Суть флешмоба — съесть или хотя бы пожевать капсулу на камеру как можно оригинальнее.
И производители средств для стирки, и врачи неоднократно предупреждали — в состав бытовой химии входят токсичные вещества, которыми можно отравиться насмерть. Тем не менее, блогеров это не остановило. Особенной популярностью у них пользуются разноцветные гель-таблетки от Tide.
Как это часто бывает, началось все с безобидной публикации в 2015 году американского агентства сатирических новостей The Onion о том, что капсулы для стиральных машин выглядят также привлекательно, как сладости, и мальчик по имени Дилан Дельмонико не может совладать с желанием их съесть. Тогда некоторые не поняли шутки и случаи госпитализации детей с отравлением моющими средствами резко участились.
Масла в огонь подлил профессионально снятый видеоролик на YouTube-канале CollegeHumor о том, как студента колледжа охватывает то же чувство, что и героя публикации The Onion, и он пожирает целую миску капсул, после чего попадает в больницу, хотя знает об их токсичности. Ролик был опубликован еще в марте 2017 года, но характер флешмоба это сомнительное развлечение приобрело ближе к концу года.
Несколько крупных американских телеканалов уже посвятили Tide Pod Challenge свои сюжеты, посоветовав родителям позаботиться о том, чтобы дети не добрались до бытовой химии.
В Рунете не скупятся на оскорбления для участников флешмоба и гадают, перекинется ли он на Рунет. Впрочем, и в англоязычном сегменте Сети тоже поднялась волна негатива.
«Мои дети 5 и 8 лет смотрели это видео. Они сказали, что это глупо и рассмеялись. Они также понимают, что стиральный порошок — это не пища и может причинить им боль. Безопасность начинается с воспитания, а не с интернета», — пишет женщина из Мичигана.
Нашлись и те, кому флешмоб показался подходящим поводом пошутить над человеческой глупостью. «Отличный мем получился», — радуются сетевые тролли.
Земля переселена ))) Нужны самоубийцы.......« ответить
Kosai. Tad ko tu vēl dzīvo? Rādi piemēru..« ответить
угомонишься чумоход?« ответить
Tu arī vari parādīt piemēru..« ответить
Latviešu patriots переел капсул. Поэтому несёт всякую хрень« ответить
Eto antireklama p&g, 4tobi pokupali brendi konkurentov« ответить
atbalstu 100%« ответить
neka kaitiga tur nav
Да лучше бы они дерьмо собачье с газонов жрали! И обществу польза, и чувство стадности присутствует, и найти на что похоже не проблема. Естественный отбор в действии...« ответить
Кушай, педриот!« ответить