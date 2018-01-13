В Рунете принялись обсуждать пришедший из США столь же глупый, сколь и опасный флешмоб Tide Pod Challenge, участники которого едят капсулы с моющим средством для стиральных машин.

Суть флешмоба — съесть или хотя бы пожевать капсулу на камеру как можно оригинальнее.

И производители средств для стирки, и врачи неоднократно предупреждали — в состав бытовой химии входят токсичные вещества, которыми можно отравиться насмерть. Тем не менее, блогеров это не остановило. Особенной популярностью у них пользуются разноцветные гель-таблетки от Tide.

Как это часто бывает, началось все с безобидной публикации в 2015 году американского агентства сатирических новостей The Onion о том, что капсулы для стиральных машин выглядят также привлекательно, как сладости, и мальчик по имени Дилан Дельмонико не может совладать с желанием их съесть. Тогда некоторые не поняли шутки и случаи госпитализации детей с отравлением моющими средствами резко участились.

Масла в огонь подлил профессионально снятый видеоролик на YouTube-канале CollegeHumor о том, как студента колледжа охватывает то же чувство, что и героя публикации The Onion, и он пожирает целую миску капсул, после чего попадает в больницу, хотя знает об их токсичности. Ролик был опубликован еще в марте 2017 года, но характер флешмоба это сомнительное развлечение приобрело ближе к концу года.

Несколько крупных американских телеканалов уже посвятили Tide Pod Challenge свои сюжеты, посоветовав родителям позаботиться о том, чтобы дети не добрались до бытовой химии.

В Рунете не скупятся на оскорбления для участников флешмоба и гадают, перекинется ли он на Рунет. Впрочем, и в англоязычном сегменте Сети тоже поднялась волна негатива.

«Мои дети 5 и 8 лет смотрели это видео. Они сказали, что это глупо и рассмеялись. Они также понимают, что стиральный порошок — это не пища и может причинить им боль. Безопасность начинается с воспитания, а не с интернета», — пишет женщина из Мичигана.

Нашлись и те, кому флешмоб показался подходящим поводом пошутить над человеческой глупостью. «Отличный мем получился», — радуются сетевые тролли.