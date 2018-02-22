Согласно поправкам, рассчитаться за использование автостоянок в дальнейшем можно будет только в электронном виде.
Как пояснил и. о. директора думского департамента сообщения Эмил Якринс, использование блокировочных устройств планируется возобновить главным образом из-за иностранных гостей столицы, которые нередко уклоняются от уплаты штрафа.
Блокировочное устройство будет сниматься только после оплаты услуги автостоянки.
Поправки предусматривают также, что выданный контрольным аппаратом автостоянки чек больше не надо будет размещать в автомашине, так как контролер увидит факт оплаты в смарт-устройстве.
Рассчитаться за услугу можно будет только безналичными деньгами: с помощью СМС, электронных денег, карты рижанина, карты пользователя или купив месячный абонемент.
Плата будет взиматься также за стоянку прицепов и полуприцепов.
Теперь поправки предстоит рассмотреть Рижской думе.
Полный ушакец!« ответить
Рига-комфортный город для рижан! ((((((« ответить
"samaksa ar sms"...« ответить
kuda javitsa ctob polucitj telefon? ja tak polagaju cto ih razdavatj dolzni besplatno. i kredit popolnjatj. isklucitelno dlja rascetov po sms.
ja telefonom ne polzujus iz za principa. i sootvetstvenno ne imeju ego. (zacem slepomu televizor i gluhomu radio).