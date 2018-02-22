Внимание: на рижских автостоянках вновь грядут неприятные изменения(3)

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Виталий Вавилкин
18:10 22.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

На платных автостоянках в Риге вновь будут блокировать колеса автомашин. Это предусмотрено поправками к правилам Рижской думы об эксплуатации и использовании платных муниципальных автостоянок, одобренными сегодня думским комитетом по делам сообщения и транспорта.

Согласно поправкам, рассчитаться за использование автостоянок в дальнейшем можно будет только в электронном виде.

 

Как пояснил и. о. директора думского департамента сообщения Эмил Якринс, использование блокировочных устройств планируется возобновить главным образом из-за иностранных гостей столицы, которые нередко уклоняются от уплаты штрафа.

 

Блокировочное устройство будет сниматься только после оплаты услуги автостоянки.

 

Поправки предусматривают также, что выданный контрольным аппаратом автостоянки чек больше не надо будет размещать в автомашине, так как контролер увидит факт оплаты в смарт-устройстве.

 

Рассчитаться за услугу можно будет только безналичными деньгами: с помощью СМС, электронных денег, карты рижанина, карты пользователя или купив месячный абонемент.

 

Плата будет взиматься также за стоянку прицепов и полуприцепов.

 

Теперь поправки предстоит рассмотреть Рижской думе.

 

tvnet / Фото
Комментарии (3)
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Dikij 18:35 22:02:2018

Полный ушакец!

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Де...лы, ...ля !!! 18:43 22:02:2018

Рига-комфортный город для рижан! ((((((

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janka 19:14 22:02:2018

"samaksa ar sms"...
kuda javitsa ctob polucitj telefon? ja tak polagaju cto ih razdavatj dolzni besplatno. i kredit popolnjatj. isklucitelno dlja rascetov po sms.
ja telefonom ne polzujus iz za principa. i sootvetstvenno ne imeju ego. (zacem slepomu televizor i gluhomu radio).

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