских связях. Согласно условиям Венской конвенции, у задержанного или арестованного человека есть выбор — сообщать или нет о его задержании или аресте государству, подданным которого он является, и близким. МИД не предоставляет информацию СМИ о задержании или аресте того или иного человека без его согласия, чтобы обеспечить права человека на защиту персональных данных».

Агентству LETA в латвийском МИДе заявили, что ни один из задержанных ни связывался с консулатом Латвии в Таиланде и не просил помощи, передают Rus.Delfi.

РИА Новости напоминает, что за организацию нелегального секс-тренинга в Таиланде полиция задержала граждан Белоруссии Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка), Александром Кирилловым (Алекс Лесли), а также нескольких граждан России и Латвии.

Им грозит депортация на родину с занесением в «черный список», либо тюремное заключение сроком на два года, либо штраф в размере 3000 долларов США. Ваушекевич и Кириллов, уже находясь в тюрьме, попросили о политическом убежище в США.